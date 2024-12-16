12 финансовых вопросов, которые партнерам следует обсудить еще до брака

Женщины боятся задавать вопросы о деньгах, потому что не хотят казаться меркантильными. Мужчины избегают подобных разговоров, чтобы не испугать любимую и не поколебать ее чувство безопасности. Однако обсуждать финансы нужно, ведь это поможет вам понять, есть ли у вас с партнером общее будущее, утверждает эксперт и спикер по вопросам корпоративных и персональных финансов Елена Шепель.

"Есть несколько советов, которые помогут вам начать неудобный разговор о деньгах, – говорит Елена Шепель. – Для начала можно использовать нейтральные вопросы типа: "Как ты видишь наши финансы через год?" Также к финансовым разговорам партнера можно подвести рассказав ему о собственном опыте. Если у вас в семье или в предыдущих отношениях были определенные правила, расскажите о них. Попросите его поделиться собственным опытом. Серьезный разговор о деньгах можно превратить в интересную игру. Напишите на небольших листах или карточках вопросы, ответы на которые вас интересуют. Вытащив из бревна карту, поочередно отвечайте на вопросы. В форме игры, без лишнего стресса, вы можете обсудить все, что вас интересует. Добавлю, что на карточках обязательно нужно написать 12 базовых вопросов, которые следует обсудить до брака.

Как ты относишься к деньгам?

Этот вопрос поможет понять, какое значение имеют деньги в жизни каждого из партнеров. Для кого-то деньги – это безопасность. А для кого – инструмент для достижения цели. По мере того, как партнеры в ходе разговора более подробно раскрывают, что они имеют в виду, это может их сблизить или даст понимание, что к деньгам они относятся совершенно по-разному.

Расскажи о своем текущем финансовом положении?

Непростой вопрос, поскольку многим бывает трудно честно рассказать о своих доходах и расходах. Но узнать на него ответ следует до того, как вы зайдете в партнерский союз. Обязательно проговорите, какие у вас есть доходы, сбережения, долги, кредиты или ипотека. Обе стороны имеют право знать, какое имущество есть во владении каждого из партнеров и что с ним произойдет после регистрации официального брака.

Расскажи о своих финансовых целях?

Обсудите свои краткосрочные и долгосрочные цели (на выполнение которых требуется более 12 месяцев). Среди финансовых задач может оказаться что угодно: покупка общего жилья, автомобиля, создание семейного бизнеса или благотворительного фонда, путешествие или накопление для пенсионного фонда. Добавлю, что общие цели очень сближают партнеров.

Каким будет наш семейный бюджет?

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, определиться с форматом семейного бюджета следует до вступления в брак. Общий, отдельный или смешанный? Выберите тот вариант, который понравится обоим. Также советую обсудить, сколь важно для каждого из партнеров иметь деньги для личных расходов. Это может быть определенная сумма в месяц, которую муж и жена будут тратить по своему усмотрению и не будут за них отчитываться. Дополнительно обсудите, как будут распределяться расходы: поровну или пропорционально доходам?

Как ты относишься к сбережениям?

У украинцев довольно плохо прокачан навык экономить деньги. Но эта тенденция меняется, поэтому стоит сразу узнать, кто из партнеров экономит деньги, а кто нет. А потом прийти к согласию относительно общих накоплений. Добавьте к этому вопросу еще несколько уточняющих. Будет ли создаваться общий резервный фонд? Какие суммы ежемесячно к нему будет прибавлять каждый из партнеров?

Расскажи о своем отношении к долгам?

Важный момент – отношение партнеров к ссудам и кредитам. Кто-то привык пользоваться кредитными лимитами на карте, а кто-то давно заблокировал эту опцию во избежание выплаты процентов. Если отношение к кредитам у обоих партнеров положительное, обсудите комфортно ли вам будет брать общий кредит и как вы вместе будете нести за него ответственность.

Как ты относишься к большим покупкам?

Поговорите с партнером о том, как будут приниматься решения о больших затратах. К примеру, покупку автомобиля или дорогостоящей техники. Здесь дополнительно можно проговорить, планируете ли вы покупать свое жилье. Может партнеру нравится жить в арендованном? В этом вопросе видение общего будущего может существенно отличаться. Обсудите, кто и как будет финансировать покупку или аренду жилья.

Сколько средств нужно на воспитание детей?

В этом вопросе мы обсуждаем финансовый аспект воспитания детей. Выясните, сколько примерно средств вам нужно, чтобы оплатить одежду, образование и другие связанные с детьми расходы. Каждый из партнеров должен выразить свое видение и количества детей в вашей будущей семье, и уровня их финансового обеспечения.

Будете ли вы финансово поддерживать свою родню?

Важный момент, к которому иногда не бывает готов кто-то из партнеров – финансовая помощь родителям или другим близким родственникам. Если такие расходы планируются, хорошо было бы заранее определить, в каком объеме будет проходить эта помощь. Как часто и в каких суммах? Откуда будут браться средства для помощи.

Расскажи о своем видении работы и карьере?

Карьерные планы каждого партнера будут влиять на финансы в семье. Вам будет полезно узнать, готов ли партнер вас поддержать, если вы решите сменить работу. Еще один немаловажный момент – декрет. Проговорите, что будет происходить, когда после рождения ребенка женщина окажется в декретном отпуске. Как будет происходить финансирование семьи в этот период? Уточните, сколько по ожиданиям мужчины женщина проведет время в декрете. Согласно украинскому законодательству женщина может быть в декрете 3 года, но многие мужчины не готовы полностью брать на себя финансирование семьи на этот срок. Об этом женщине лучше узнать официальное оформление брака.

Какая роль в финансовых делах семьи тебе нравится?

Партнеры должны ответить, какая финансовая роль в жизни семьи им нравится. Определите, кто будет вести семейный бюджет, кто будет оплачивать счета, контролировать доходы и расходы, кто будет заниматься сбережениями. Еще одна немаловажная роль – инициатор ежемесячных разговоров о деньгах.

Елена Шепель

Какие финансовые обязательства возникнут в случае развода?

Этот вопрос обсуждается крайне редко. Но разве плохо, если вы будете точно знать, как распределятся финансы или имущество, если ваши отношения закончатся. Даже если этот вопрос вам кажется некомфортным, его нужно проговорить. Именно этот момент ясно покажет становление, подходы и ценности каждого из партнеров и поможет избежать конфликтов в будущем.

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