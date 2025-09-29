- Дата публикации
Что такое "бостонский брак" и по какой причине женщины решают жить парами
Представьте себе двух женщин, которые решают прожить жизнь вместе — не обязательно как романтическая пара, но как партнеры по дому, общим интересам и поддержке. Сегодня это может показаться чем-то необычным, однако в XIX веке у такой формы сожительства было свое название — Бостонский брак.
Это явление стало частью социальной истории женщин, их стремления к независимости и альтернативы традиционному браку. Сегодня же понятие «бостонский брак» получило новое толкование и все чаще обсуждается в контексте женской солидарности и дружбы, об этом рассказало издание Andrea Mariana.
Возникновение термина «бостонский брак»
Название появилось после выхода романа Генри Джеймса «Бостонцы» в 1886 году. Хотя само явление существовало задолго до этого, именно тогда оно получило определение.
Бостонскими браками называли партнерство двух женщин — обычно из состоятельных семей, которые решали жить вместе и не вступать в брак с мужчинами. У низ был общий дом, финансы, они вместе вели хозяйство, поддерживали друг друга и часто проживали вместе всю жизнь.
Важным нюансом здесь является то, что такие союзы не считались «скандальными». В викторианскую эпоху близкая женская дружба с публичными проявлениями нежности была социально приемлемой нормой.
Почему женщины выбирали бостонский брак
Причины были разные:
Финансовая независимость. Женщины могли вести совместное хозяйство и оставаться вне власти мужчины.
Профессиональная реализация. Совместная жизнь позволяла поддерживать научную или общественную деятельность, которая в традиционном браке часто была невозможной.
Личная свобода — это был способ избежать нежелательного замужества.
Эмоциональная близость. Для многих женщин такая форма отношений означала настоящее партнерство, которое трудно было найти в традиционной модели брака.
Известные примеры «бостонских браков»
Леди из Лланголлена — Элеонора Батлер и Сара Понсонби сбежали от семей, чтобы жить вместе в Уэльсе в конце XVIII века. Их дом стал местом встреч известных гостей, среди которых была даже королева Шарлотта.
Элис Джеймс и Кэтрин Лоринг — их отношения вдохновили брата Элис, писателя Генри Джеймса, на создание романа «Бостонцы».
Сара Орн Джуэтт и Энн Адамс Филдс — известные американские писательницы, которые жили вместе, носили обручальные кольца и публично отмечали «годовщины» своего союза.
Эти пары становились примером преданности и партнерства, независимо от того, были ли их отношения романтическими, сексуальными или платоническими.
«Бостонские браки» не только дружба
Для одних это были романтические и даже эротические отношения, которые позволяли женщинам жить вместе в гомофобном обществе. Для других — культурное явление женской солидарности, близкое к тому, что современные психологи называют «квирплатоническими отношениями»(QPR) — отношениями, которые глубже дружбы, но не обязательно имеют сексуальный подтекст.
Показательно, что «бостонские браки» почти исчезли в 1920-х годах, когда общество стало жестче реагировать на проявления нетрадиционных отношений.
Бостонский брак в современных реалиях
Сегодня термин «бостонский брак» употребляется в двух значениях:
В ЛГБТ-сообществе — для описания женского партнерства, которое может быть романтическим или квирплатоническим.
В широком смысле — как синоним совместного проживания двух подруг, которые делят жилье, финансы и быт, но не находятся в романтических или сексуальных отношениях.
Этот формат сожительства особенно актуален в современных экономических условиях. Для многих женщин, особенно миллениалок и представительниц поколения Z, это практичный способ обеспечить стабильность и поддержку без необходимости выходить замуж или жить в одиночестве.
Современная популярность «бостонского брака»
Рост стоимости жизни: разделять расходы легче.
Желание свободы: женщины все реже стремятся к традиционному браку.
Поддержка и забота: даже без романтики подруга может стать надежным партнером в повседневной жизни.
Признание различных форм отношений: общество постепенно принимает тот факт, что любовь и близость не ограничиваются классическим браком.
Бостонский брак — это больше, чем исторический курьез. Это явление показывает, что женщины всегда искали пути к независимости, партнерству и гармонии вне традиционных моделей.
Сегодня этот термин приобретает новое звучание, как символ свободы выбора, глубокой дружбы и женской поддержки. И, возможно, именно сейчас он получает вторую жизнь в мире, где каждая форма близости имеет право на существование. Поэтому, станет ли «бостонский брак» снова популярным, история подсказывает, что да, ведь он дает то, что ценили и в XIX веке, и теперь — свободу быть собой.