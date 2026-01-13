Отказ от поставленных целей помогает человеку быть счастливее: почему так происходит

Родина / © iStock

Иногда отказ от цели может быть полезнее для психического здоровья, чем упорное стремление к ней. Масштабный метаанализ доказывает, что своевременное «отпускание» задуманного уменьшает стресс, тревожность и повышает удовлетворенность жизнью, создавая пространство для новых целей.

Об этом рассказала доктор философии Мария Доллардв материале, опубликованном в журнале Nature.

Ученые из Дании, Франции, Бельгии, Великобритании, США и Австралии объединились, чтобы исследовать психологические последствия отказа от целей и их гибкую корректировку.

Ловушка «успешного успеха»

В современном обществе настойчивость часто считают главным ключом к успеху. Работодатели ценят «стойких» работников, мотивационная литература призывает «никогда не сдаваться», а популярная культура романтизирует героев, которые идут к цели, несмотря на любые препятствия.

Однако реальность гораздо сложнее. Люди не всегда реально оценивают свои ресурсы — эмоциональные, физические и финансовые — и часто ставят цели, которые не соответствуют их возможностям. Обстоятельства могут меняться, и цель становится недостижимой или теряет ценность. В таких случаях отказ от цели или ее адаптация может быть более рациональной и полезной для психики.

Стоит отметить, что отказ от цели не всегда признак слабости. Это ситуативное решение, связанное с конкретными обстоятельствами, а не чертой характера. К тому же, отказаться от одной цели и переключиться на другую иногда требует даже больше мужества, чем продолжать борьбу с недостижимыми барьерами.

Научный подход к отказу от целей

Команда международных исследователей провела метаанализ 235 исследований, охватив более 1400 взаимосвязей между отказом или достижением целей и психологическим состоянием участников.

Отказ от цели происходит, когда человек сознательно оставляет замысел как на когнитивном (мысли), так и на поведенческом (действия) уровне. Иначе можно формально продолжать действия, даже не стремясь к результату.

Люди чаще отказываются от целей, если:

получают критику относительно целесообразности своих действий;

чувствуют опасность или угрозу;

попадают в «кризис деятельности», когда не понятно, что делать дальше.

Выяснено также, что легче отказаться от навязанных извне целей, чем от тех, которые тесно связаны с самоидентичностью человека.

Психологические преимущества отказа от цели

Результаты метаанализа показали: те, кто отказывался от недостижимых целей, имели более низкие уровни стресса, тревожности и депрессии. Слепая настойчивость, наоборот, ухудшала психическое состояние. Постоянные неудачи и пустая трата ресурсов истощают, а отказ от цели работает как «психологический предохранитель».

Отказ от недостижимой цели позволяет реалистично переоценить соотношение ресурсов и затрат, а также создать более достижимые планы. Он уменьшает риск эмоционального истощения и открывает пространство для новых целей, улучшая общее психологическое состояние.

Возвращение к целям и их трансформация

Повторное вовлечение в цели происходит тогда, когда человек после отказа выбирает новую цель, упрощенную версию предыдущей или находит альтернативные пути достижения ранее задуманного.

Процесс повторного вовлечения требует значительных когнитивных и эмоциональных ресурсов, поэтому склонны к нему люди с высокой самоуверенностью, самостоятельностью и оптимизмом. Анализ показал, что такие люди имеют более низкие показатели стресса, депрессии и тревожности, а также более высокий уровень личностного роста, самопринятия и положительных эмоций.

Гибкость в корректировке целей

Способность адаптировать свои планы под реальные ресурсы и обстоятельства связана с лучшим психическим, социальным и физическим благополучием, ощущением смысла жизни и положительными эмоциями.

Люди, которые умеют гибко менять цели, реже испытывают тревожность и депрессию, сохраняют эмоциональное равновесие и способны исследовать различные варианты будущего. Взаимодействие между гибкостью и психическим здоровьем двустороннее: хорошее психическое самочувствие способствует адаптации целей, а своевременная адаптация создает новые возможности для развития.

План Б как суперсила

Отказ от труднодоступной цели не гарантирует мгновенного счастья, но предотвращает психическое истощение и постоянные разочарования. Установка реалистичных целей на замену старым снижает уровень стресса и одновременно повышает удовлетворенность жизнью.

В современном мире гибкость в стремлении к целям — это не признак слабости, а настоящая сила. Она позволяет сохранить мотивацию, избежать эмоционального выгорания и найти новые пути достижения желаемого.

В следующий раз, когда цель будет казаться недостижимой, стоит вспомнить лису из басни Эзопа: возможно, «виноград» не стоит таких усилий.

