Жизнь после психологической травмы: почему война не отпускает / © Associated Press

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Война оставляет не только видимые раны: травматический опыт может настолько сильно изменить восприятие человека, что даже после возвращения к привычной жизни его психика продолжает реагировать так, будто опасность все еще рядом, об этом сообщило издание Psychology Today.

В психологии существует понятие когнитивной иммобильности — ситуации, когда человек ментально «застревает» в прошлом событии или месте, хотя физически уже давно находится в другой среде. Это может быть связано с войной, аварией, насилием или другим травматическим событием.

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Когда прошлое становится настоящим

После перенесенной травмы мозг может снова и снова возвращать человека к моменту опасности. Воспоминания возникают не просто как картинки из прошлого, они могут сопровождаться звуками, запахами, телесными ощущениями и сильными эмоциями. Именно поэтому человек, давно вернувшийся из зоны боевых действий, иногда продолжает психологически находиться там. Ночные кошмары, панические атаки, депрессивные состояния, тревожность и навязчивые воспоминания могут создавать ощущение, будто пережитое продолжается до сих пор.

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Это состояние может сопровождать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), но не ограничивается только им. Когнитивная «ловушка» означает, что прошлый опыт продолжает определять реакции человека в настоящем.

Возвращение домой — не всегда возвращение к жизни

После войны человеку приходится адаптироваться к миру, который внешне остался прежним, но для него уже изменился. Повседневная жизнь, работа, отношения и привычные звуки могут казаться странными или опасными. Особенно сложно, когда травматический опыт остается без надлежащей психологической помощи. В таком случае человек может пытаться заглушить переживания алкоголем, наркотиками, изоляцией или другими способами, которые только усугубляют проблему.

Конфликты, с которыми сталкиваются военные ветераны, показывают, насколько серьезными могут быть последствия такого опыта — от тревожных расстройств и депрессии до нарушений сна и навязчивых воспоминаний.

Важно обратить внимание на то, что осталось внутри

Травма не всегда заметна окружающим. Человек может выглядеть спокойным, работать, общаться с близкими, но при этом каждый день мысленно возвращаться к событиям, которые давно остались в прошлом.

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Первым шагом к восстановлению является осознание того, что происходит. Важно не преуменьшать значение собственных реакций и не требовать от себя «просто забыть». Работа с психологом или психотерапевтом может помочь постепенно вернуть чувство безопасности и отделить прошлое от настоящего.

Это касается не только военных. У каждого могут быть события, в которых он эмоционально застрял, например, утрата, авария, разрыв отношений, насилие или другой опыт, навсегда изменивший жизнь.

Физически покинуть место, где произошла травма, — не значит психологически выйти из него. Однако прошлое не должно навсегда определять настоящее. Осознать свои травматические переживания, назвать их и обратиться за помощью — это не слабость, а способ постепенно вернуть себе жизнь, которая происходит здесь и сейчас.

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