4 признака абьюзивной дружбы: психолог рассказал, на что обратить внимание

Мы привыкли думать, что друг – человек, который всегда поддержит, на которого можно положиться и доверить самые сокровенные желания и страхи. Но, к сожалению, часто оказывается, что друг – волк в овечьей шкуре.
Дружба – это легкие, а иногда сложные, взаимоотношения с человеком, который тебе не родственник физически, но духовно. Время просеивает друзей через сито, и с каждым годом сетка этого сита становится шире, чтобы рядом оставались только "избранные".
А пока рядом друг непроверенный временем, подумайте, точно ли он тот друг, который достоин вашего внимания. Психолог Anastasia Marchenko в своем видео отметила определенные критерии, по которым можно понять, что рядом с вами опасный человек.
Фразы абьюзера:
- Эмоциональный абьюз: "Ты ничего не можешь сделать без меня", или "Ты никогда не сможешь найти лучшего друга, чем я"
- Физический абьюз: "Если ты не сделаешь так, как я говорю, я тебя заставлю" или "Ты все равно сделаешь так, как я скажу"
- Финансовый абьюз : "Одолжи мне денег, или я больше не буду с тобой общаться", или "Если ты не одолжишь мне денег, ты - не настоящий друг!"
- Социальный абьюз: "Если ты будешь дружить с ними, то я перестану быть твоим другом"
Признаки абьюза в дружбе:
- Друг вас постоянно обесценивает, умаляет значимость ваших достижений и критикует. Делает он это для того, чтобы вы не почувствовали себя лучше его, а свидетельствует это о его низкой самооценке и неуверенности в себе.
- В компании он пытается "подколоть", неудачно и оскорбительно подшутить, выставить вас в негативном свете. Это та же история, что и в предыдущем пункте, чтобы чувствовать себя значимым, "другу" нужно признание окружения и ему важно, чтобы вы не затмили "едва тлеющий свет его огня".
- Никогда не радуется за вас, особенно когда у вас, например, финансовое повышение, или новый этап в жизни. Как же радоваться, когда вы развиваетесь, возможно встречаете новых, интересных людей, можете приобрести себе что-то новое и лучшее. Все внимание на вас, а не на "друга", мириться с таким абъюзер никогда не будет.
- От вас всегда требуют эмоционального обслуживания. Для друга абьюзера, вы – носовой платок, которым можно вытереть слезы и сопли, а вам с этими соплями жить дальше. Ему вы нужны тогда, когда ему плохо, а когда хорошо, о платке забывают и не достают из кармана.
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@marchenko_ana Дружба – это доверие, поддержка и взаимопонимание. Но иногда отношения могут стать токсичными из-за абьюза. Абьюз в дружбе может принимать разные формы: эмоциональный, физический, финансовый или социальный. Это может включать подчинение, манипуляцию, ограничение свободы или даже насилие. Важно понимать, что жертва абьюза не заслуживает этого и имеет право на поддержку и защиту. Здоровые отношения базируются на взаимном уважении и равенстве, поэтому важно отказываться от дружбы, которая вредит вашему физическому и психическому здоровью. Эмоциональный абьюз: "Ты не можешь делать ничего без меня. Ты никогда не сможешь найти лучшего друга, чем я." Физический абьюз: "Если ты не поступишь так, как я говорю, я тебя заставлю." Финансовый абьюз: "Одолжи мне денег, или я больше не буду с тобой общаться." Социальный абьюз: "Если ты будешь дружить с ними, то я перестану быть твоим другом." А какие ощнаки замечали вы в своих друзьях ?
Цените себя и свое время. Дружба, это не игра в одни ворота, это отношения 50/50. Друг это человек, который громче всех будет радоваться вашей победе, и который будет самым тихим в мире, когда вам просто нужно помолчать не в одиночестве.
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