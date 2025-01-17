Вы не интроверт: как реакция на травму может изменить наше поведение

Травмированные дети сосредоточены на выживании, а не изучении социальных навыков. Этот взгляд на интроверсию меняет традиционное представление о том, что это — врожденная черта.

Издание Psychology Today объяснило, как жизненный опыт, особенно травматический, может оказывать существенное влияние на формирование личности.

Что такое интроверсия

Интроверсия и экстраверсия — две противоположные характеристики, которые определяют нашу социальную активность. Они являются частью популярной модели "Большой пятерки": открытость, добросовестность, экстраверсия, приветливость и невротизм. Человек с высоким уровнем экстраверсии наслаждается социальной активностью, чувствует прилив энергии от общения. Интроверты, напротив, склонны избегать толпы и требуют много времени в одиночестве для восстановления.

Однако это упрощенное представление не учитывает влияние жизненного опыта, особенно в детстве. Личность формируется не только на основе врожденного темперамента, но под влиянием социальной среды и событий, которые человек переживает на протяжении жизни.

Темперамент и жизненный опыт создают личность

Представим ребенка с определенным темпераментом. Если его воспитывают в благоприятной среде, где родители поддерживают, помогают развивать социальные навыки и адаптироваться к миру, этот ребенок может вырасти с прекрасными коммуникационными способностями. Даже если он больше тяготеет к интроверсии, его социальная жизнь будет сбалансированной. Он сможет назвать себя амбивертом или даже экстравертом, поскольку социальный мир не будет его пугать.

Однако если один и тот же ребенок будет расти в другой среде, где его эмоциональные потребности игнорируются или критикуются, ситуация меняется. К примеру, если осторожное поведение ребенка стыдят или высмеивают, это может привести к формированию страха перед социальными ситуациями. Такая среда учит его, что социальный мир опасен, а взаимодействие с другими людьми несет угрозу осуждения или отторжения.

Как травма формирует представление о себе

Ребенок, выросший в токсичной среде, может ошибочно считать себя интровертом. Он избегает социальных ситуаций не из-за врожденной потребности в одиночестве, а из-за страха перед возможной болью или унижением. Это особенно касается тех, кто пережил детские травмы, например:

физическое или эмоциональное насилие;

пренебрежение или игнорирование родителями;

смерть близких или потеря дома;

издевательство со стороны сверстников.

У взрослых с социальным тревожным расстройством чаще присутствует неблагоприятный опыт в детстве (Adverse Childhood Experiences или ACEs). Такой опыт не позволяет детям изучать "скрытую обучающую программу" — правила социального взаимодействия, которыми большинство овладевает интуитивно.

Что такое "скрытая обучающая программа"

Кроме базовых предметов, таких как математика и чтение, в школе мы осваиваем навыки общения. Например, мы учимся:

подходить к сверстникам с просьбой об общей игре;

разрешать конфликты;

приглашать кого-то к своему столу за обедом.

Ребенок с нормальным детством экспериментирует, пробует новое, набивает социальные шишки и получает поддержку от взрослых. У него есть психологические ресурсы, чтобы справиться с отказами или неудачами. К примеру, если ребенка не приняли в игру на площадке, он может вернуться домой, обсудить это с родителями и получить поддержку. На следующий день он попробует снова.

Но если ребенок живет в напряженной среде, в которой отсутствует эмоциональная поддержка, то каждый отказ воспринимается как катастрофа. У такого ребенка нет ресурса рисковать. Чтобы избежать боли, он выбирает оставаться в зоне комфорта: читать книги во время перерыва или наблюдать за другими. Впоследствии ребенок растет и называет себя интровертом. Но является ли это его настоящей природой?

Можно ли изменить собственное представление о себе

Важно понимать, что даже если вы считаете себя интровертом, это не приговор. Личность – это не тюрьма, а отправная точка. Если вы не изучили социальные навыки в детстве, их можно овладеть во взрослом возрасте. Существует множество ресурсов, которые помогут:

понимать невербальные сигналы;

начинать и поддерживать разговор;

исходить из неудобных ситуаций.

Личностное развитие – это постоянный процесс. Если ваше детство было трудным и вам не удалось освоить "скрытую обучающую программу", вы можете сделать это сейчас. И помните, что ваша истинная природа может быть значительно шире, чем вы думаете.

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