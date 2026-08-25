Зачем мы собираем сувениры: психологический аспект

Зачем мы собираем сувениры / © Associated Press

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У многих есть своя маленькая коллекция воспоминаний. Кто-то привозит из каждой поездки открытку и складывает их в коробку, кто-то не может пройти мимо винтажной пластинки, а кто-то коллекционирует книги, футбольные шарфы или местную керамику. На первый взгляд — обычные вещи, но стоит взглянуть на них спустя годы, и они вдруг переносят нас в прошлое, об этом рассказало издание RTÉ

Секрет в том, что предметы становятся своеобразными «контейнерами» опыта, отношений и частей нашей личности, которые мы не хотим терять. Одна открытка может символизировать свободу, другая — важного человека или особое путешествие. Поэтому коллекционирование может быть не просто хобби, а способом поддерживать ощущение непрерывности, идентичности, комфорта и связи с собой.

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Вещь, которая умеет пробуждать воспоминания

Наши воспоминания сохраняются не только как факты. Они связаны с эмоциями, запахами, звуками, прикосновениями и другими телесными ощущениями. Именно поэтому старая открытка, потёртая авиабилет или виниловая пластинка могут вдруг вызвать почти физическое ощущение прошлого.

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В отличие от фотографии в телефоне, физический предмет можно подержать в руках, почувствовать его текстуру, увидеть потертости и несовершенства. Он не просто показывает нам воспоминание, а становится его частью.

Преимущества коллекционирования

Поэтому, если за этим стоит удовольствие, связь и личный смысл, важно не само поведение, а причина, которая за ним стоит.

Если человек собирает что-то из любопытства и радости, коллекция может способствовать его психологическому благополучию. Если же приобретение вещей продиктовано тревогой, сравнением с другими или желанием временно заглушить неприятные эмоции, стоит задуматься, какую потребность на самом деле пытается удовлетворить эта покупка.

Это особенно заметно в эпоху модных коллекций и популярных вещей, которые могут дарить то же самое ощущение комфорта, ностальгии и принадлежности к сообществу. Поэтому полезно задать себе не только вопрос «Что я коллекционирую?», но и «Зачем я это делаю?».

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Винил / © Associated Press

Ничто не способно полностью заменить ощущение собственной целостности. Предметы могут напоминать нам о том, кто мы есть, но не должны становиться единственным источником нашей идентичности.

Возвращение к коллекционированию хорошо вписывается в более широкий тренд последних лет, ведь взрослые вновь открывают для себя дневники, пленочные фотоаппараты, винил, бумажные книги и другие аналоговые увлечения.

И дело, похоже, не только в ностальгии. В мире, где мы постоянно переключаемся между экранами, сообщениями и бесконечными лентами, физические занятия возвращают внимание к телу и настоящему моменту. Они требуют времени, терпения, прикосновения и присутствия.

Психотерапевтические подходы, ориентированные на связь между телом, эмоциями и пережитым опытом, также подчеркивают важность сенсорности. Наша нервная система формировалась благодаря реальным ощущениям, а не экранам, поэтому прикосновение к знакомой вещи может успокаивать и возвращать ощущение стабильности.

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