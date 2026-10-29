Вы никому не нравитесь — самообман или горькая правда / © Credits

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Иногда достаточно короткого сообщения без смайлика, молчания в ответ или отмененной встречи, чтобы в голове запустился знакомый сценарий мыслей, вроде: «Я им не интересен(на)», «Я что-то сделал(а) не так», «Наверное, я никому не нравлюсь». Даже если друзья регулярно приглашают вас на кофе, партнер говорит теплые слова, а коллеги охотно общаются, внутренний голос может упорно убеждать в обратном.

В статье издания Psychology Today психолог Мариса Франко обращает внимание на то, как наше представление о себе влияет на восприятие других людей. Иногда мы настолько привыкаем ожидать отказа, что перестаем замечать признаки искренней привязанности.

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Почему мы не верим, что можем кому-то нравиться

В психологии существует понятие «теории самоподтверждения». Согласно ей, люди склонны искать отношений с теми, чье отношение к ним соответствует их собственному представлению о себе. И это касается не только положительного, но и отрицательного самовосприятия.

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Если человек считает себя интересным, достойным любви и уважения, ему обычно легче поверить в чужую симпатию. Однако если он убежден, что с ним что-то не так, даже доброжелательность может показаться подозрительной или незаслуженной.

Представим, что вы познакомились с кем-то, и этот человек искренне заинтересовался вами. Вместо того чтобы подумать: «Наверное, я ей (ему) понравился(лась)», вы ищете скрытый мотив, вроде: «Она (Он) просто вежлив(а)», «Ей (Ему) что-то от меня нужно» или «Когда узнает меня получше, передумает».

Таким образом, негативное представление о себе начинает влиять на то, как вы интерпретируете поведение окружающих. И даже комплимент не всегда помогает, иногда он лишь усиливает внутренний дискомфорт, поскольку противоречит привычному образу.

Почему мы недооцениваем, насколько мы нравимся другим

Есть ещё одно интересное психологическое явление — разрыв в восприятии симпатии. После знакомства или разговора люди часто недооценивают, насколько они понравились собеседнику. Мы можем часами прокручивать в голове свои неудачные шутки, неловкие паузы или слова, которые, по нашему мнению, прозвучали странно. В то же время другой человек, возможно, запомнил совсем другое, например вашу внимательность, улыбку, чувство юмора или общую тему для разговора.

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У людей, склонных к самокритике, этот разрыв может быть ещё больше. Они оценивают взаимодействие через призму собственных сомнений, а не только по реальным реакциям собеседника.

Подобное может происходить и в романтических отношениях. Если человек не чувствует собственной ценности, ему сложно поверить, что партнер действительно его любит. Тогда обычная усталость, потребность побыть в одиночестве или не слишком эмоциональная реакция воспринимаются как признаки охлаждения чувств.

Конечно, это не означает, что все вокруг обязательно вас любят или что любое беспокойство беспочвенно. Речь о том, что наши ожидания могут искажать восприятие ситуации, а потому стоит отделять факты от предположений.

Мозг готовит нас к отказу

Если негативные убеждения о себе причиняют столько боли, почему мы продолжаем в них верить. Один из возможных ответов — потребность в предсказуемости. После болезненного опыта, предательства, издевательств или отвержения мир может казаться менее безопасным. Если однажды вас сильно обидели, возникает желание защититься от повторения ситуации. Мозг начинает искать закономерность, вроде «Меня всегда бросают», «Люди в конце концов разочаровываются во мне» или «Никому нельзя доверять».

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Такие убеждения могут создавать иллюзию контроля. Если заранее ожидать худшего, кажется, что отказ не застанет врасплох. А если не позволять себе слишком сближаться с людьми, риск вновь пережить боль якобы и уменьшается.

Однако у этой защиты есть и обратная сторона, она может мешать замечать новые возможности, доверять людям и строить отношения, в которых к вам будут хорошо относиться.

Прошлый опыт влияет на нынешние отношения

Наши воспоминания — это не просто архив прошлых событий. Они также влияют на то, чего мы ожидаем от будущего. Если в детстве человека часто критиковали, игнорировали или заставляли заслуживать внимание, во взрослом возрасте он может остро реагировать на малейшие признаки дистанцирования, например, отсутствие ответа на сообщение в течение нескольких часов способно вызвать тревогу, хотя собеседник просто занят.

Прошлый опыт как будто подсказывает, что это уже случалось, а значит, произойдет снова. Иногда мы даже не замечаем, как переносим чувства из прошлых отношений на людей, которые не давали нам реальных поводов для недоверия.

Поэтому положительные изменения не всегда сразу улучшают самочувствие. Человек может получить работу своей мечты, найти внимательного партнера или попасть в дружную компанию, но всё равно чувствовать себя недостаточно хорошим. Внешние обстоятельства изменились, а внутреннее убеждение осталось прежним.

Как перестать думать, что вы никому не нравитесь

Разделяйте факты и интерпретации. Если друг не ответил на сообщение, факт заключается в том, что он пока не ответил, а мысль о том, что он больше не хочет с вами общаться, — лишь одна из возможных интерпретаций. Не пытайтесь угадать чужие мысли. Мы не можем точно знать, что думает другой человек, если он этого не сказал. Вместо того чтобы искать скрытые сигналы отказа, обращайте внимание на поведение. Позвольте себе принимать комплименты. Не обязательно сразу верить каждому приятному слову, для начала достаточно автоматически не отвергать его. Не делайте один неудачный момент выводом о себе. Неловкий разговор, конфликт или неудачное знакомство не означают, что вы неинтересный человек. Отношения зависят от совместимости, обстоятельств и поведения обеих сторон. Заботьтесь о своей самооценке не только через одобрение других. Попытайтесь замечать свои сильные стороны, ценности и поступки, которыми гордитесь. Ваша ценность не должна полностью зависеть от количества сообщений, комплиментов или приглашений на выходные.

Если страх отвержения постоянно мешает строить близкие отношения или вызывает сильные переживания, беседа с психологом или психотерапевтом может помочь разобраться в прошлом опыте и научиться по-другому реагировать на тревожные мысли.

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