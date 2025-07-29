Цифровой детокс: что чувствует человек, который на три дня отказывается от пользования смартфоном

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Когда выходите из дома без телефона, вы, как правило, чувствуете себя растерянной и неуверенной в себе. А как насчет того, чтобы попробовать прожить без телефона полных трое суток?

Исследования показали, что средний владелец смартфона нажимает, касается или проводит пальцем по поверхности смартфона 2617 раз в день. Шокирует, но 87% людей проверяют свои устройства в течение часа после сна или в течение часа после пробуждения. Это имеет огромное влияние на детей — 97% из которых имеют смартфон еще до 12 лет.

Редактор Woman&Home Элла Дав отказалась от телефона на три дня, чтобы выяснить, может ли цифровая детоксикация избавить от зависимости и поделилась полученным опытом.

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Как смартфоны мешают отношениям

Наша одержимость экранами касается не только молодежи — это проблема многих поколений. Исследования показывают, что 50% людей испытывают дискомфорт, оставляя телефон дома. Однако количество времени, которое мы проводим за телефонами, имеет огромное влияние на физическое здоровье, память, качество сна и психическое благополучие, не говоря уже о нашей дружбе и отношениях.

Самая большая проблема заключается в том, что телефоны требуют внимания, а внимание играет ключевую роль в связях, общении и отношениях, объясняет Кейт Мойл, терапевт по вопросам отношений.

Негативное влияние того, что кто-то не отрывает взгляда от телефона или не придает приоритет тому, что происходит на его экране, над тем, что вы говорите, заключается в том, что вы чувствуете себя менее важными, менее заметными и менее слышимыми, и это может иметь огромное влияние на другие сферы наших отношений.

Если вы начинаете свой день, ворочаясь в постели и хватаясь за телефоны, а заканчиваете его почти так же. Если телефон заменил романтические объятия перед сном, а тихий разговор в постели вам заменили бесконечные ролики о собаках — это может быть проблемой.

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Доказано, что время, проведенное офлайн и на природе, снижает уровень гормона стресса кортизола на 21%. Наука показывает, что просмотр телефонов связан с высвобождением дофамина, который дает нам чувство удовольствия, мотивации и вознаграждения. Это также связано с зависимостью — так же, как игра на игровом автомате может обеспечить короткий всплеск удовольствия.

Поэтому редактор решила провести три дня в цифровом детоксе и почувствовала стресс уже в начале первого дня без смартфона.

Как увеличить свое присутствие в реальной жизни

На второй день, после долгой прогулки с собакой и обеда в пабе, она чувствовала себя бодрее. Послеобеденное чтение и общение она с мужем даже провела вечер, играя в игры, чего обычно никогда не делала.

Многие люди сообщают о меньшем количестве секса и физической близости, вероятно, потому, что огромное количество пар сидит вместе в постели, оба за телефонами, что вряд ли укажет на контекст для связи, близости или секса, говорит терапевт Кейт Мойл. «Ты всегда разговариваешь по телефону» можно воспринять как код для «я никогда не чувствую, что ты со мной».

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Кейт предлагает установить правила, такие как запрет телефонов на столе во время еды. Один вечер в неделю выкладывайте телефоны в другую комнату с 20:00 или включайте режим «не беспокоить» за 30 минут до сна или как только попадаете в спальню.

Преимущества цифрового детокса

На третий день редактор чувствовала себя свободнее без телефона. Без давления мгновенно отвечать на сообщения или фотографировать пейзажи, она больше наслаждалась моментом. Ей пришлось глубоко вдохнуть, прежде чем снова включить телефон, чтобы столкнуться со шквалом уведомлений.

Итак, после трехдневного цифрового детокса Элла Дав сделала вывод, что стала больше заботиться о времени, которое тратит на листание лент. Она больше не держит телефон на столе в ресторанах, и лучше относится к свежему воздуху, чтению перед сном и качественному времени с мужем.

Цифровой детокс научил ее ценить замедление, наслаждение мелочами и то, что это нормально не иметь ответы на все под рукой.

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Алла стала спокойнее, лучше спит и чувствует большую связь с теми, кого любит.

Как уменьшить зависимость от смартфона

Перестаньте использовать телефон в качестве будильника — если вам приходится тянуться к телефону, вы, вероятно, проверяете электронную почту или социальные сети, как только просыпаетесь. Более 80% из нас проверяют свои телефоны в течение 15 минут после пробуждения, что программирует мозг к отвлечению на оставшуюся часть дня.

Выйдите на улицу для отдыха без гаджетов — оставьте телефон дома и прогуляйтесь. Если вы чувствуете, что телефон вам нужен из соображений безопасности, включите режим полета.

Контролируйте использование телефона, проверяйте использование экрана, и вы увидите разбивку наиболее часто используемых приложений. В том же разделе вы можете добавить «Время простоя», где можно установить определенные часы для блокировки приложений на главном экране. Также есть «Ограничение приложений», которое позволяет устанавливать ежедневные временные ограничения.

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На телефоне Android выберите приложение, которое нужно ограничить, нажмите «установить таймер» и выберите нужный временной лимит. Вы также можете полностью отключить уведомления на телефоне.