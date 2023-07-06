Заедание стресса: почему так поступают взрослые и дети и как это изменить

С тревогами и стрессами, которые вызвала полномасштабная война, каждый из нас справляется как может. Многие начали замечать за собой чрезмерный аппетит или желание "есть, как не в себя". Но кроме проблем со здоровьем, которые может вызвать такое поведение, оно все же не решает причины — чрезмерного эмоционального напряжения.

Что вызывает у нас желание именно заесть стресс и как справиться с этим, рассказывает психолог фонда "Голоса детей" Полина Старцева — гештальт-терапевт, специалист по кризисам и травмам.

Почему мы заедаем стресс

Еда – один из самых понятных и быстрых способов получить удовольствие. Этот естественный физиологический механизм связан с выделением гормонов эндорфина и серотонина, улучшающих настроение и преодолевающих стресс. Именно поэтому еда часто становится самым доступным источником недостающих нам эмоций.

Еда как чувство безопасности. Ведь это один из самых первых инструментов для новорожденного, который дает понять, что он в безопасности: мама рядом и прикладывает к себе, чтобы накормить и успокоить.

Еда как вознаграждение. Многим с детства знакома ситуация, когда получить вкуснятину можно только после того, как сделали что-то хорошее, выполнили сложную задачу или съели основную порцию пищи. И взрослея, человек фиксирует это едва ли не как единственный путь получить удовольствие.

Еда как способ выражения эмоций. Не умея их проявлять, люди часто заедают, приглушая тревогу, страх, вину, злобу и т.д., но также и приятные ощущения радости, любви, счастья, тепло к другому человеку. Так же пожилые поколения, когда принимают в гостях своих детей, обязательно сытно кормят их. Так они привыкли проявлять любовь. Соответственно, эпизоды, когда ребенок недоедает, могут расцениваться как то, что он этой любви не принимает.

Еда как инструмент замещения телесных чувств и чувств. Когда маленький ребенок капризничает, а родители, вместо того чтобы разобраться, что с ним не так, пытаются накормить. И взрослея, человек формирует для себя паттерн: "в любой непонятной ситуации есть".

Еда как ритуал. Например, многие семьи общаются друг с другом, только когда садятся вместе за стол – завтракать или ужинать. А в условиях войны можно услышать истории от людей, которые были в оккупации или под обстрелами и собирались вместе и готовили. Еда воспринимается как определенный спасительный символ, поэтому ей придается большое значение. Однако для людей, находящихся в потенциальной или прямой опасности, основная задача выжить, а не распылять внимание, думая о том, насколько правильно или здорово они питаются.

Сквозь всю жизнь мы несем в себе бессознательную установку, что еда может заменить недостающие нам эмоции. И иногда она действительно помогает преодолевать стресс. Но важно замечать за собой, как часто она бывает единственным решением.

Почему заедание стресса — это не выход

В условиях физического и эмоционального стресса организм тратит больше жизненной энергии и ресурсов, потому что находится в состоянии повышенной мобилизации. В результате он истощается и требует больше витаминов, микроэлементов, аминокислот и других жизненно необходимых веществ. Поэтому мы можем замечать за собой, что едим больше, или нас тянет к вредной пище. Но разница здесь – в ощущении меры.

Когда нам просто не хватает важных элементов, мы можем действовать интуитивно: например, съесть какой-нибудь фрукт или даже что-то более вредное или чаще быть на солнце, потребляя витамин D, и это состояние налаживается, не закрепляется как повторяющаяся привычка.

Когда мы говорим о проблемах пищевого поведения, это обычно об отсутствии ощущения насыщенности — либо недоедания, либо переедания. И это признак того, что организм не справляется с внешними стрессами. Он имеет более долгосрочное действие: например, если съесть что-то раз или два, это не принесет желаемого облегчения.

Недоедая, человек лишает себя необходимого источника энергии. Ведь то, что когда и как мы едим, влияет на наше психологическое состояние. Например, кофе и быстрые углеводы (такие как сахар) дают быстро угасающий энергетический импульс. А полноценное питание со сложными углеводами, которые дольше расщепляются, позволяют дольше поддерживать силы.

Переедая, человек получает непродолжительное облегчение. А потом возникает тяжесть в теле, и вместе с ним – чувство вины, раздражение, и напряжение снова нарастает. Это также мешает почувствовать свои истинные потребности. Когда человек не пробует "побыть" в тревоге или разделить с кем-то свои страхи, пробует их "заесть", он лишает себя нового опыта, который даст почувствовать ощущение облегчения и удовольствия значительно дольше.

Так что еда может быть как вспомогательной, так и вредной. Не стоит отказывать себе в кусочке шоколада, если кажется, что он может улучшить ваше настроение. Но стоит делать это осознанно: почувствовать, когда наступает момент насыщения, обратить внимание, о чем вы думаете, когда едите (или стараетесь не думать), или "проглатываете" эмоции, которыми лучше было бы поделиться с кем-то.

Как бороться с заеданием стресса

Заметив за собой это поведение, следует обратиться к специалисту. Можно посоветоваться с гастроэнтерологом или диетологом, чтобы получить советы по питанию, которое будет насыщать и не вызывать желания "еще что-нибудь съесть". Или к психологу, чтобы изучить свои эмоциональные потребности, выявить момент, когда включается заедание и понять, как и чем его можно заменить. В любом случае, обратившись за профессиональной помощью, вы будете иметь индивидуальный подход, и не будете чувствовать себя наедине с проблемой.

Однако есть способы самостоятельно бороться со стрессом без заедания.

Следуйте упражнениям для осознания своих телесных границ и ощущений.

Полезны любые ментальные или телесные нагрузки: прогулки, спорт, йога, бассейн, душ, дыхательные упражнения, медитация – все, что помогает понять, как тело себя чувствует, вернуться к своим границам тела, и для начала – не избегать хотя бы ощущений. А уже по ощущениям будут раскрываться эмоции.

Найдите новые способы получать удовольствие.

Делайте то, что позволит мозгу производить серотонин другим способом, кроме как съесть что-нибудь вкусненькое.

Можно обратиться к своим старым увлечениям, открыть новые или присоединиться к друзьям, которые, как вы слышали, занимаются чем-то интересным. Подойдет все что угодно: рисовать, петь, танцевать, шить, цветы выращивать, гулять с животными. Если вам доставляет удовольствие само приготовление пищи – готовьте для кого-то.

Также в условиях постоянной тревожности и беспомощности помогает волонтерство: поддерживая других, можно и самим почувствовать облегчение.

Прислушайтесь к себе.

Когда возникает желание "заесть" эмоцию, нужно "просканировать" себя, что вы сейчас чувствуете, и оценить по десятибалльной шкале: насколько вы довольны, насколько вам комфортно, чувствуете ли вину, или, возможно, хотите обнять кого-то, но не можете. Это способ "легализовать" свои эмоции, позволить им быть, и тогда желание "заесть" их будет меньше.

Также можно вести дневник или трекер эмоций, чтобы отслеживать свое состояние изо дня в день. И идеальный вариант – поделиться своими эмоциями с кем-то.

Вводите в жизнь структуру.

Если заедание происходит на фоне тревожности, мы можем снизить ее, взяв ощущение опасности под контроль.

Важно любое, даже минимальное планирование, когда каждый следующий день и неделя относительно предсказуема. Должны быть обязательные приемы пищи – например, утром, в обед и вечером, здоровые и полноценные, насколько это возможно. А в течение дня допустимы маленькие перекусы, которые не будут восприниматься как переедание и не вызовут чувство вины. Тогда организм будет знать, что его точно накормят, он не будет посылать лишний раз сигналы о голоде, и вы будете чувствовать себя лучше.

Что делать, если стресс заедает ребенок

Волевая сфера человека окончательно формируется в 25-28 лет (а у некоторых — еще позже), и маленький ребенок не может самостоятельно контролировать все происходящие вокруг него процессы. Поэтому эту функцию контроля обязаны делать родители.

Разберитесь, как появляются эмоции в семье.

Часто пищевое поведение ребенка отражает то, как функционирует семья, насколько крепкой и здоровой является эмоциональная привязанность со стороны родителей. Поэтому родителям важно за собой заметить, как они общаются с ребенком, насколько экологически проявляют свои эмоции дома друг с другом или кем-то из семьи. Тогда, даже испытывая сложные эмоции, ребенок будет чувствовать себя более спокойно. Достаточно взрослому в нужный момент быть рядом.

Интересуйтесь желаниями и потребностями ребенка.

Если ребенку хронически чего-то не хватает — любви, тепла, близости, безопасности, признания, он может компенсировать это едой. Поэтому важно следить за тем, насколько удовлетворяются базовые потребности ребенка – от пищевых (или всех необходимых веществ хватает) до эмоциональных (общение в семье или со сверстниками). Может казаться, будто у ребенка есть все необходимое, но он будет испытывать стресс из-за того, что мама не обняла его с утра. Некоторые дети сами сообщают о направлении, чего им не хватает, некоторые — по поведению. Если родители внимательны и чувствительны, заметят это и поймут.

Даже если некоторые потребности не могут быть удовлетворены, все равно их важно проговорить или вместе поскучать.

Создайте для ребенка понятный график питания.

Ребенок должен есть примерно в одинаковое время каждый день. Утром после сна в организме выделяется кортизол – гормон, который повышает тревожность и помогает проснуться. И чтобы его снизить, нужно полноценно позавтракать. Вечером не желательно есть сахар (и любую глюкозу), потому что он возбуждает нервную систему и повышает уровень стресса.

Следует также поинтересоваться у ребенка, что бы он хотел съесть, помочь ему самостоятельно наложить себе в тарелку нужное количество пищи. Если же ребенок просит еще, а вы понимаете, что уже достаточно, стоит попытаться отвлечь его на что-то другое: поиграть, поговорить, заинтересовать чем-то, то есть заполнить этот голод эмоционально.

Показывайте на своем примере.

Иногда родители демонстративно хоронят вкусности. Тогда ребенок начинает зацикливаться на запретах, и у него возникает внутреннее сопротивление и желание нарушить их. Он может сам прятать еду от родителей и есть незаметно. Но позже это приведет к проблемам с пищевым поведением, вырастет в анорексию, булимию и т.д.

Все в доме должны соблюдать те же правила, без "двойных сигналов". Если ребенку говорят, что сладкое можно только после основного приема пищи, то взрослые должны делать так же. Дальше это войдет в привычку, и ребенок уже может понять, что, например, после конфеты на ночь ему плохо. Следует оставлять для ребенка определенное пространство, чтобы самостоятельно прислушиваться к себе.

Возможно также, что кто-то из родителей тоже переедает, но это не так заметно проявляется. Или старается как можно больше приготовить для ребенка, и ругает его, когда он много ест. Поэтому в первую очередь нужно присмотреться к себе и своим привычкам.

Расставьте приоритеты в решении эмоциональных проблем.

Часто, когда ребенок расстроен, родители стремятся порадовать его чем-нибудь вкусным. Так закрепляется отрицательный способ обращения с едой. Но если сначала утолить эмоциональный голод — расспросить, что произошло, что ребенок чувствует, сказать "да, это грустно я бы на твоем месте могла бы разозлиться", обнять и успокоить, не обесцениваясь, а потом вместе поесть мороженое для настроения, то вполне может быть.

Если вы заметили, что ребенок заедает стресс, самое главное – не ругать его, потому что можно сделать только хуже. Следует обратиться к психологу, чтобы посмотреть на проблему под другим углом: не с запросом "у ребенка проблема — решите как-то", а с интересом и желанием разобраться, как ему помочь. Ребенок должен чувствовать не критику и обвинение, а поддержку родителей.

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