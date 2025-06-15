Тревога воскресного вечера: как перестать бояться следующей рабочей недели / © Credits

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У это явление даже есть свое название — «воскресная тревога» или «Sunday Scaries». Даже если вы искренне любите свою работу, вероятность того, что в воскресенье вечером вам станет немного грустно или неспокойно, очень велика. Издание Real Simple рассказало, почему возникает это состояние, чем оно опасно и как с ним эффективно бороться, чтобы каждое воскресенье снова стало днем отдыха и радости.

Что такое «воскресная тревога»

«Воскресная тревога» — это эмоциональное состояние, сопровождающееся печалью, раздражительностью, а иногда — настоящей тревогой из-за приближающейся новой недели. Воскресная тревога — это форма предсказуемой тревоги. Мы начинаем прокручивать в голове все, что ждет нас в понедельник: дедлайны, рабочие задания, встречи, обязанности, сложные разговоры и т.д.

Понятие «Sunday Blues» («Воскресная печаль») больше связано с завершением выходных, тогда как «Sunday Scaries» — со страхом перед будущим.

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Кто больше склонен к воскресной тревоге

Практически каждый человек может испытывать воскресную тревогу, но:

Особенно склонны к ней люди, переживающие выгорание.

Те, кто страдает повышенной тревожностью или депрессией, могут переживать это состояние сильнее.

Даже школьники и студенты могут сталкиваться с воскресной тревогой перед учебной неделей.

Почему появляется воскресная тревога

Причин немало и они зависят от личных обстоятельств:

Утрата личного времени. Многим трудно отказаться от покоя выходных и вернуться в рабочую рутину.

Чувство перегруженности. Ожидание большого количества задач, дедлайнов, совещаний или сложных проектов.

Убеждение в собственной несостоятельности. Если человек не уверен в своих силах или считает, что не справится с задачами, это усиливает тревогу.

Ошибочное представление о будущем. Убеждение «эта неделя будет ужасной» рождает еще больше страхов, даже если реально для этого оснований нет.

Чем опасна воскресная тревога

Хроническая воскресная тревога может способствовать эмоциональному выгоранию.

Она может вызвать проблемы со сном.

Ухудшает настроение и качество выходных дней.

Может стать первым сигналом, что следует сменить работу или стиль жизни.

Как бороться с воскресной тревогой

Найдите источник своей тревоги

Задайте себе вопрос:

Чего я боюсь?

Какие конкретные задачи вызывают беспокойство?

Не связана ли моя тревога с общим недовольством работой?

Осознание источника тревоги позволяет подойти к проблеме рационально: делегировать часть обязанностей, лучше организовать рабочее время или, возможно, задуматься об изменении профессиональной деятельности.

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Позвольте прожить свои эмоции

Не пытайтесь подавлять эмоции. Выделить несколько минут, чтобы осознать собственное состояние:

Озвучьте свои эмоции: злость, грусть, страх, раздражение.

Дайте им пространство без порицания.

Осознание и принятие собственных чувств снижает их интенсивность.

Это элемент майндфулнесса — современной техники внимательности.

Ограничьте «время для тревог»

Установить для себя «время для волнений». Например:

Определите час (например, с 16:00 до 17:00), когда позволяете себе думать о работе.

Если тревога возникла раньше — отложите ее до этого времени.

Если позже уже поздно, время прошло.

Такой подход помогает научиться контролировать мнения, а не быть их жертвой.

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Планируйте расслабленное воскресенье

Вместо того чтобы в воскресенье пытаться успеть сделать все и сразу:

Организуйте расслабленный день.

Займитесь тем, что вас наполняет: легкая физическая активность, прогулка, чтение, выпечка, встреча с друзьями.

Подготовьтесь к неделе постепенно: часть задач можно выполнить в пятницу или субботу.

Главное — не перегружайте воскресенье подготовкой к понедельнику.

Создайте вечерний ритуал перехода

Последние часы выходных — идеальное время для переходной рутины:

успокаивающий чай;

медитация;

дыхательные упражнения;

легкая йога или растяжка;

размышления о приятных моментах выходных.

Такие ритуалы успокаивают нервную систему и помогают более спокойно воспринимать будущий день.

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Можно ли полностью избавиться от воскресной тревоги

Полностью — не всегда. Но значительно уменьшить ее проявления реально.

Для этого важно работать над:

стрессоустойчивостью;

управлением времени;

психологической гигиеной;

поиском баланса между работой и личной жизнью.

Иногда воскресная тревога становится важным индикатором, что в жизни что-то нужно изменить: посмотреть карьерные приоритеты, подумать о новом месте работы или о лучшем планировании своего времени.

Воскресная тревога — это не ваша слабость. Это естественная реакция организма на изменение ритма жизни и стресс. Осознание, поддержка и здоровые привычки помогут сделать каждое воскресенье — а вместе с ним и всю неделю — более комфортными и спокойными.