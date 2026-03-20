В мире мессенджеров и чатов мы давно научились передавать эмоции без голоса. И если раньше это было «lol», которое на украинском все чаще звучит как «хаха» или даже просто легкий смайлик. То для миллениалов это не случайность, а привычка, которая сформировалась вместе с развитием цифрового общения. Но новое поколение смотрит на это совсем иначе, об этом рассказало издание PureWow.

«Хаха» как цифровая интонация

Современное «хаха» — это не всегда про смех. Миллениалы используют его, чтобы:

сделать фразу более мягкой

добавить дружеское настроение

избежать резкости в сообщении

Например, «долгая поездка, хаха», «я не злюсь, хаха» или «жду твоих правок, хаха». Это способ сказать: «я норм, все ок, без напряжения».

Почему зуммерам это не нравится

Для зумеров такие вставки выглядят лишними или даже странными. Их стиль общения более прямолинейный, меньше слов, больше эмодзи и больше иронии. Поэтому «хаха» воспринимается как нечто «старомодное» или слишком осторожное.

Больше, чем привычка

Эксперты объясняют, что такие слова — цифровой аналог мимики и интонации. Миллениалы росли в момент, когда общение переходило из оффлайна в онлайн. Им пришлось учиться, как не показаться грубым, как передать настроение и как избежать недоразумений в тексте. И «хаха» стало универсальным решением.

Стоит ли отказываться от «хаха»

Иногда да, особенно в рабочем общении. Ведь чрезмерное использование может уменьшить серьезность, иметь неуверенный вид или размывать смысл сообщения. Однако в неформальном общении это все еще работает как инструмент облегчения общения.

Несмотря на шутки зумеров, миллениалы продолжают использовать свои «хаха» и «да я шучу». Потому что для них это способ быть вежливыми, избегать конфликтов и сделать текст «живым». И честно, иногда это действительно спасает разговор.

«Хаха» — это не просто слово. Это часть цифровой культуры, которая помогла целому поколению научиться общаться онлайн. Да, зумеры могут не понимать этой привычки, однако миллениалы точно знают, что иногда лучше добавить немного легкости, чем оставить фразу без эмоции. И, возможно, в этом есть свой стиль, хаха.