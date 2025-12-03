Тяжелые новости: как справиться с информационным штормом / © Credits

Видео из зон боевых действий, аварий, кризисов безопасности, экономических катастроф и климатических бедствий попадают к нам без фильтров и предупреждений. Новости стали мгновенными и часто слишком интенсивными, чтобы их легко выдержать.

Социальные сети делают это влияние еще сильнее, ведь нет ограничений на длину, время или контекст. И все это в бесконечном и непрерывном потоке. Издание RTÉ рассказало, как защитить себя, но не закрываться от мира.

Большой всплеск новостей

Мы запрограммированы обращать внимание на опасность. Психологи называют это негативным предубеждением, еще наши предки должны были постоянно следить за угрозами, чтобы выжить. Современные алгоритмы прекрасно это знают и подсовывают нам все больше драматического контента. Даже те, кто заявляет, что любит «позитивные новости», чаще кликают именно на негативные.

Чем больше плохих новостей мы читаем, тем больше их получаем — таков алгоритм соцсетей. Это увеличивает тревожность, напряжение и ощущение бессилия.

Когда мы сталкиваемся с тревожной информацией, активируется симпатическая нервная система, та самая, которая включается во время опасности. Организм реагирует:

учащается сердцебиение

возрастает уровень кортизола

дыхание становится поверхностным

мозг переходит в режим «бей, беги или замри»

Длительный стресс истощает когнитивные ресурсы, ухудшает концентрацию и может повышать уровень тревожности и подавленности.

При чрезмерном потреблении новостей некоторые люди становятся как «онемевшие» — менее чувствительными к любой информации. Другим становится труднее спать, они чувствуют злость, тревожность или напряжение. Это косвенное травматическое воздействие, когда просмотр тяжелого контента может вызвать эмоциональные реакции, похожие на переживание сильного стресса.

Как защититься

Создайте свои правила медиапотребления. Не начинайте и не завершайте день новостями. Не включайте сообщения обо всех новостных событиях. Определяйте конкретное время суток, когда читаете новости — и только тогда. Ограничивайте чрезмерное количество информации. Проверяйте статистику экранного времени и сокращайте его. Создайте «зону без телефона», например, спальню. Избегайте кликбейта и токсичных лент. Драматические заголовки часто созданы только для того, чтобы вы щелкнули. Если ловите себя на «засасывании» в ленту, сделайте паузу. Знайте собственные границы. Люди с тревожностью или предыдущим травматическим опытом уязвимы. Если чувствуете, что контент вредит, оставьте его. Поддерживайте детей и подростков. У детей нет таких механизмов саморегуляции, как у взрослых. Объясняйте новости, обсуждайте их и давайте пространство для вопросов. Ищите свет среди темноты. Фокусируйтесь на историях помощи, солидарности и человечности. Переключайте внимание на природу, юмор, искусство и творчество. Задавайте себе вопросы: если тянет к очередному просмотру плохих новостей, подумайте, не избегаете ли вы чего-то в собственной жизни, не это ли — способ «отвлечься»? Регулируйте тело, чтобы успокоить ум. Например, медленное глубокое дыхание, прогулка на воздухе, минимальная физическая активность и пауза от экрана хотя бы 10 мин.

Мы можем быть в курсе событий — и при этом оставаться в психологическом равновесии. Здоровое медиапотребление — это не отказ от мира, а забота о себе.

Да, мы живем во времена информационных бурь, но мы можем научиться формировать собственный «медиаиммунитет», сохранять ясность, эмоциональный баланс и внутреннюю опору.