Заедание стресса: почему так поступают взрослые и дети и как это изменить

С тревогами и стрессами, которые вызвала полномасштабная война, каждый из нас справляется как может. Многие начали замечать за собой чрезмерный аппетит или желание "есть, как не в себя". Но кроме проблем со здоровьем, которые может вызвать такое поведение, оно все же не решает причины — чрезмерного эмоционального напряжения.
Что вызывает у нас желание именно заесть стресс и как справиться с этим, рассказывает психолог фонда "Голоса детей" Полина Старцева — гештальт-терапевт, специалист по кризисам и травмам.
Почему мы заедаем стресс
Еда – один из самых понятных и быстрых способов получить удовольствие. Этот естественный физиологический механизм связан с выделением гормонов эндорфина и серотонина, улучшающих настроение и преодолевающих стресс. Именно поэтому еда часто становится самым доступным источником недостающих нам эмоций.
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Еда как чувство безопасности. Ведь это один из самых первых инструментов для новорожденного, который дает понять, что он в безопасности: мама рядом и прикладывает к себе, чтобы накормить и успокоить.
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Еда как вознаграждение. Многим с детства знакома ситуация, когда получить вкуснятину можно только после того, как сделали что-то хорошее, выполнили сложную задачу или съели основную порцию пищи. И взрослея, человек фиксирует это едва ли не как единственный путь получить удовольствие.
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Еда как способ выражения эмоций. Не умея их проявлять, люди часто заедают, приглушая тревогу, страх, вину, злобу и т.д., но также и приятные ощущения радости, любви, счастья, тепло к другому человеку. Так же пожилые поколения, когда принимают в гостях своих детей, обязательно сытно кормят их. Так они привыкли проявлять любовь. Соответственно, эпизоды, когда ребенок недоедает, могут расцениваться как то, что он этой любви не принимает.
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Еда как инструмент замещения телесных чувств и чувств. Когда маленький ребенок капризничает, а родители, вместо того чтобы разобраться, что с ним не так, пытаются накормить. И взрослея, человек формирует для себя паттерн: "в любой непонятной ситуации есть".
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Еда как ритуал. Например, многие семьи общаются друг с другом, только когда садятся вместе за стол – завтракать или ужинать. А в условиях войны можно услышать истории от людей, которые были в оккупации или под обстрелами и собирались вместе и готовили. Еда воспринимается как определенный спасительный символ, поэтому ей придается большое значение. Однако для людей, находящихся в потенциальной или прямой опасности, основная задача выжить, а не распылять внимание, думая о том, насколько правильно или здорово они питаются.
Сквозь всю жизнь мы несем в себе бессознательную установку, что еда может заменить недостающие нам эмоции. И иногда она действительно помогает преодолевать стресс. Но важно замечать за собой, как часто она бывает единственным решением.
Почему заедание стресса — это не выход
В условиях физического и эмоционального стресса организм тратит больше жизненной энергии и ресурсов, потому что находится в состоянии повышенной мобилизации. В результате он истощается и требует больше витаминов, микроэлементов, аминокислот и других жизненно необходимых веществ. Поэтому мы можем замечать за собой, что едим больше, или нас тянет к вредной пище. Но разница здесь – в ощущении меры.
Когда нам просто не хватает важных элементов, мы можем действовать интуитивно: например, съесть какой-нибудь фрукт или даже что-то более вредное или чаще быть на солнце, потребляя витамин D, и это состояние налаживается, не закрепляется как повторяющаяся привычка.
Когда мы говорим о проблемах пищевого поведения, это обычно об отсутствии ощущения насыщенности — либо недоедания, либо переедания. И это признак того, что организм не справляется с внешними стрессами. Он имеет более долгосрочное действие: например, если съесть что-то раз или два, это не принесет желаемого облегчения.
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Недоедая, человек лишает себя необходимого источника энергии. Ведь то, что когда и как мы едим, влияет на наше психологическое состояние. Например, кофе и быстрые углеводы (такие как сахар) дают быстро угасающий энергетический импульс. А полноценное питание со сложными углеводами, которые дольше расщепляются, позволяют дольше поддерживать силы.
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Переедая, человек получает непродолжительное облегчение. А потом возникает тяжесть в теле, и вместе с ним – чувство вины, раздражение, и напряжение снова нарастает. Это также мешает почувствовать свои истинные потребности. Когда человек не пробует "побыть" в тревоге или разделить с кем-то свои страхи, пробует их "заесть", он лишает себя нового опыта, который даст почувствовать ощущение облегчения и удовольствия значительно дольше.
Так что еда может быть как вспомогательной, так и вредной. Не стоит отказывать себе в кусочке шоколада, если кажется, что он может улучшить ваше настроение. Но стоит делать это осознанно: почувствовать, когда наступает момент насыщения, обратить внимание, о чем вы думаете, когда едите (или стараетесь не думать), или "проглатываете" эмоции, которыми лучше было бы поделиться с кем-то.
Как бороться с заеданием стресса
Заметив за собой это поведение, следует обратиться к специалисту. Можно посоветоваться с гастроэнтерологом или диетологом, чтобы получить советы по питанию, которое будет насыщать и не вызывать желания "еще что-нибудь съесть". Или к психологу, чтобы изучить свои эмоциональные потребности, выявить момент, когда включается заедание и понять, как и чем его можно заменить. В любом случае, обратившись за профессиональной помощью, вы будете иметь индивидуальный подход, и не будете чувствовать себя наедине с проблемой.
Однако есть способы самостоятельно бороться со стрессом без заедания.
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Следуйте упражнениям для осознания своих телесных границ и ощущений.
Полезны любые ментальные или телесные нагрузки: прогулки, спорт, йога, бассейн, душ, дыхательные упражнения, медитация – все, что помогает понять, как тело себя чувствует, вернуться к своим границам тела, и для начала – не избегать хотя бы ощущений. А уже по ощущениям будут раскрываться эмоции.
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Найдите новые способы получать удовольствие.
Делайте то, что позволит мозгу производить серотонин другим способом, кроме как съесть что-нибудь вкусненькое.
Можно обратиться к своим старым увлечениям, открыть новые или присоединиться к друзьям, которые, как вы слышали, занимаются чем-то интересным. Подойдет все что угодно: рисовать, петь, танцевать, шить, цветы выращивать, гулять с животными. Если вам доставляет удовольствие само приготовление пищи – готовьте для кого-то.
Также в условиях постоянной тревожности и беспомощности помогает волонтерство: поддерживая других, можно и самим почувствовать облегчение.
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Прислушайтесь к себе.
Когда возникает желание "заесть" эмоцию, нужно "просканировать" себя, что вы сейчас чувствуете, и оценить по десятибалльной шкале: насколько вы довольны, насколько вам комфортно, чувствуете ли вину, или, возможно, хотите обнять кого-то, но не можете. Это способ "легализовать" свои эмоции, позволить им быть, и тогда желание "заесть" их будет меньше.
Также можно вести дневник или трекер эмоций, чтобы отслеживать свое состояние изо дня в день. И идеальный вариант – поделиться своими эмоциями с кем-то.
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Вводите в жизнь структуру.
Если заедание происходит на фоне тревожности, мы можем снизить ее, взяв ощущение опасности под контроль.
Важно любое, даже минимальное планирование, когда каждый следующий день и неделя относительно предсказуема. Должны быть обязательные приемы пищи – например, утром, в обед и вечером, здоровые и полноценные, насколько это возможно. А в течение дня допустимы маленькие перекусы, которые не будут восприниматься как переедание и не вызовут чувство вины. Тогда организм будет знать, что его точно накормят, он не будет посылать лишний раз сигналы о голоде, и вы будете чувствовать себя лучше.
Что делать, если стресс заедает ребенок
Волевая сфера человека окончательно формируется в 25-28 лет (а у некоторых — еще позже), и маленький ребенок не может самостоятельно контролировать все происходящие вокруг него процессы. Поэтому эту функцию контроля обязаны делать родители.
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Разберитесь, как появляются эмоции в семье.
Часто пищевое поведение ребенка отражает то, как функционирует семья, насколько крепкой и здоровой является эмоциональная привязанность со стороны родителей. Поэтому родителям важно за собой заметить, как они общаются с ребенком, насколько экологически проявляют свои эмоции дома друг с другом или кем-то из семьи. Тогда, даже испытывая сложные эмоции, ребенок будет чувствовать себя более спокойно. Достаточно взрослому в нужный момент быть рядом.
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Интересуйтесь желаниями и потребностями ребенка.
Если ребенку хронически чего-то не хватает — любви, тепла, близости, безопасности, признания, он может компенсировать это едой. Поэтому важно следить за тем, насколько удовлетворяются базовые потребности ребенка – от пищевых (или всех необходимых веществ хватает) до эмоциональных (общение в семье или со сверстниками). Может казаться, будто у ребенка есть все необходимое, но он будет испытывать стресс из-за того, что мама не обняла его с утра. Некоторые дети сами сообщают о направлении, чего им не хватает, некоторые — по поведению. Если родители внимательны и чувствительны, заметят это и поймут.
Даже если некоторые потребности не могут быть удовлетворены, все равно их важно проговорить или вместе поскучать.
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Создайте для ребенка понятный график питания.
Ребенок должен есть примерно в одинаковое время каждый день. Утром после сна в организме выделяется кортизол – гормон, который повышает тревожность и помогает проснуться. И чтобы его снизить, нужно полноценно позавтракать. Вечером не желательно есть сахар (и любую глюкозу), потому что он возбуждает нервную систему и повышает уровень стресса.
Следует также поинтересоваться у ребенка, что бы он хотел съесть, помочь ему самостоятельно наложить себе в тарелку нужное количество пищи. Если же ребенок просит еще, а вы понимаете, что уже достаточно, стоит попытаться отвлечь его на что-то другое: поиграть, поговорить, заинтересовать чем-то, то есть заполнить этот голод эмоционально.
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Показывайте на своем примере.
Иногда родители демонстративно хоронят вкусности. Тогда ребенок начинает зацикливаться на запретах, и у него возникает внутреннее сопротивление и желание нарушить их. Он может сам прятать еду от родителей и есть незаметно. Но позже это приведет к проблемам с пищевым поведением, вырастет в анорексию, булимию и т.д.
Все в доме должны соблюдать те же правила, без "двойных сигналов". Если ребенку говорят, что сладкое можно только после основного приема пищи, то взрослые должны делать так же. Дальше это войдет в привычку, и ребенок уже может понять, что, например, после конфеты на ночь ему плохо. Следует оставлять для ребенка определенное пространство, чтобы самостоятельно прислушиваться к себе.
Возможно также, что кто-то из родителей тоже переедает, но это не так заметно проявляется. Или старается как можно больше приготовить для ребенка, и ругает его, когда он много ест. Поэтому в первую очередь нужно присмотреться к себе и своим привычкам.
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Расставьте приоритеты в решении эмоциональных проблем.
Часто, когда ребенок расстроен, родители стремятся порадовать его чем-нибудь вкусным. Так закрепляется отрицательный способ обращения с едой. Но если сначала утолить эмоциональный голод — расспросить, что произошло, что ребенок чувствует, сказать "да, это грустно я бы на твоем месте могла бы разозлиться", обнять и успокоить, не обесцениваясь, а потом вместе поесть мороженое для настроения, то вполне может быть.
Если вы заметили, что ребенок заедает стресс, самое главное – не ругать его, потому что можно сделать только хуже. Следует обратиться к психологу, чтобы посмотреть на проблему под другим углом: не с запросом "у ребенка проблема — решите как-то", а с интересом и желанием разобраться, как ему помочь. Ребенок должен чувствовать не критику и обвинение, а поддержку родителей.
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