Как поколение зумеров переосмысливает деньги, работу и понятие успеха

Поколение зумеров — самое информированное и, казалось бы, самое готовое к успеху в истории. У низ есть доступ к знаниям, инструментам и возможностям, о которых предыдущие поколения могли только мечтать.

Но вместо того, чтобы активно строить карьеру и достигать традиционных «вех взрослой жизни», многие из них выбирают другой путь — отстранение. Они дольше живут с родителями, откладывают брак, не спешат покупать жилье и все чаще ставят под сомнение саму идею стабильного «среднего класса», об этом рассказало издание SheKnows.

Что это, протест, адаптация или что-то глубже. Ответ сложнее, чем кажется, ведь это и рациональный выбор, и внутренняя усталость от системы, которая больше не работает.

Каждое поколение формирует свое отношение к деньгам в молодом возрасте, когда впервые сталкивается с работой, доходом и финансовой независимостью. И стартовая точка зумеров существенно отличается.

Классическая модель, с образованием, первой работой, карьерным ростом и собственным жильем, больше не гарантирует результата. То, что работало для предыдущих поколений, сегодня дает сбой.

Стартовый кризис

Одна из главных проблем — рынок труда для начинающих. Вакансий для начального уровня становится меньше, поэтому даже на «стартовые» позиции часто требуют 3-5 лет опыта. Уровень безработицы среди выпускников растет с каждым годом, а среди молодежи 22-27 лет он почти вдвое больше общего показателя. Итак, имеем парадокс, чтобы получить первую работу, уже нужен опыт. Но возникает вопрос: где его взять?

Искусственный интеллект меняет правила

То, что еще недавно было «работой для старта», сегодня часто выполняют алгоритмы. Искусственный интеллект постепенно заменяет задачи, которые раньше поручали молодым специалистам. Более того, сам процесс поиска работы стал еще сложнее, потому что кандидаты используют ИИ, чтобы массово отправлять резюме и работодатели используют ИИ, чтобы их отсеивать. В результате — бесконечный цикл заявок и отказов, который демотивирует еще до начала карьеры.

Работа без гарантий

На этом фоне все больше молодых людей выбирают гибкие форматы работы. Сегодня почти половина представителей поколения зумеров вовлечены в гиг-экономику — это фриланс, временные подработки и проектная занятость. Но вместе с гибкостью приходят и риски, а именно, отсутствие стабильного дохода, никаких социальных гарантий и отсутствие долгосрочной перспективы. Это свобода, но без «подушки безопасности».

Эмоциональный фон

Даже если работа есть, ощущения стабильности — нет. Молодые люди боятся сокращений, видят новости о том, что ИИ может заменить половину офисных профессий и чувствуют себя «застрявшими». Это формирует особое состояние, когда вы будто движетесь, но не видите конечной точки.

Рациональность или разочарование

Со стороны это может выглядеть как апатия или даже нигилизм, но на самом деле ситуация сложнее. Зумеры не просто «теряют мотивацию», они ее анализируют. Смотрят на цифры, на реальность и делают вывод, система не гарантирует результата.

И в этом есть рациональность, но есть и другая сторона — эмоциональная. Когда исчезает вера в систему, исчезает и желание играть по ее правилам.

Новая реальность

В результате формируется новая модель поведения, а именно меньше привязанности к карьере, больше фокуса на качестве жизни и меньше веры в «традиционный успех». Это не обязательно означает поражение, это означает изменение правил игры.

Поколение зумеров не отказывается от успеха, оно переосмысливает его. Они первыми честно посмотрели на современную экономику и признали, что старые сценарии больше не работают. И хотя в этом есть доля разочарования, есть и важный сигнал, который говорит, что мир изменился и под него придется меняться всем.

Возможно, именно это поколение научит нас, что стабильность — не всегда о карьерной лестнице, и что иногда самое разумное решение не играть в игру, правила которой уже давно устарели.