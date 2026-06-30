Заберет ли ИИ у вас работу: сценарии, по которым мир готовится к новой эпохе труда

Заберёт ли ИИ у вас работу / © Credits

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Большинство людей убеждены, что развитие искусственного интеллекта приведёт к масштабному сокращению рабочих мест. Эти опасения разделяют не только рядовые граждане, но и некоторые руководители компаний, занимающихся ИИ, а также политики.

Впрочем, история технологических революций показывает, что новые технологии почти всегда приводят к появлению новых профессий. Проблема в другом — далеко не все работники успевают адаптироваться. Часть людей теряет работу и больше не возвращается на рынок труда.

Именно поэтому сегодня всё активнее обсуждается вопрос о том, как подготовить общество к новой экономической реальности. Некоторые предложения носят вполне практический характер, другие же — почти революционный. Но все они преследуют одну цель: сделать переход к эпохе искусственного интеллекта менее болезненным. Издание The Washington Post рассказало о пяти самых заметных идеях, которые сегодня обсуждают политики, экономисты и руководители самых технологичных компаний.

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Обложить искусственный интеллект налогом

Одна из самых громких идей — заставить крупные технологические компании и самых богатых бенефициаров ИИ платить больше налогов. Сторонники такого подхода считают, что дополнительные поступления можно направить на социальную поддержку людей, потерявших работу, или же сделать автоматизацию менее выгодной для бизнеса.

Основой этой концепции стали исследования нобелевского лауреата Дарона Аджемоглу. Он утверждает, что нынешняя налоговая система, в частности в США, фактически поощряет компании заменять людей технологиями. Если изменить правила игры, бизнесу станет выгоднее не увольнять работников, а переобучать их и использовать ИИ как инструмент помощи, а не замены.

Сторонники этой идеи предлагают ввести налог на дата-центры, обеспечивающие работу искусственного интеллекта, а полученные средства направить на выплаты по безработице, медицинское страхование и другие социальные программы.

Подобные идеи высказывала также компания OpenAI. Некоторые даже предлагают снизить налоги для наемных работников, тем самым компенсировав это увеличением налоговой нагрузки на тех, кто больше всего зарабатывает благодаря ИИ.

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Однако критики напоминают, что любое повышение налогов — это сложный с политической точки зрения шаг, который может негативно повлиять на экономику.

Усилить систему помощи безработным

Еще один вариант — не создавать новую систему, а модернизировать уже существующую. Сторонники предлагают увеличить размер пособия по безработице, сделать его доступным для большего числа людей и помочь работникам легче менять профессию.

Ребекка Диксон, руководительница National Employment Law Project, отмечает, что нынешние выплаты зачастую недостаточны, особенно если ИИ начнет массово вытеснять офисных сотрудников.

Также предлагается включить в систему поддержки тех, кто в настоящее время часто остается за её пределами, например, работников с неполной занятостью, молодых специалистов и недавних выпускников.

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Особое внимание уделяется сбору статистических данных. Более тщательный мониторинг того, какие профессии сокращаются, а какие — напротив, становятся востребованными благодаря ИИ, поможет быстрее реагировать на изменения.

Сделать сотрудников «невосприимчивыми» к ИИ

Образование и переобучение остаются, пожалуй, самым популярным ответом на вызовы автоматизации. Идея проста: если профессия исчезает, человек должен иметь возможность быстро освоить новую.

Эксперты предлагают финансировать программы переквалификации за счет государства или бизнеса. Некоторые даже говорят о временных компенсациях для тех, кто вынужден согласиться на менее оплачиваемую работу во время смены профессии. Впрочем, универсального рецепта не существует.

Понятие «обучение» может означать как нескольконедельный курс по использованию ИИ, так и многолетнюю переквалификацию. К тому же далеко не все образовательные программы дают реальные результаты.

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Распределение прибыли от ИИ

А что, если искусственный интеллект станет источником дохода для всех — именно такую концепцию сегодня активно обсуждают некоторые политики. Кто-то предлагает ввести так называемый «ИИ-дивиденд». Если ИИ-компании будут получать сверхприбыль, граждане также должны получать свою долю через акции, прямые выплаты или другие механизмы.

Интересно, что подобные идеи можно найти и в программных документах OpenAI. А генеральный директор компании ещё несколько лет назад говорил о необходимости пересмотра налоговой системы в связи с будущим влиянием искусственного интеллекта.

Другой вариант: компании, сокращающие сотрудников из-за ИИ, могли бы добровольно направлять 1% прибыли на их переобучение. Это не благотворительность, а инвестиция в стабильность экономики.

Противники же этой концепции напоминают, что она ещё не прошла проверку на практике и не решает проблему сокращения рабочих мест.

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Ничего не менять

Есть и те, кто призывает не торопиться. Сегодня никто не может точно сказать, насколько масштабными будут изменения на рынке труда. Сторонники такого подхода предупреждают, что слишком поспешные реформы и изменения могут обойтись дороже, чем сама проблема.

В то же время многие экономисты убеждены, что даже у относительно небольших волн сокращений могут быть серьезные социальные последствия, поэтому готовиться к этому нужно уже сейчас.

В мире пока нет единого ответа на вопрос, как именно искусственный интеллект изменит рынок труда. Очевидным остается одно: ИИ уже становится не только технологическим, но и социальным вызовом. И главный вопрос сегодня звучит не «Заменит ли искусственный интеллект людей?», а «Сможет ли общество подготовить людей к жизни рядом с ним?»

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