4 признака абьюзивной дружбы: психолог рассказал, на что обратить внимание

Мы привыкли думать, что друг – человек, который всегда поддержит, на которого можно положиться и доверить самые сокровенные желания и страхи. Но, к сожалению, часто оказывается, что друг – волк в овечьей шкуре.

Дружба – это легкие, а иногда сложные, взаимоотношения с человеком, который тебе не родственник физически, но духовно. Время просеивает друзей через сито, и с каждым годом сетка этого сита становится шире, чтобы рядом оставались только "избранные".

А пока рядом друг непроверенный временем, подумайте, точно ли он тот друг, который достоин вашего внимания. Психолог Anastasia Marchenko в своем видео отметила определенные критерии, по которым можно понять, что рядом с вами опасный человек.

Фразы абьюзера:

Эмоциональный абьюз: "Ты ничего не можешь сделать без меня", или "Ты никогда не сможешь найти лучшего друга, чем я"

"Ты ничего не можешь сделать без меня", или "Ты никогда не сможешь найти лучшего друга, чем я" Физический абьюз: "Если ты не сделаешь так, как я говорю, я тебя заставлю" или "Ты все равно сделаешь так, как я скажу"

"Если ты не сделаешь так, как я говорю, я тебя заставлю" или "Ты все равно сделаешь так, как я скажу" Финансовый абьюз : "Одолжи мне денег, или я больше не буду с тобой общаться", или "Если ты не одолжишь мне денег, ты - не настоящий друг!"

: "Одолжи мне денег, или я больше не буду с тобой общаться", или "Если ты не одолжишь мне денег, ты - не настоящий друг!" Социальный абьюз: "Если ты будешь дружить с ними, то я перестану быть твоим другом"

Признаки абьюза в дружбе:

Друг вас постоянно обесценивает, умаляет значимость ваших достижений и критикует. Делает он это для того, чтобы вы не почувствовали себя лучше его, а свидетельствует это о его низкой самооценке и неуверенности в себе. В компании он пытается "подколоть", неудачно и оскорбительно подшутить, выставить вас в негативном свете. Это та же история, что и в предыдущем пункте, чтобы чувствовать себя значимым, "другу" нужно признание окружения и ему важно, чтобы вы не затмили "едва тлеющий свет его огня". Никогда не радуется за вас, особенно когда у вас, например, финансовое повышение, или новый этап в жизни. Как же радоваться, когда вы развиваетесь, возможно встречаете новых, интересных людей, можете приобрести себе что-то новое и лучшее. Все внимание на вас, а не на "друга", мириться с таким абъюзер никогда не будет. От вас всегда требуют эмоционального обслуживания. Для друга абьюзера, вы – носовой платок, которым можно вытереть слезы и сопли, а вам с этими соплями жить дальше. Ему вы нужны тогда, когда ему плохо, а когда хорошо, о платке забывают и не достают из кармана.

Кстати, недавно мы писали о том, как поставить хейтера на место: полезный лайфгак.

какие ощнаки замечали вы в своих друзьях ? ​ ​ ​ ​ ​ @marchenko_ana Дружба – это доверие, поддержка и взаимопонимание. Но иногда отношения могут стать токсичными из-за абьюза. Абьюз в дружбе может принимать разные формы: эмоциональный, физический, финансовый или социальный. Это может включать подчинение, манипуляцию, ограничение свободы или даже насилие. Важно понимать, что жертва абьюза не заслуживает этого и имеет право на поддержку и защиту. Здоровые отношения базируются на взаимном уважении и равенстве, поэтому важно отказываться от дружбы, которая вредит вашему физическому и психическому здоровью. Эмоциональный абьюз: "Ты не можешь делать ничего без меня. Ты никогда не сможешь найти лучшего друга, чем я." Физический абьюз: "Если ты не поступишь так, как я говорю, я тебя заставлю." Финансовый абьюз: "Одолжи мне денег, или я больше не буду с тобой общаться." Социальный абьюз: "Если ты будешь дружить с ними, то я перестану быть твоим другом." А

Цените себя и свое время. Дружба, это не игра в одни ворота, это отношения 50/50. Друг это человек, который громче всех будет радоваться вашей победе, и который будет самым тихим в мире, когда вам просто нужно помолчать не в одиночестве.

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