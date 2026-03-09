ТСН в социальных сетях

Дата публикации
252
3 мин

Три дня без телефона и разговоров — что происходит с мозгом во время "тихого ретрита"

Отложить телефон, перестать говорить и остаться только со своими мыслями на несколько дней — звучит как идеальный цифровой детокс, но на практике такой опыт может оказаться значительно сложнее, чем кажется.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Три дня без телефона и разговоров

Три дня без телефона и разговоров / © www.credits

Журналист издания The Washington Post Dana Milbank решил проверить это на себе и отправился на трехдневный молчаливый ретрит. То, что произошло с его эмоциями и сознанием, стало неожиданностью даже для него.

В XXI веке мы практически никогда не остаемся без информационного шума. Сообщения, социальные сети, новости, рабочие чаты — все это постоянно соревнуется за наше внимание. Именно поэтому все популярнее становятся ретриты тишины — специальные программы, во время которых люди добровольно отказываются от разговоров, смартфонов и других источников информации.

Журналист решил провести собственный эксперимент, поэтому он вместе с примерно пятьюдесятью другими участниками на три дня отказался от телефона и ноутбука, дал обет молчания, занимался медитацией и йогой, и проводил время наедине со своими мыслями.

Казалось бы, это должен быть успокаивающий опыт. Однако реальность оказалась гораздо сложнее.

Первый шок

Сразу после начала ретрита стало очевидно, что привычка тянуться к телефону почти автоматическая. В течение дня возникали десятки импульсов:

  • проверить время

  • сделать фото

  • посмотреть новости

  • найти что-то в Google

  • ответить на сообщение

Даже во время ожидания занятий рука инстинктивно тянулась к карману. Это явление имеет научное название — «involuntary attention capture» или непроизвольный захват внимания, который вызывают цифровые устройства.

Что происходит, когда исчезают все отвлечения

Когда из жизни внезапно исчезают сообщения, новости и социальные сети, происходит интересная вещь — на первый план выходят собственные мысли. И именно это стало самым неожиданным опытом ретрита. Без привычных отвлечений сознание начало реагировать очень разными эмоциями:

  • скука

  • тревога

  • ясность

  • растерянность

  • неожиданные воспоминания

Во время одной из медитаций журналиста внезапно накрыла волна грусти, он вспомнил последние моменты жизни своей матери много лет назад. Такой эмоциональный поток может быть довольно интенсивным, ведь в обычной жизни мы часто приглушаем эти переживания постоянной информацией.

Тишина может истощать

Еще один неожиданный эффект — сильная усталость. Через день после начала ретрита журналист почувствовал почти полное истощение и заснул еще до ужина. Оказывается это распространенная реакция, ведь когда человек внезапно прекращает внешнюю стимуляцию, мозг начинает работать иначе:

  • мы обращаем внимание на собственные мысли

  • обрабатываем эмоции

  • замечаем то, что раньше игнорировали

Этот процесс может потребовать значительного количества энергии.

Смартфоны делают нас менее внимательными

Современные технологии существенно влияют на нашу способность концентрироваться. Еще в 2010 году ученые обнаружили, что люди не обращают внимания на то, что делают, почти 47% времени. С появлением смартфонов ситуация, вероятно, стала еще более выраженной. Постоянные сообщения:

  • разрывают концентрацию

  • увеличивают уровень стресса

  • усиливают чувство одиночества

  • снижают когнитивную продуктивность

Именно поэтому практики осознанности и медитации становятся все более популярными.

Стоит ли пробовать цифровой детокс

В конце трехдневного эксперимента журналист включил телефон и увидел десятки сообщений и сотни писем. Ни одно из них не было срочным. Поэтому, этот опыт заставил его задуматься о новой привычке — отключать телефон хотя бы на один день в неделю. Ведь даже короткая пауза от информационного шума может:

  • снизить уровень стресса

  • улучшить концентрацию

  • помочь лучше понять собственные эмоции

Мир становится всё быстрее и громче. Мы привыкаем жить в постоянном потоке сообщений, новостей и социальных сетей. Но иногда самое ценное, что можно сделать для психики, — выключить телефон и остаться наедине со своими мыслями.

Сначала это может показаться неудобным или даже тревожным. Однако именно в эти моменты мы начинаем замечать то, что в обычной жизни теряется среди бесконечного цифрового шума.

