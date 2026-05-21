Новый тренд поколения зуммеров — цифровой минимализм, стал ответом на цифровую усталость, постоянный шум уведомлений и желание вернуть себе контроль над вниманием. О феномене, который уже называют новой формой цифровой гигиены, рассказало издание PureWow.

Еще несколько лет назад быть «офлайн» означало выпадать из жизни. Сегодня же наоборот, для многих это новый символ роскоши и психологического комфорта.

Зумеры, которые стали первым по-настоящему «хронически онлайн» поколением, все чаще ищет способы дистанцироваться от технологий. В соцсетях вирусными становятся видео со стационарными Bluetooth или кнопочными телефонами и устройствами, которые буквально блокируют доступ к Instagram или TikTok.

Это явление уже получило собственное название — «цифровой минимализм». Его суть проста: меньше цифрового шума и постоянной доступности, но больше реальной жизни.

Почему молодежь вдруг захотела «старые» телефоны

В начале года был зафиксирован резкий рост интереса к аналоговым гаджетам. Запросы вроде «аксессуары для аналоговой жизни» или «цифровые границы» оказались на пике популярности. Особое внимание Gen Z привлекли стационарные телефоны, кнопочные телефоны, физические блокираторы приложений и бумажные медиа вместо бесконечного листания лент новостей.

Идея проста — создать больше «препятствий» между человеком и смартфоном, чтобы постоянное пребывание онлайн стало менее автоматическим.

Что происходит с мозгом из-за постоянных оповещений

Нейропсихолог доктор Санам Хафиз объяснила, что проблема не только в привычке проверять телефон. Человеческий мозг эволюционно запрограммирован реагировать на сигналы от других людей.

Именно поэтому каждое сообщение, звонок или оповещение запускает внутреннюю систему тревоги и ожидания. Мозг буквально воспринимает это как нечто срочное. По словам эксперта постоянные оповещения поддерживают организм в состоянии фонового стресса, мозг получает короткие дофаминовые импульсы, которые быстро истощают, а нервная система не была создана для такого количества цифровых сигналов.

В результате человек испытывает усталость, перегрузку, тревожность и постоянную потребность быть «на связи».

«Режим стационарного телефона»

Одним из символов нового тренда стали Bluetooth-стационарные телефоны. Они работают через смартфон, но позволяют звонить без экрана перед глазами. Для многих это не просто гаджет, а способ меньше отвлекаться, вернуть концентрацию, снизить уровень информационного шума и создать психологическую дистанцию от соцсетей.

В TikTok пользователи описывают это как «возвращение к более спокойной жизни» или даже «лечение внутреннего ребенка».

Новые цифровые границы зуммеров

Кроме кнопочных телефонов, популярность приобретают устройства, которые физически блокируют доступ к приложениям. Чтобы снова зайти в соцсети, человеку нужно вернуться домой и разблокировать телефон специальным гаджетом.

Цель такого подхода — не полностью отказаться от технологий, а сделать импульсивное использование менее удобным. Психологи поддерживают идею цифровых границ и самыми простыми, но эффективными шагами называют отключение ненужных уведомлений, отказ от рабочих сообщений в нерабочее время, привычку оставлять телефон в другой комнате и временные ограничения для соцсетей.

Популярность бумажных книг и физических вещей

Вместе с этим возвращается и интерес к физическим медиа, например, книгам, пленочным фотоаппаратам, печатным журналам и виниловым пластинкам. По словам доктора Хафиз, все это имеет психологическое объяснение, а именно то, что физические вещи имеют четкое начало и конец, они не создают эффекта бесконечного скроллинга, а текстура, запах и тактильность активируют мозг иначе, чем экран.

Именно поэтому аналоговые вещи дарят ощущение стабильности и спокойствия в мире постоянной цифровой перегрузки.

Тренд «цифрового минимализма» — не просто мода на кнопочные телефоны или ностальгия по прошлому, реакция поколения, которое слишком рано оказалось в мире непрерывного цифрового шума. И пока технологии становятся все быстрее, для многих настоящей роскошью сегодня оказывается возможность хотя бы ненадолго выключить телефон, не отвечать мгновенно на сообщения и просто побыть в тишине.

