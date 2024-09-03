Тревожное расстройство: что это и как оно влияет на нашу повседневную жизнь

Тревожное расстройство может завладеть нашей жизнью и будет казаться, что сделать с этим ничего нельзя. Это неправда, его можно преодолеть и идти вперед, не оглядываясь.

Специально для канала ЗДОРОВЬЯ LIVE психиатр Евгений Скрипник ответил на наиболее распространенные вопросы о тревожном расстройстве и рассказал, как его можно преодолеть.

Что такое тревога

Прежде всего следует понимать, что сама по себе тревога не является чем-то плохим. Это нормальный эволюционный процесс того, что заложено в нас еще много тысяч лет назад. Можно сказать, что люди, которые тревожились столетие назад, выжили. Люди без тревоги умирали.

Что такое невроз

Невроз – это собирательное понятие, достаточно старый термин, означающий обратные изменения психического состояния. Невроз обычно проявляется тревогой. На самом деле такого понятия нет. Его используют, чтобы было ясно, что это аспект невротического расстройства. Следовательно, можно сказать, что невроз – это невротическое расстройство.

Что такое тревожное расстройство

Тревожное расстройство — то самое невротическое расстройство. Эти понятия тождественны. В классификации есть: невротические расстройства и соматоформные расстройства. Именно к первым относятся тревожные расстройства:

ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство);

ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство);

Социофобия (страх коммуникации с другими людьми);

Фобические расстройства;

ГТР (генерализованное тревожное расстройство — состояние чрезмерной, неконтролируемой тревоги);

Паническое расстройство.

Симптомы тревожного расстройства

Есть люди, которые могут контролировать себя внешне. Они как будто остаются спокойными, но внутренне постоянно испытывают тревогу, учащенное сердцебиение, возможные неприятные ощущения в области желудка. У других людей весь их внешний вид может свидетельствовать о тревожности. Это можно увидеть в их манере говорить и поведении.

Характерные внешние признаки тревожного расстройства:

Покраснение кожи;

Учащенное моргание и движение глаз;

Напряжение мышц;

Тревога;

Учащенное сердцебиение;

Колебания давления;

Тошнота;

Чувство кома в горле.

Одной из реакций является постоянное чувство опасности. У человека выделяется адреналин (независимо от того присутствует ли на самом деле опасность), он это чувствует и у него появляется три первые реакции:

Бей; Убегай; Замри.

Исходя из этого, у людей с тревожным расстройством может быть разная реакция на него. Кто-то будет нервничать, а кто-то будет оставаться в состоянии "замри".

Кроме того, есть очень много людей, испытывающих не только тревогу, но и постоянную усталость, слабость и сонливость. Такие люди обычно думают, что у них какое-то заболевание, ведь не могут объяснить собственные симптомы. Поэтому они начинают еще больше тревожиться. Идут к врачам и часто не могут найти первопричину симптомов. Банально, однако в 90% причиной является именно тревога и внутренняя энергия, которую человек на неё тратит. Выходит замкнутый круг.

Женское тревожное расстройство

Статистически женщины чаще страдают тревожным расстройством. На то может быть много разных причин.

Например, женщины, у которых есть дети, беспокоится не только о себе, но и о них. Кроме того, социальные факторы оказывают большее влияние именно на женщин. Вдобавок, такие постоянные вопросы женщинам, как "А когда уже дети будут?", "Уже пора рожать, когда ты уже?", могут стать триггером и одной из причин тревожного расстройства.

Тревожное расстройство и генетика

Само по себе, тревожное расстройство — не генетическое заболевание и не передается по наследству. Но часто бывает, что если у родителей, бабушек и дедушек были, например, панические атаки, они тоже будут у детей. Здесь, скорее всего, большую роль играет именно поведение тревожной мамы, которому со временем начинает подражать ребенок.

Тревожное расстройство и психосоматика

Например, мама, которая постоянно повторяет ребенку фразу "Надень шапку или заболеешь", неосознанно побуждает ребенка к мыслям, "Если я не надену шапку, буду болеть". Это уже тревожность – мысли, что если он сделает что-то не так, с ним может что-то случиться. Так же срабатывают фразы: "Когда будешь переходить дорогу, посмотри налево, потом направо и еще раз налево, иначе тебя собьют", "Если будешь ходить сама вечером по улице, с тобой что-нибудь случится".

Как будто простые предостерегающие фразы, но имеют подводные камни. И в следующий раз, когда возникнет подобная ситуация, мамы не будет рядом, ребенок ощутит тревогу. Это будет привычка и поведенческая реакция.

Паническая атака и тревожность

Тревожное расстройство: что это и как он влияет на нашу повседневную жизнь / Фото: Credits

Разница между тревогой и панической атакой заключается во временных рамках. Паническая атака продолжается короткий промежуток времени: пять или десять минут, полчаса, а возможно и два часа. Может даже возникать "ужасающий" страх смерти. В то же время генерализованная тревога более продолжительная, можно сказать, постоянная.

При паническом расстройстве человек может спокойно жить: ходить на работу, заниматься домашними делами, а затем у него может возникнуть паническая атака.

Если говорить об интенсивности, то паническая атака в разы превышает тревожность. Здесь присутствуют страх смерти, страх сойти с ума, страх шизофрении и т.д. При тревожном расстройстве присутствуют те же ужасы, но проявляются они не с такой силой.

Самопомощь при тревожном расстройстве

Во-первых, нужно общаться с людьми вокруг нас. Необходимо проговорить то, что вас беспокоит с человеком, которому вы доверяете. Даже если рядом с вами такой же тревожный человек, вы можете с ним пообщаться. Возможно, вам удастся обсудить аспекты собственных ощущений и справиться с тревожной волной; Необходимо использовать технику "Заземления". Привлечь все пять органов чувств: на что-то посмотреть, к чему-то прислушаться, к чему-то прикоснуться, почувствовать какой-то аромат и ощутить вкус; Затем воспользоваться техникой "Бабочка". Скрестить руки на груди и похлопать себя ладонями (не сильно); Можно сделать упражнение под названием "Время тревоги". Каждый день, в определенное время, когда вы наедине, записывать свои собственные тревожные мысли. Затем зачитывать вслух свои страхи и дать себе время потревожиться, например, 20 минут. Все это нужно делать наедине.

Тревога и сон

Очень важно соблюдать гигиену сна при тревожном расстройстве. Даже если вы долго не можете заснуть, потому что у вас в голове целый рой жужжащих тревожных мыслей, вам поможет систематика: засыпать и просыпаться в конкретное время.

За час до того, как вы ложитесь спать, не сидеть в телефоне. Перед сном можно прогуляться и сделать мышечную растяжку.

И главное, если вы заснули в пять утра, не досыпайте. Вы должны встать в заранее обозначенное время. Постепенно ваш организм будет истощаться и вы будете засыпать раньше.

Напоследок необходимо соблюдать информационную гигиену. Фильтровать то, что вы читаете и сколько.

Лечение тревожного расстройства

Основным лечением является психотерапия. Человек должен изменить собственное мышление, поведение и реакции на разные ситуации. Врач может приписать использование антидепрессантов. Других лекарств для лечения этого расстройства не существует.

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