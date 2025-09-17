Тревога и депрессия: полезные советы для мам, которые заботятся обо всех, но забывают о себе / © Credits

Издание Kettering Health рассказало, что тревожные расстройства имеет каждый 13-й человек в мире, а депрессия — главная причина нетрудоспособности среди взрослых. И мамы — не исключение. Наоборот, именно женщины, воспитывающие детей, попадают в группу риска, ведь на них ежедневно ложится колоссальный груз заботы и ответственности.

Эти состояния называют перинатальными расстройствами настроения и тревожности (PMADs), они могут случиться с любой женщиной, независимо от ее социального статуса, возраста или жизненного опыта.

Основные симптомы, на которые стоит обратить внимание:

проблемы со сном (слишком мало или, наоборот, чрезмерная сонливость),

раздражительность и резкие перепады настроения,

трудности с концентрацией внимания,

изменения в аппетите,

потеря интереса к вещам, которые раньше приносили радость,

постоянное чувство тревоги, навязчивые мысли или даже «чувство обреченности».

Часто тревога и депрессия переплетаются и женщина испытывает симптомы обоих состояний. В обществе, к сожалению, до сих пор существует стереотип «ты же мама, ты должна держать все под контролем». Поэтому многие женщины боятся признать свои переживания и обратиться за помощью.

Позвольте себе свободу

Первый и самый важный шаг — принять свои эмоции. Вы не «плохая мама», если устали, раздражились или почувствовали бессилие. Это нормальные человеческие реакции.

Найдите свой круг поддержки. Это могут быть подруги, родственники, онлайн-сообщества мам или группы психологической помощи. Важно иметь пространство, где вы можете быть откровенными, без маски «все хорошо».

Делитесь чувствами с близкими. Даже если вы не готовы к откровенным разговорам, простое признание «Мне сейчас сложно» — уже снимает часть бремени.

Забота о себе

Часто кажется, что забота о себе — это спа, массажи или недельный отпуск. Но для мамы с малышом реальность совсем другая. Здесь важны маленькие ежедневные практики, которые помогают «подзарядить батарейку».

Идеи для быстрого восстановления:

слушать аудиокниги или подкасты во время поездок или домашних дел,

вставать на 10 мин раньше детей, чтобы выпить кофе в тишине,

выполнить простое дыхательное упражнение или растяжку после пробуждения,

устраивать активности «мама и ребенок»: совместная йога, танцы на кухне, уход за садом,

договориться с партнером или бабушкой, чтобы хотя бы раз в неделю иметь время «только для себя».

Важность демонстрации эмоций детям

Многие мамы думают, что дети должны видеть их только улыбающимися. Но психологи советуют не скрывать все эмоции. Если ребенок видит, что мама расстроилась, сделала паузу, глубоко вдохнула или даже обратилась к специалисту — это учит его главному, что эмоции — нормальные, а просить о помощи — правильно. Это формирует здоровое отношение к психическому здоровью с детства.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если тревожные или депрессивные симптомы мешают вам в повседневной жизни, например, вы не можете ухаживать за ребенком, работать или отдыхать, не медлите с профессиональной помощью.

В Украине можно обратиться:

к семейному врачу, который подскажет дальнейшие шаги,

к психотерапевту или психиатру,

на горячую линию психологической помощи (например, бесплатную линию Минздрава или общественных организаций).

Материнство — это марафон, а не спринт. И чтобы заботиться о других, нужно прежде всего позаботиться о себе. Позвольте себе отдыхать, принимать поддержку и даже просить о помощи. Ведь здоровье мамы — это фундамент благополучия всей семьи.