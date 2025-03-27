Язык тела: какие знаки указывают на то, что человек с вами не согласен / © Credits

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Эксперт по языку тела, на своей странице TikTok Body Language Expert, рассказала, как заметить скрытый знак несогласия, который часто остается без внимания. Ее видео набрало более четырех миллионов просмотров и вызвало оживленное обсуждение.

Незаметный жест, выдающий несогласие

В своем видео она объясняет, что существует одно особое движение руки, которое может свидетельствовать о том, что человек внутренне не одобряет или не поддерживает ваше мнение. И это едва заметный жест, когда вы держите руку чуть ниже подбородка, а указательный палец устремлен вверх к уху. По словам эксперта, такая поза сигнализирует о том, что собеседник анализирует услышанное. Однако если палец постепенно двигается выше по лицу, это может означать скрытое недовольство или даже раздражение сказанным.

Следите за этим пальцем, объясняет эксперт, чем выше он поднимается, тем вероятнее, что человек не соглашается с вами или ему не нравится то, что он слышит.

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Реакция читателей

После публикации видео многие пользователи TikTok поделились своим опытом. Один из подписчиков написал, что заметил, как этот жест используют судьи во время разных телевизионных творческих шоу. И теперь ему гораздо интереснее наблюдать именно за реакцией жюри на конкурсантов.

Некоторые также отметили, что ранее не осознавали этого собственного движения, хотя действительно используют его в моменты несогласия или раздражения.

Однако не все согласились с утверждениями эксперта. Некоторые считают такое обобщение слишком категоричным. Один из пользователей отметил, что язык тела не является универсальным. Мы должны учитывать базовое поведение человека, прежде чем делать выводы. Другой добавил, что делает этот жест, когда нервничает, но это не значит, что он чего-то не одобряет.

Невербальные сигналы часто говорят больше слов. Хотя жест с поднятием пальца к лицу не является стопроцентным индикатором несогласия, он может дать подсказку о подлинных чувствах человека. Наблюдательность и понимание языка тела помогут вам стать более внимательными к собеседникам, улучшить коммуникацию и избежать недоразумений.

В следующий раз, когда вы будете общаться с кем-то, обратите внимание на этот жест — возможно, вы заметите больше, чем кажется на первый взгляд.