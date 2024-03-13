5 запрещенных техник: как определить нарцисса в споре

Нарциссы, имеющие высокую самооценку и потребность в признании, способны использовать эти коварные действия для достижения своих целей и доминировать во взаимодействии с другими.

Нарциссы - люди с высокой самооценкой, чрезмерной потребностью в признании и внимании и тенденцией доминировать в окружении, часто являются мастерами аргументации, ведь умело используют эти пять техник, сигнализирующих об их особом поведении и психологических особенностях, о которых подробно рассказал в своем TikTok врач, психотерапевт со степенью доктора психологии, специализирующийся на психодинамическом подходе Энни Циммерман.

Психотерапевт утверждает, что выявление нарцисса или нарциссических тенденций в споре является одним из самых эффективных методов, поскольку здоровый диалог с ними обычно не дает результатов из-за их уникальных поведенческих моделей, вытекающих в дискуссии.

Отказ

Нарциссы склонны отрицать что-либо от своей ответственности до фактов, касающихся их участия в ситуации. Они не принимают собственные ошибки, а какие-либо извинения могут звучать чрезмерно обоснованными или простыми словами бессмысленными.

Прогибаются

Нарциссы быстро переносят внимание на другую сторону, когда они чувствуют себя загнанными в угол. Часто они направляют разговор на ваши недостатки или ошибки, стараясь отвлечь внимание от своего собственного поведения или ответственности.

Игра в жертву

Нарциссы часто играют роль жертвы и убеждают всех в том, что именно они стали объектом несправедливости или неблагоприятных обстоятельств. Это стратегия, которая может вынудить других чувствовать вину, хотя на самом деле этот нарцисс обычно вызывал конфликт.

Газлайтинг

Нарциссы используют тактику, известную как газлайтинг, чтобы заставить вас чувствовать себя некомфортно или неправильно из-за вашей реакции на их поведение или слова. Они могут изменять или искажать факты и опровергать вашу интерпретацию ситуации, чтобы вы чувствовали себя неуверенными. Нарциссы могут пытаться изменить ваше восприятие реальности, вызывать у вас сомнения в собственной памяти или оценке событий, чтобы подсознательно приняли их версию событий, а не свою. Это может привести к внутренней конфузии, неуверенности и снижению самооценки.

Нападение и агрессия

Нарциссы могут стать агрессивными и нападать, когда они ощущают угрозу или критику. Они защищают свои собственные идеи и убеждения или пытаются проявить доминантность из-за агрессии.

Понимание этих стилей аргументации может помочь выявить нарцисс в вашем окружении и выявить его нарциссические тенденции. Важно помнить об их особенностях, чтобы эффективно взаимодействовать с ними и оградить себя от возможных негативных последствий.

Читайте также: