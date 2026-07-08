«Я неудачник»: почему эта мысль знакома почти каждому и как перестать в неё верить / © Getty Images

Реклама

Почти каждый человек хотя бы раз ловил себя на мысли «Я ничего не успеваю», «У меня ничего не получается» или даже «Я неудачник». В такие моменты легко поверить, что только вы чувствуете себя именно так. На самом деле же психологи подчеркивают, что самооценка не бывает постоянной. Она меняется в зависимости от обстоятельств, стресса, усталости или жизненных испытаний.

Вместо того чтобы сосредотачиваться на собственных ошибках, стоит изменить угол зрения. Иногда достаточно нескольких новых привычек, чтобы почувствовать, что вы движетесь вперед гораздо быстрее, чем вам кажется. Издание Psychology Today собрало шесть советов, которые помогут выйти из этого состояния и посмотреть на себя по-новому.

Перестаньте требовать от себя, чтобы вы всё делали самостоятельно

Мы часто оцениваем себя по тому, что не можем сделать без посторонней помощи. Однако развитие человека — это почти никогда не индивидуальный проект. В психологии существует понятие «зона ближайшего развития» — это то, что человек способен освоить при поддержке других. И эта идея касается не только детей, но и взрослых.

Реклама

Спросите себя не «Почему я не могу этого сделать?», а «Что я мог бы сделать, если бы у меня была необходимая поддержка?». Ею может быть близкий человек, наставник, пошаговый план, учебный курс или даже мобильное приложение или подкаст. Часто именно они становятся мостом между тем, где вы находитесь сейчас, и тем, где хотите оказаться.

Смотрите на жизнь шире

Если оценивать себя только за последнюю неделю или месяц, может показаться, что вы стоите на месте. А теперь вспомните себя десять лет назад. Наверняка за это время вы научились десяткам новых вещей, приобрели профессиональный опыт, пережили важные события, построили отношения или осуществили мечты, которые когда-то казались недостижимыми.

Психологи советуют оценивать свою жизнь не по коротким отрезкам, а по более длительным периодам. Иногда достаточно, чтобы за год произошло одно-два по-настоящему важных события — именно они и определяют настоящий прогресс.

Позвольте случайностям менять вашу жизнь

Когда кажется, что ничего не получается, возникает желание ещё сильнее контролировать ситуацию. Однако иногда именно неожиданные возможности открывают новые пути.

Реклама

Стоит быть открытыми к неожиданностям: например, согласиться на незапланированную встречу, заинтересоваться темой, о которой раньше даже не задумывались, посмотреть видео на незнакомую тему или попробовать новое хобби.

Не вся новая информация должна приносить мгновенную пользу. Любознательность сама по себе расширяет кругозор и помогает обрести новый смысл жизни.

Ищите другие взгляды на мир

Когда мы чувствуем себя беспомощными, проблема часто заключается не только в обстоятельствах, но и в способе мышления. В такие моменты легко перестать замечать свои сильные стороны, недооценивать свои возможности или быть убеждёнными, что выхода нет.

Полезно сознательно знакомиться с людьми, чьи взгляды отличаются от ваших. Это могут быть книги, лекции, интервью или блоги авторов с разным жизненным опытом. Так вы не только откроете для себя новые способы решения проблем, но и поймёте, что существует множество моделей успешной жизни, и ни одна из них не является универсально правильной.

Реклама

Позвольте другим влиять на вас

Многие люди настолько привыкают к мысли «это не для меня», что перестают пробовать новое. Стоит иногда выходить за рамки собственных представлений о себе. Если друг рекомендует книгу, фильм или занятие, которые кажутся вам неинтересными, дайте им шанс. Возможно, именно так вы откроете для себя новое увлечение или неожиданную сторону собственной личности.

Существует даже такое явление, когда близкие люди помогают нам расширить представление о себе, открывая в нас новые способности, интересы и сильные стороны.

Возьмите под контроль хотя бы одну сферу жизни

Часто ощущение неудачи возникает тогда, когда мы пытаемся контролировать то, что от нас не зависит. Вместо этого психологи советуют выбрать одну сферу, в которой вы действительно можете повлиять на результат.

Это может быть регулярная физическая активность, финансовое планирование, здоровое питание или даже личная жизнь. Например, поставить себе цель ходить на одно свидание каждую неделю в течение трёх месяцев или постепенно выработать новую спортивную привычку.

Реклама

Даже небольшие успехи возвращают ощущение контроля, а вместе с ним и уверенность в собственных силах.

Чувствовать себя растерянным или сомневаться в себе — это не признак слабости, а опыт, через который проходит большинство людей. Но одна неудачная ситуация или сложный период не определяют вашу ценность.

Новости партнеров