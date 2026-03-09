Три дня без телефона и разговоров / © www.credits

Журналист издания The Washington Post Dana Milbank решил проверить это на себе и отправился на трехдневный молчаливый ретрит. То, что произошло с его эмоциями и сознанием, стало неожиданностью даже для него.

В XXI веке мы практически никогда не остаемся без информационного шума. Сообщения, социальные сети, новости, рабочие чаты — все это постоянно соревнуется за наше внимание. Именно поэтому все популярнее становятся ретриты тишины — специальные программы, во время которых люди добровольно отказываются от разговоров, смартфонов и других источников информации.

Журналист решил провести собственный эксперимент, поэтому он вместе с примерно пятьюдесятью другими участниками на три дня отказался от телефона и ноутбука, дал обет молчания, занимался медитацией и йогой, и проводил время наедине со своими мыслями.

Казалось бы, это должен быть успокаивающий опыт. Однако реальность оказалась гораздо сложнее.

Первый шок

Сразу после начала ретрита стало очевидно, что привычка тянуться к телефону почти автоматическая. В течение дня возникали десятки импульсов:

проверить время

сделать фото

посмотреть новости

найти что-то в Google

ответить на сообщение

Даже во время ожидания занятий рука инстинктивно тянулась к карману. Это явление имеет научное название — «involuntary attention capture» или непроизвольный захват внимания, который вызывают цифровые устройства.

Что происходит, когда исчезают все отвлечения

Когда из жизни внезапно исчезают сообщения, новости и социальные сети, происходит интересная вещь — на первый план выходят собственные мысли. И именно это стало самым неожиданным опытом ретрита. Без привычных отвлечений сознание начало реагировать очень разными эмоциями:

скука

тревога

ясность

растерянность

неожиданные воспоминания

Во время одной из медитаций журналиста внезапно накрыла волна грусти, он вспомнил последние моменты жизни своей матери много лет назад. Такой эмоциональный поток может быть довольно интенсивным, ведь в обычной жизни мы часто приглушаем эти переживания постоянной информацией.

Тишина может истощать

Еще один неожиданный эффект — сильная усталость. Через день после начала ретрита журналист почувствовал почти полное истощение и заснул еще до ужина. Оказывается это распространенная реакция, ведь когда человек внезапно прекращает внешнюю стимуляцию, мозг начинает работать иначе:

мы обращаем внимание на собственные мысли

обрабатываем эмоции

замечаем то, что раньше игнорировали

Этот процесс может потребовать значительного количества энергии.

Смартфоны делают нас менее внимательными

Современные технологии существенно влияют на нашу способность концентрироваться. Еще в 2010 году ученые обнаружили, что люди не обращают внимания на то, что делают, почти 47% времени. С появлением смартфонов ситуация, вероятно, стала еще более выраженной. Постоянные сообщения:

разрывают концентрацию

увеличивают уровень стресса

усиливают чувство одиночества

снижают когнитивную продуктивность

Именно поэтому практики осознанности и медитации становятся все более популярными.

Стоит ли пробовать цифровой детокс

В конце трехдневного эксперимента журналист включил телефон и увидел десятки сообщений и сотни писем. Ни одно из них не было срочным. Поэтому, этот опыт заставил его задуматься о новой привычке — отключать телефон хотя бы на один день в неделю. Ведь даже короткая пауза от информационного шума может:

снизить уровень стресса

улучшить концентрацию

помочь лучше понять собственные эмоции

Мир становится всё быстрее и громче. Мы привыкаем жить в постоянном потоке сообщений, новостей и социальных сетей. Но иногда самое ценное, что можно сделать для психики, — выключить телефон и остаться наедине со своими мыслями.

Сначала это может показаться неудобным или даже тревожным. Однако именно в эти моменты мы начинаем замечать то, что в обычной жизни теряется среди бесконечного цифрового шума.