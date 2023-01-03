Вспомнить все: 5 действий, которые улучшают память и возвращают мозгу молодость

Куда я положила ключи, где припарковала свою машину, зачем я пришла на кухню и что только что хотела сказать - если вы периодически задаетесь этими вопросами, значит, ваш мозг нуждается в поддержке. И мы знаем, как ее можно легко оказать.

Хотите улучшить свою память, чтобы помнить даже мелочи? Поддерживать остроту мышления легче, чем вы думаете. Ознакомьтесь с научными открытиями, которые собрал для вас Womans World, они позволят улучшить здоровье мозга и помогут ему работать так, как будто вы на несколько лет моложе.

Скажите это вслух

Вы когда-нибудь заходили в комнату и обнаруживали, что забыли зачем? Японские ученые нашли хитрый прием, который помогает в таких ситуациях. Когда вы собираетесь что-то сделать в другой комнате, прежде чем начать двигаться, произнесите вслух направление действий и их цель. Например, "на кухню" и "включить кофеварку". Это приведет ваши мысли в соответствие с вашим телом, улучшая кратковременную память.

Идите на свет

Когда вам нужно решить сложную задачу, например, утроить все ингредиенты рецепта, сядьте рядом с окном или включите лампу для чтения. Это улучшит ваши результаты, говорится в исследовании Мичиганского государственного университета. Свет стимулирует гиппокамп мозга, быстро сметая возрастные ментальные паутины.

"Понюхайте" воспоминания

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Британские ученые обнаружили, что обнюхивание предметов, связанных с детством, таких как старая книга в твердом переплете или деревянный карандаш, активирует центры памяти лучше, чем просмотр фотографий. Поэтому, когда вы не можете вспомнить подробности давно прошедшего события или просто хотите пережить заветное воспоминание, попробуйте следующее: возьмите предмет, связанный с этим моментом, например, экстракт ванили, который напоминает вам о бабушкиной выпечке, закройте глаза и вдохните, думая о том, что хотите вспомнить. Ваша память вернется в фокус.

Сожмите мяч

Попробуйте держать теннисный мяч в правой руке, читая что-то, что вы хотите запомнить. Исследование PLOS ONE показало, что сжатие правой руки активирует левое полушарие мозга, где кодируется кратковременная память. Чтобы вспомнить эту информацию позже, сожмите мяч левой рукой. Это активирует правое полушарие мозга, сигнализируя ему о том, что вы узнали.

Стойте прямо

Если вы забыли, где припарковали машину, выпрямитесь и пройдите 10 шагов, представляя, что на вас накидка, как у Чудо-женщины. Исследование Университета штата Сан-Франциско в области нейрорегуляции предполагает, что незначительное изменение позы запускает связь между разумом и телом, которая сообщает мозгу, что вы бдительны, обостряя мышление и память.

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