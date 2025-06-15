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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Она
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Тревога воскресного вечера: как перестать бояться следующей рабочей недели

Воскресенье — день, который у многих ассоциируется не только с уютным завершением выходных, но и с ощущением тревоги перед рабочей неделей.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Тревога воскресного вечера: как перестать бояться следующей рабочей недели

Тревога воскресного вечера: как перестать бояться следующей рабочей недели / © Credits

У это явление даже есть свое название — «воскресная тревога» или «Sunday Scaries». Даже если вы искренне любите свою работу, вероятность того, что в воскресенье вечером вам станет немного грустно или неспокойно, очень велика. Издание Real Simple рассказало, почему возникает это состояние, чем оно опасно и как с ним эффективно бороться, чтобы каждое воскресенье снова стало днем отдыха и радости.

Что такое «воскресная тревога»

«Воскресная тревога» — это эмоциональное состояние, сопровождающееся печалью, раздражительностью, а иногда — настоящей тревогой из-за приближающейся новой недели. Воскресная тревога — это форма предсказуемой тревоги. Мы начинаем прокручивать в голове все, что ждет нас в понедельник: дедлайны, рабочие задания, встречи, обязанности, сложные разговоры и т.д.

Понятие «Sunday Blues» («Воскресная печаль») больше связано с завершением выходных, тогда как «Sunday Scaries» — со страхом перед будущим.

Кто больше склонен к воскресной тревоге

Практически каждый человек может испытывать воскресную тревогу, но:

  • Особенно склонны к ней люди, переживающие выгорание.

  • Те, кто страдает повышенной тревожностью или депрессией, могут переживать это состояние сильнее.

  • Даже школьники и студенты могут сталкиваться с воскресной тревогой перед учебной неделей.

Почему появляется воскресная тревога

Причин немало и они зависят от личных обстоятельств:

  • Утрата личного времени. Многим трудно отказаться от покоя выходных и вернуться в рабочую рутину.

  • Чувство перегруженности. Ожидание большого количества задач, дедлайнов, совещаний или сложных проектов.

  • Убеждение в собственной несостоятельности. Если человек не уверен в своих силах или считает, что не справится с задачами, это усиливает тревогу.

  • Ошибочное представление о будущем. Убеждение «эта неделя будет ужасной» рождает еще больше страхов, даже если реально для этого оснований нет.

Чем опасна воскресная тревога

  • Хроническая воскресная тревога может способствовать эмоциональному выгоранию.

  • Она может вызвать проблемы со сном.

  • Ухудшает настроение и качество выходных дней.

  • Может стать первым сигналом, что следует сменить работу или стиль жизни.

Как бороться с воскресной тревогой

Найдите источник своей тревоги

Задайте себе вопрос:

  • Чего я боюсь?

  • Какие конкретные задачи вызывают беспокойство?

  • Не связана ли моя тревога с общим недовольством работой?

Осознание источника тревоги позволяет подойти к проблеме рационально: делегировать часть обязанностей, лучше организовать рабочее время или, возможно, задуматься об изменении профессиональной деятельности.

Позвольте прожить свои эмоции

Не пытайтесь подавлять эмоции. Выделить несколько минут, чтобы осознать собственное состояние:

  • Озвучьте свои эмоции: злость, грусть, страх, раздражение.

  • Дайте им пространство без порицания.

  • Осознание и принятие собственных чувств снижает их интенсивность.

Это элемент майндфулнесса — современной техники внимательности.

Ограничьте «время для тревог»

Установить для себя «время для волнений». Например:

  • Определите час (например, с 16:00 до 17:00), когда позволяете себе думать о работе.

  • Если тревога возникла раньше — отложите ее до этого времени.

  • Если позже уже поздно, время прошло.

Такой подход помогает научиться контролировать мнения, а не быть их жертвой.

Планируйте расслабленное воскресенье

Вместо того чтобы в воскресенье пытаться успеть сделать все и сразу:

  • Организуйте расслабленный день.

  • Займитесь тем, что вас наполняет: легкая физическая активность, прогулка, чтение, выпечка, встреча с друзьями.

  • Подготовьтесь к неделе постепенно: часть задач можно выполнить в пятницу или субботу.

Главное — не перегружайте воскресенье подготовкой к понедельнику.

Создайте вечерний ритуал перехода

Последние часы выходных — идеальное время для переходной рутины:

  • успокаивающий чай;

  • медитация;

  • дыхательные упражнения;

  • легкая йога или растяжка;

  • размышления о приятных моментах выходных.

Такие ритуалы успокаивают нервную систему и помогают более спокойно воспринимать будущий день.

Можно ли полностью избавиться от воскресной тревоги

Полностью — не всегда. Но значительно уменьшить ее проявления реально.
Для этого важно работать над:

  • стрессоустойчивостью;

  • управлением времени;

  • психологической гигиеной;

  • поиском баланса между работой и личной жизнью.

Иногда воскресная тревога становится важным индикатором, что в жизни что-то нужно изменить: посмотреть карьерные приоритеты, подумать о новом месте работы или о лучшем планировании своего времени.

Воскресная тревога — это не ваша слабость. Это естественная реакция организма на изменение ритма жизни и стресс. Осознание, поддержка и здоровые привычки помогут сделать каждое воскресенье — а вместе с ним и всю неделю — более комфортными и спокойными.

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