Ваши страхи постареть могут на самом деле ускорять клеточное старение

Мы привыкли считать старение простой шкалой времени, просто день рождения за днем рождения. Но наука говорит другое, об этом рассказало издание РѕуРоѕт , старение — это биологический процесс, который происходит в наших клетках и он уникален для каждого человека. Два человека одного возраста могут иметь совершенно разное состояние здоровья на клеточном уровне. Именно здесь на помощь приходят эпигенетические часы — инструменты, которые измеряют биологический возраст и скорость старения.

Исследователи из NYU проанализировали 726 женщин, чтобы выяснить, как специфические страхи, например, потери здоровья, привлекательности или способности иметь детей, влияют на биологическое старение.

Что такое эпигенетические часы

Эпигенетические часы измеряют химические изменения ДНК, которые не меняют сам генетический код, но влияют на работу генов. Один из таких механизмов — метилирование ДНК, которое меняется с возрастом.

Метод GrimAge2 оценивает накопленные биологические повреждения при жизни и прогнозирует риск смертности.

DunedinPACE работает как «спидометр» и показывает, насколько быстро тело стареет именно сейчас.

Исследователи выяснили, что именно страхи относительно ухудшения здоровья были связаны с ускоренным клеточным старением по DunedinPACE.

Страхи старения

Ученые разделили беспокойство на три категории:

Потери привлекательности — статистически не влияет на клеточное старение. Потеря здоровья и болезни — сильный фактор ускоренного старения. Репродуктивное старение — тоже не связано с эпигенетическими часами.

Вывод прост, переживания о здоровье могут создавать хронический стресс, который организм воспринимает как сигнал к мобилизации. Это повышает воспаление и «износ» клеток и ускоряет биологические процессы старения.

Здоровый образ жизни смягчает эффект

Интересно, что когда исследователи учитывали поведение женщин, например курение, употребление алкоголя и индекс массы тела, связь между страхами и старением уменьшалась. Это означает, что частично мы можем сами влиять на свой биологический возраст и корректировать привычки.

Правильное питание

Регулярная физическая активность

Уменьшение стресса и поддержка психологического здоровья

Эти шаги помогают организму оставаться «молодым» даже при наличии тревог.

Исследование подтверждает, что старение — это не только цифра в паспорте. Наши страхи и психоэмоциональное состояние могут влиять на клеточное здоровье. Страх потерять здоровье является сильнейшим фактором, но здоровый образ жизни и работа над психологическим состоянием помогают замедлить этот процесс. Не игнорируйте свои страхи, но и не давайте им управлять вашим телом.