Зимние привычки, которые повышают тревожность и усиливают стресс

Зимние привычки, которые подсознательно повышают тревожность / © Credits

Реклама

Зима естественно нарушает многие системы, которые помогают нам оставаться эмоционально стабильными, об этом рассказало издание Real Simple. Меньше света и короткие дни влияют на серотонин и мелатонин — гормоны настроения и сна. Холод уменьшает движение и социальные контакты, а это две мощные «поддержки» нервной системы. К счастью, мы можем контролировать наши привычки и выбирать то, что помогает уменьшить тревожность.

Остаться дома. Хочется спрятаться от мороза и темноты, но долгое пребывание дома уменьшает контакт с солнцем. В изоляции мы более склонны к чрезмерным мыслям и навязчивым идеям. Выходите на короткую прогулку днем, это помогает стабилизировать ритм дня и улучшает настроение. Увеличенное время перед экранами. Телевизор, смартфон или ноутбук быстро становятся главными «развлечениями». Но чрезмерное время в соцсетях или за просмотром новостей может провоцировать ощущение «я делаю недостаточно», которое усиливает тревожность. Нерегулярный сон. Темные зимние дни нарушают циркадные ритмы, а нерегулярный сон посылает телу сигналы стресса. Утром вы чувствуете усталость и тянетесь к кофе, а это только подпитывает тревожность. Отказ от планов. Зима дарит замечательные «оправдания» остаться дома, такие как холод, гололед или короткий день. Однако когда вы избегаете встреч и прогулок, то увеличиваете риск тревожных мыслей. Придерживайтесь планов, выходите на улицу и общайтесь, это держит тело и мозг активными. Употребление алкоголя. Многие зимой пьют больше «потому что нечем заняться». Хотя алкоголь временно снимает напряжение, он повышает тревожность в долгосрочной перспективе. То же касается и чрезмерного кофеина. Отсутствие движения. Движение — естественный антистресс. Не обязательно посещать спортзал, достаточно прогулки, домашних упражнений, велосипеда или тренажеров, которые помогают «сжигать» тревожность и сигнализируют телу, что оно в безопасности. Недостаток здорового эгоизма. Часто мы относимся к себе строже, чем к друзьям, и это усиливает тревожность. Самокритика только усиливает стресс. Позвольте себе немного милосердия в этом сезоне.

Зима может быть сложной для психического здоровья, но небольшие изменения в привычках творят чудеса. Больше света, движения, соблюдение планов и забота о себе помогают держать тревожность под контролем. Не забывайте, что с вами не только холод и темнота, но и маленькие, но эффективные зимние ритуалы.