Что такое "бостонский брак" и по какой причине женщины решают жить парами

Это явление стало частью социальной истории женщин, их стремления к независимости и альтернативы традиционному браку. Сегодня же понятие «бостонский брак» получило новое толкование и все чаще обсуждается в контексте женской солидарности и дружбы, об этом рассказало издание Andrea Mariana.

Возникновение термина «бостонский брак»

Название появилось после выхода романа Генри Джеймса «Бостонцы» в 1886 году. Хотя само явление существовало задолго до этого, именно тогда оно получило определение.

Бостонскими браками называли партнерство двух женщин — обычно из состоятельных семей, которые решали жить вместе и не вступать в брак с мужчинами. У низ был общий дом, финансы, они вместе вели хозяйство, поддерживали друг друга и часто проживали вместе всю жизнь.

Важным нюансом здесь является то, что такие союзы не считались «скандальными». В викторианскую эпоху близкая женская дружба с публичными проявлениями нежности была социально приемлемой нормой.

Почему женщины выбирали бостонский брак

Причины были разные:

Финансовая независимость. Женщины могли вести совместное хозяйство и оставаться вне власти мужчины.

Профессиональная реализация. Совместная жизнь позволяла поддерживать научную или общественную деятельность, которая в традиционном браке часто была невозможной.

Личная свобода — это был способ избежать нежелательного замужества.

Эмоциональная близость. Для многих женщин такая форма отношений означала настоящее партнерство, которое трудно было найти в традиционной модели брака.

Известные примеры «бостонских браков»

Леди из Лланголлена — Элеонора Батлер и Сара Понсонби сбежали от семей, чтобы жить вместе в Уэльсе в конце XVIII века. Их дом стал местом встреч известных гостей, среди которых была даже королева Шарлотта.

Элис Джеймс и Кэтрин Лоринг — их отношения вдохновили брата Элис, писателя Генри Джеймса, на создание романа «Бостонцы».

Сара Орн Джуэтт и Энн Адамс Филдс — известные американские писательницы, которые жили вместе, носили обручальные кольца и публично отмечали «годовщины» своего союза.

Эти пары становились примером преданности и партнерства, независимо от того, были ли их отношения романтическими, сексуальными или платоническими.

«Бостонские браки» не только дружба

Для одних это были романтические и даже эротические отношения, которые позволяли женщинам жить вместе в гомофобном обществе. Для других — культурное явление женской солидарности, близкое к тому, что современные психологи называют «квирплатоническими отношениями»(QPR) — отношениями, которые глубже дружбы, но не обязательно имеют сексуальный подтекст.

Показательно, что «бостонские браки» почти исчезли в 1920-х годах, когда общество стало жестче реагировать на проявления нетрадиционных отношений.

Бостонский брак в современных реалиях

Сегодня термин «бостонский брак» употребляется в двух значениях:

В ЛГБТ-сообществе — для описания женского партнерства, которое может быть романтическим или квирплатоническим. В широком смысле — как синоним совместного проживания двух подруг, которые делят жилье, финансы и быт, но не находятся в романтических или сексуальных отношениях.

Этот формат сожительства особенно актуален в современных экономических условиях. Для многих женщин, особенно миллениалок и представительниц поколения Z, это практичный способ обеспечить стабильность и поддержку без необходимости выходить замуж или жить в одиночестве.

Современная популярность «бостонского брака»

Рост стоимости жизни: разделять расходы легче.

Желание свободы: женщины все реже стремятся к традиционному браку.

Поддержка и забота: даже без романтики подруга может стать надежным партнером в повседневной жизни.

Признание различных форм отношений: общество постепенно принимает тот факт, что любовь и близость не ограничиваются классическим браком.

Бостонский брак — это больше, чем исторический курьез. Это явление показывает, что женщины всегда искали пути к независимости, партнерству и гармонии вне традиционных моделей.

Сегодня этот термин приобретает новое звучание, как символ свободы выбора, глубокой дружбы и женской поддержки. И, возможно, именно сейчас он получает вторую жизнь в мире, где каждая форма близости имеет право на существование. Поэтому, станет ли «бостонский брак» снова популярным, история подсказывает, что да, ведь он дает то, что ценили и в XIX веке, и теперь — свободу быть собой.