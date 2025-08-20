Жизнь улучшится: 32 совета для тех, кто хочет иметь более здоровые отношения с социальными сетями

Социальные сети / © Credits

Социальные сети являются ключевой частью нашей жизни - они обеспечивают связь и вдохновение под рукой, где бы вы ни были. Но без осознанного использования они могут иметь негативное влияние, приводя к стрессу.

Однако, развивая здоровые отношения с социальными сетями - будь то в Instagram, Facebook или TikTok - вы можете защитить психическое благополучие, способствовать настоящим отношениям и предотвратить информационную перегрузку. Учитывая это, вполне естественно, что может быть сложно понять, с чего начать.

Woman&Home обратились к экспертам, чтобы они поделились тем, как лучше всего организовать ваше взаимодействие с соцсетями, чтобы ваше время, проведенное онлайн, дополняло ваш реальный опыт, чтобы оно оставалось положительной частью вашей жизни.

Обратите внимание на подписчиков

Если что-то не подходит, или не выглядит хорошо - оно уходит, считает эксперт по социальным сетям Жюль Брим. Вы бы не держали пару обуви, которая вызывает мозоли, так зачем держаться за аккаунты, которые вызывают у вас дискомфорт?

Не стесняйтесь игнорировать или отписываться от чего-либо, что истощает вашу энергию или заставляет вас чувствовать себя хуже. Ваша лента - ваши правила.

Установите часы для общения

У всех нас были эти прокрутки "еще пять минут", которые превращаются в глубокое погружение в 1 час ночи, отмечает эксперт. Установите часы для общения, и вдруг вы будете тем, кто управляет правилами, а не ваш телефон.

Создавайте контент

Поделитесь чем-то, вашим юмором, вашими мыслями, вашими победами или даже вашими маленькими неудачами.

Когда вы переходите от простого просмотра к активному обмену, вы возвращаете себе немного контроля и делаете свой уголок социальных сетей более похожим на дом.

Запланируйте "Дни детокса"

Представьте себе, что вы дарите своему мозгу "спа-день". Выходите из дома на 24 часа каждую неделю и делайте что-то только для себя, например, готовьте, гуляйте, дремайте, смотрите шоу или погружайтесь в хорошую книгу.

Вы вернетесь к социальным сетям бодрыми, а не истощенными, и, возможно, даже заметите, что с нетерпением ждете времени, проведенного вдали от экрана.

Измените свое утро

Потратьте первые 30 минут своего дня на то, что приносит вам радость, говорит Там Каур, коуч по личностному росту и развитию. Это может быть выход на солнце, чтение в вашем любимом месте на диване или приготовление и питье матча.

Когда вы влюбляетесь в первое мгновение своего дня, вам перестанут быть нужны социальные сети, чтобы отвлекать вас от него.

Заполните свой дневник

Планируйте свою жизнь с целью, которая приносит вам удовольствие, рекомендует Каур. Планируйте свой график досконально и составьте полную структуру дня, которая поможет вам достичь ваших целей - чем больше ваш день направлен на то, чего вы хотите достичь в жизни, тем меньше места остается для бездумного листания.

Обращайте внимание на свои чувства

Начните с того, чтобы заметить, как вы себя чувствуете во время и после использования социальных сетей, предлагает доктор Елена Турони, психолог-консультант.

Осознание - это первый шаг к изменениям. Если определенные аккаунты вызывают сравнения или самокритику, подумайте о том, чтобы отписаться от них или игнорировать их, и активно курируйте свою ленту, чтобы она отражала то, что вас подбадривает, вдохновляет или информирует здоровым образом.

Запланируйте время на "выключение"

Установите четкие временные ограничения, например, используя таймеры приложений или создавая моменты "без телефона" в течение дня, особенно утром и перед сном, советует доктор Турони.

Замените время, проведенное за просмотром веб-страниц, занятиями, которые действительно заряжают вас энергией, такими как короткая прогулка, чтение книги или звонок другу.

Выходите из "автопилота"

Спросите себя, почему вы открываете приложение и что вы хотите от него получить, вместо того, чтобы позволять привычке брать на себя инициативу, советует доктор Турони.

Это небольшое изменение мышления может помочь вам почувствовать больше контроля и сделать социальные сети инструментом, который вы используете, а не тем, что использует вас.

Управляйте своим алгоритмом

Очистите свою ленту. Научите свой алгоритм взаимодействовать с позитивными публикациями, чтобы ваша страница показывала вам контент, который поднимает настроение.

Избавьтесь от телефона в спальне

Оставляйте свое устройство вне спальни на ночь. Это улучшит качество и продолжительность вашего сна, поскольку у вас не будет соблазна быстро прокрутить страницы перед сном.

Вместо того, чтобы использовать его как будильник, купите старомодный, чтобы не брать телефон в руки сразу после пробуждения.

Установите ограничения на количество

Установите ограничение на количество социальных сетей. Это даст вам небольшое преимущество, которое поможет вам переосмыслить, действительно ли вы хотите прокручивать все эти страницы.

Установите личные правила

Создайте отдельные зоны без телефонов дома. Установите правило, что у вас не будет телефонов за обеденным столом или на столе - это сохранит ваш телефон вне зоны досягаемости и зрения, предотвращая привычную проверку его или отвлечение, если у вас пикнет оповещение.

Знайте свое "почему"

Прежде чем вносить изменения, остановитесь и спросите себя: почему я хочу других отношений с социальными сетями, рекомендует психолог-исследовательница доктор Эмма Палмер-Купер.

Это потому, что это отнимает время, проведенное с близкими, влияет на ваше настроение или заменяет занятия, которые вы цените? Чем четче вы понимаете свои желания, тем легче вам будет выработать значимые привычки, которые вы сможете поддерживать.

Наслаждайтесь новыми возможностями

Цели легче придерживаться, когда они сформулированы вокруг того, к чему вы движетесь, а не вокруг того, чего вы избегаете.

Если вы сокращаете использование социальных сетей, подумайте о том, что вы получаете, например, душевное спокойствие, больше времени для хобби, более глубокие личные разговоры.

Ставьте четкие цели

Расплывчатые намерения, такие как "тратить меньше времени на Instagram", труднее поддерживать, чем конкретные. Вместо этого попробуйте проверять уведомления один раз в день, а затем выходите из учетной записи. Таким образом, вы можете отслеживать свой прогресс и испытывать настоящее ощущение достижения.

Празднуйте свои успехи

Когда вы придерживаетесь своей новой привычки, вознаграждайте себя. Это не обязательно означает трату денег, это может быть приготовление любимой чашки чая, наслаждение прогулкой или проведение времени за творческим проектом, который вам нравится.

Ключевое - остановиться и заметить удовольствие, которое приходит от выполнения. Это положительное подкрепление укрепляет привычку и делает ее более исполнимой для длительного периода.

Ищите позитив

Представьте свою ленту как список гостей на ужин и приглашайте только тех, кто вас радует, - предлагает Наоми Магнус, психотерапевт.

Подпишитесь на аккаунты, которые вдохновляют, учат или приносят радость, и осторожно отписывайтесь от всего, что вызывает сравнение или негатив. Хорошо подобранная лента похожа на хорошо накрытый стол: успокаивающая, ободряющая и полна хорошей компании.

Поделитесь своими воспоминаниями

Замените скроллинг на рассказ историй, говорит Наоми Магнус. Вместо пассивного потребления контента, используйте социальные сети, чтобы рассказывать собственные истории - будь то рецепт, который вы попробовали, садовый цветок или книга, которая вас тронула.

Этот переход от скроллинга к созиданию делает его более содержательным и менее утомительным.

Используйте "временной блок"

Установите границы относительно того, сколько в течение дня вы скролите. Учетные записи в социальных сетях не нужно проверять круглосуточно - определите установленное время для этого и придерживайтесь его.

Это создает границы, которые защищают ваше внимание, оставляя больше места для реальных разговоров, хобби и отдыха.

Практикуйте осознанное использование

Вовлекайте, не просто потребляйте, советует доктор Рави Гилл, психолог. Комментируйте, делитесь и общайтесь содержательно, вместо того, чтобы пассивно листать. Проверяйте себя до и после использования социальных сетей. Вы чувствуете себя лучше или хуже? Отрегулируйте это соответственно.

Избегайте культуры сравнения

Легко попасть в ловушку негатива социальных сетей. Создайте позитивную социальную среду и удалите тех, с кем вы себя сравниваете или кого осуждаете.

Подписывайтесь от страниц с негативом

Так легко найти аккаунты, которые сначала могут казаться интересными, но потом процветают на драме, осуждении и унижении людей. Не тратьте свое время на потребление такого контента - это может в конце концов вас истощить.

Устанавливайте целевые ограничения

Установите временные ограничения для платформ, с которыми у вас больше всего трудностей - тех, которые держат вас в непродуктивном цикле постоянного скролла.

Найдите одобрение в другом месте

Легко увлечься онлайн-одобрением, ожидая лайков, комментариев или распространений.

Но некоторые из лучших моментов в жизни никогда не попадают в ленту. Возьмите за привычку замечать и наслаждаться своими "офлайн-победами" - будь то завершение проекта на работе, достижение фитнес-цели или просто замечательный день с друзьями.

Отключите уведомления

Все эти маленькие звонки и жужжание переводят ваше тело в режим "бей или беги", - предупреждает эксперт Джулс Брим. Это срабатывает древняя система выживания вашего мозга. Каждое оповещение - как крошечный колокольчик тревоги - когда вы получаете десятки таких оповещений в день, ваш мозг никогда по-настоящему не отдыхает.

Уменьшение количества уведомлений - или их полное отключение - дает вашей нервной системе передышку, чтобы вы могли наслаждаться социальными сетями, не чувствуя, что вы постоянно находитесь в состоянии повышенной готовности.

Дайте себе немного свободы

женщина пользуется телефоном

Регулярно проводите время "офлайн", намеренные перерывы от телефона улучшат ваши отношения с ним.

Вы поймете, что на самом деле ничего не пропускаете - мир постоянно вращается, и ничто не является таким срочным.

Сосредоточьтесь на себе

Во время пользования социальными сетями найдите минутку, чтобы обратить внимание на то, что чувствуют ваши ум и тело.

Спросите себя: "Спокойна ли я, тревожна или вдохновлена?" Если начнут подкрадываться негативные эмоции, отойдите всего на пять минут. Со временем, сделав это регулярной привычкой, вы сможете оставаться более связанными со своим телом, а не переходить на автопилот и тратить часы на листание.

Используйте режим "не беспокоить"

Используйте настройки "время простоя" на своем телефоне. Это автоматически переведет ваш телефон в режим "не беспокоить" в определенное время суток и предотвратит то, чтобы вы слышали или чувствовали оповещения.

Разбивайте цели на более мелкие

Попробуйте совместить долгосрочную цель, такую как "Я хочу тратить меньше времени на пролистывание", с практическим краткосрочным шагом, например ограничение использования социальных сетей до 10 минут утром и вечером, предлагает доктор Палмер-Купер. Такие инструменты, как таймеры приложений, могут помочь вам придерживаться этих границ и напомнить, когда пора перейти к чему-то более полноценному.

Восстанавливайте свою мотивацию

Вспомните время, когда вы откладывали телефон. Что вы сделали вместо этого? Как вы себя чувствовали потом? Вспоминание этих побед может усилить вашу мотивацию, когда вас снова что-то соблазнит.

Обратитесь к вдохновению

Создайте свою ленту, чтобы она была полна вдохновения, радости и вещей, которые действительно добавляют ценности вашему дню.

Сохраняйте публикации, которые вас вдохновляют, а затем используйте их позже, чтобы подпитывать собственное творчество или личные цели. Отписывайтесь, игнорируйте и блокируйте все, что не соответствует этому.