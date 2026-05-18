Человек может часами смотреть в зеркало, ненавидеть «дефект», которого почти никто не замечает, избегать людей, отказываться фотографироваться и даже бояться выходить из дома. И дело здесь не в тщеславии или «чрезмерной любви к внешности», как часто думают окружающие.

Речь идет о дисморфофобическом расстройстве — состоянии, которое психиатры называют одним из самых болезненных и при этом самых недооцененных психических расстройств современности, об этом рассказало издание The New York Times.

Современный человек видит свое лицо чаще, чем когда-либо в истории. Мы смотрим на себя во фронтальной камере, в Zoom, Instagram, TikTok, на фото и в зеркалах лифтов и магазинов. И постепенно внешность превращается не просто в часть нашей идентичности, а в нечто, что как бы определяет собственную ценность.

На этом фоне все больше психологов говорят о дисморфофобическом расстройстве тела (body dysmorphic disorder (BDD)) — психическом состоянии, при котором человек патологически зацикливается на воображаемых или минимальных «дефектах» внешности.

Что такое дисморфофобическое расстройство

Дисморфофобия — это психическое расстройство, при котором человек тратит слишком много времени на переживания из-за своей внешности. Важно понимать, что речь идет не о «прихоти» или обычном недовольстве собой.

Люди с этим расстройством переживают настоящие страдания. То, что другим кажется незаметным, например маленький прыщик, форма носа, текстура кожи, волос или тело, для них может иметь катастрофический вид.

Психиатры объясняют, что человек буквально не способен видеть себя целостно. Он концентрируется на одной детали настолько сильно, будто это «несовершенство» перечеркивает всю его внешность.

Это можно сравнить с пятном на окне, человек смотрит на маленький след и начинает верить, что испорчено все стекло.

Не тщеславие — а психическая боль

Самый большой миф о дисморфофобии заключается в том, что это «чрезмерная любовь к внешности». На самом деле все наоборот. Люди с BDD часто испытывают стыд, ненавидят собственное отражение, боятся осуждения, убеждены, что им откажут из-за внешности и считают себя «непригодными» для любви или близости.

Из-за этого они могут избегать социальной жизни, отказываться от работы или учебы, изолироваться, проводить часы перед зеркалом и постоянно искать подтверждения от других.

Человек не замечает, что проблема психологическая

Одна из самых сложных особенностей дисморфофобии то, что человек часто не осознает, что имеет психическое расстройство. Он искренне верит, что проблема не в его тревоге, а в лице или теле.

Именно поэтому многие люди годами ходят к косметологам, дерматологам, стоматологам, пластическим хирургам или эстетистам, но не обращаются к психотерапевту или психиатру. Парадоксально, но попытки «исправить» внешность часто только усиливают тревогу и зацикленность.

Соцсети и фильтры

Сегодня психотерапевты все чаще говорят о влиянии соцсетей на дисморфофобию. Фильтры создали новый нереалистичный стандарт внешности с идеальной кожей, «симметричным» лицом, отсутствием текстуры и «правильными» пропорциями.

Человек привыкает видеть себя отредактированным и начинает воспринимать реальное лицо как «неправильное». Некоторые проводят часы за рассматриванием себя во фронтальной камере или даже общается с ИИ-ботами и постоянно спрашивает «Что во мне не так?», «Что надо исправить?» или «Я выгляжу уродливо?». И это только усиливает тревожный цикл.

Опасность от недовольства собственным телом

Дисморфофобическое расстройство часто сопровождается другими психическими состояниями, например, обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), депрессией, социальной тревогой или зависимостями. Особенно тревожным фактом является то, что у людей с дисморфофобией очень высокий уровень суицидальных мыслей.

Исследования показывают, что примерно две трети людей с BDD в течение жизни переживают суицидальные мысли, а значительная часть совершает попытки самоубийства.

Именно поэтому специалисты отмечают, что это расстройство нельзя обесценивать фразами вроде «Ты просто слишком зациклен(а) на себе», «Да все у тебя нормально» или «Не выдумывай».

Лечение дисморфофобии

Хорошая новость заключается в том, что это расстройство лечится. Одним из самых эффективных методов считается когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Она помогает человеку постепенно уменьшать зависимость от «ритуалов», переставать постоянно проверять себя в зеркале, учиться видеть себя целостно и снижать уровень тревоги.

В некоторых случаях также применяют медикаментозное лечение — препараты группы ингибиторов обратного захвата серотонина.

Специалисты подчеркивают, что наилучшие результаты дает сочетание психотерапии и поддержки психиатра.

Одна из ключевых идей терапии по BDD — помочь человеку вернуть ощущение собственной многомерности, так как дисморфофобия сужает личность до одного «дефекта».

Терапевты часто просят пациентов буквально создавать карту собственной идентичности, а именно: кем я являюсь, что люблю, о чем мечтаю и что делает меня мной помимо внешности.

Это важное напоминание, что человек — это не только его лицо или тело.

