В чем разница между интуицией и фантазией: рассказывает американская писательница

Большинство из нас верит в интуицию и довольно часто полагается на нее в своих действиях, но вопрос в том, действительно ли это интуиция, а не наша фантазия, в которую просто очень хочется верить.

С детства нам хочется верить в фантазии, мы читаем книги и верим в сказочные миры, но один из аспектов нашего взросления состоит в том, что мы разочаровываемся в сказочности и фантазийности, начинаем идти по жизни более прагматичным путем. И все же для большинства фантазия равна интуиции и различать их друг от друга очень сложно.

Американская писательница Caroline Myss в одном из своих интервью дала интересное определение интуиции и фантазии, ответив на вопрос, в чем между ними разница и как не принимать желаемое за действительность.

Воображение – это способность представить отсутствующий или нереальный объект и удерживать его в сознании. Воображение может создавать ощущение "гиперреальности" – когда мысли и фантазии кажутся нам более яркими, более живыми и максимально реальными.

Все мы так или иначе склонны к фантазированию, но о "дезадаптивной мечтательности" можно говорить только в том случае, когда мечты начинают вытеснять реальную жизнь и отнимать большую часть времени. В то же время человек полностью осознает, что это фантазии и не воспринимает их за правду как бывает в случае с галлюцинациями.

Интуиция – это ваша способность видеть мир, а не просто смотреть на него, замечая интонацию и язык тела других людей, понимая их настроение и поведение, давая оценку ситуации и спрогнозировав возможное будущее. Всему этому можно научиться, если вы не родились с таким талантом считывания и довести все до полного автоматизма и автоматической реакции на подсознательном уровне.

На самом деле интуиция – это не что-то из эзотерики. Проще говоря, это то внутреннее чувство, когда вы в чем-то уверены, но не отдаете себе отчета, откуда именно это знаете. Интуиция есть у всех – просто она может проявляться сильнее или слабее.

Интуиция заставляет вас чувствовать себя некомфортно. С фантазиями все наоборот. Это как бы "прикольное" чувство. Вот, например, вы встречаете кого-то и думаете: "Я должен познакомиться с этим человеком". Вы не понимаете, зачем. Каким-то образом где-то на подсознании срабатывает интуиция. Это как шипучая конфета, которая попадает в ваш кишечник и там все начинает закручиваться и вибрировать, иногда напоминает постоянную пульсацию. И все это может продолжаться до того момента, как вы не начинаете действовать.

Если вы сделали что-то не так, все ваше тело знает и понимает это, вам нужно успокоить это стрекочущее ощущение внутри себя, ведь оно не покинет вас и будет выныривать из подсознания. Интуиция имеет такую "авторитарность воздействия", назовем это так, на ваш организм, у фантазий этого нет (если мы не говорим уже о психологических заболеваниях)

Все это продиктовано бессознательными процессами: или страхами, комплексами и деструктивными привычками или здоровыми, грамотными выводами на уровне подсознания. "Шестое чувство" может быть полезным, особенно, если вы знаете, чего на самом деле хотите и что вам нравится.

Кстати, недавно мы писали еще о " Языке тела: как понять, что вы не нравитесь человеку "

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