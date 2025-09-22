"Я не заслуживаю счастья": почему вы можете так думать и правда ли это / © Credits

Почему возникает этот внутренний запрет на счастье и действительно ли он имеет под собой основания, рассказало издание Psychology Today, а также объяснило, что корень проблемы обычно кроется в двух глубинных ощущениях — чувстве вины и убеждении в собственной «дефектности».

Когда прошлое не отпускает

Мы можем годами носить в себе бремя:

«Я виноват в разводе родителей» (хотя это никогда не могло быть правдой).

«Если бы я тогда поступил иначе, все было бы хорошо».

«Из-за моей ошибки страдают близкие».

Примером является история Элвиса Пресли, который всю жизнь чувствовал вину за смерть своего брата-близнеца при рождении. Подобный «синдром спасенного» испытывают и ветераны, и родители детей с зависимостями, и люди после тяжелых потерь.

Важно различать:

рациональную вину, когда вы действительно поступили не так, как хотели или планировали, — здесь нужно признать ошибку, сделать выводы, попросить прощения, изменить поведение;

нерациональную вину, за то, что не было в вашей власти, — здесь необходимо научиться противостоять внутреннему «карательному голосу», который постоянно упрекает.

«Я дефектный»: ловушка низкой самооценки

Вторая причина ощущения «не заслуживаю» — это вера, что с нами «что-то не так»:

«Я недостаточно хорош (умный или успешный)».

«Я никому не нужен».

«Меня невозможно любить».

Такие убеждения часто формируются еще в детстве, когда окружение критиковало или преуменьшало. Если рядом не было взрослого, который поддержал бы и дал ощущение ценности, ребенок усваивает чужие ярлыки как правду. И даже во взрослом возрасте эти старые «программы» продолжают управлять нашими мыслями и поведением.

Как освободиться от этих мыслей

Учитесь отличать здоровую вину от надуманной. Если вы реально обидели кого-то — извинитесь, сделайте выводы. Если же это вина «за все на свете» — тренируйте осознанность, ведь жизнь сложнее простой схемы «я виноват во всем». Меняйте внутренний диалог. Начните ловить фразы вроде «я никогда не смогу…» и заменяйте их на реалистичные, например, «я могу попробовать», «я уже делаю шаги». Это способ «переписать» нейронные связи. Действуйте, даже если «не чувствуете готовности». Ощущения всегда отстают от действий. Если ждать, пока вы «почувствуете уверенность», вы рискуете прожить всю жизнь в режиме ожидания. Окружайте себя поддержкой. Избегайте токсичных людей, которые подпитывают ваши сомнения. Ищите тех, кто напоминает вам о ваших сильных сторонах. Не бойтесь профессиональной помощи. Работа с психологом поможет быстрее увидеть убеждения, которые ограничивают вас, и сформировать новые стратегии жизни.

Вы заслуживаете счастья

Вы живой человек, а не набор ошибок и ярлыков.

Прошлое — это опыт, а не приговор.

Счастье — не награда «за идеальность», а базовое право каждого.

Советы

Записывайте три маленькие радости каждый день, это может быть кофе с подругой или прогулка на солнце.

Практикуйте «стоп-фразу»: когда ловите себя на мысли «я недостоин», говорите «стоп» и заменяйте на «я учусь быть добрым к себе».

Создайте список людей или занятий, которые добавляют вам энергии, и возвращайтесь к нему каждый раз, когда чувствуете спад.

Если вы думаете, что не заслуживаете счастья, знайте — это лишь история, которую вы себе когда-то рассказали. Она не является правдой. Вы можете изменить сценарий и позволить себе больше радости, тепла и любви.