Бостонский брак набирает популярность: почему женщины выбирают жить парами и в чем ловушка

Бостонский брак / © pexels.com

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Бостонский брак внезапно вернулся в тренды, но не из учебников истории, а с TikTok и Instagram. Сегодня женщины все чаще делятся опытом жизни с подругами, позиционируя это как сознательный выбор.

Об этом пишет TSN.ua.

Что такое «бостонский брак»

Бостонским браком в конце XIX века в США отмечалось длительное совместное проживание двух женщин. Они вели общий быт и строили жизнь без финансовой или социальной зависимости от мужчин. Такие союзы не имели единого эталона. Они могли основываться на глубокой дружбе, партнерстве, эмоциональной близости или романтических отношениях. Главной чертой всегда оставалась самостоятельность женщин и их попытка реализоваться вне традиционной семьи.

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Происхождение термина «бостонский брак»

История выражения связана с романом «Бостонцы», опубликованным в 1886 году американским писателем Генри Джеймсом. В произведении описаны близкие отношения двух образованных и независимых женщин, живущих вместе в Бостоне. Хотя сам автор не использовал словосочетание «бостонский брак», после публикации книги оно быстро вошло в общественное обращение.

Уже в начале 1890-х годов этот термин стал активно использоваться в печати. Согласно данным словарей, в частности Merriam-Webster, официальная фиксация выражения «бостонский брак» датируется 1893 годом.

Во второй половине XIX века женщины имели крайне ограниченные возможности для получения образования, карьеры и независимости. Большинство из них полностью зависело от отца или мужа. В такой реальности бостонский брак стал альтернативной моделью жизни, позволявшей женщинам:

жить самостоятельно или с единомышленником;

совместно вести быт и делить расходы на жилье;

строить свою карьеру и заниматься наукой или искусством;

поддерживать друг друга эмоционально и финансово;

избегать традиционного брака как единственного способа выживания.

Особенно распространено это явление среди первых выпускниц женских колледжей Новой Англии.

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Как выглядел быт

В практическом смысле такие союзы выглядели как полноценная совместная жизнь. Женщины обычно:

жили в одном доме и вместе оплачивали аренду или покупку недвижимости;

совместно вели хозяйство;

помогали друг другу в профессиональных делах;

вместе путешествовали и реализовывали благотворительные или культурные проекты;

иногда официально завещали имущество партнерше.

Фактически это были стабильные союзы, полностью заменявшие традиционную семью, хотя юридического статуса они не имели.

Чем «бостонский брак» отличается от однополых отношений

Важно понимать: бостонский брак — это, прежде всего, форма социального и бытового сожительства, а не обязательно романтические отношения. Однополые отношения обычно предполагают интимную связь. Бостонский брак мог быть:

романтичным;

чисто платоническим или дружеским;

партнерским или деловым союзом двух коллег.

В XIX веке личная жизнь женщин редко выносилась на публичное обсуждение. Потому современные историки далеко не всегда могут определить характер конкретного союза. Именно поэтому термин «бостонский брак» остается нейтральным определением для продолжительного женского партнерства.

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Известные примеры в истории

Одним из самых ярких примеров является союз известного общественного деятеля и лауреатки Нобелевской премии мира Джейн Аддамс и филантропки Мэри Розет Смит. Они прожили вместе более 30 лет, полностью разделяя быт и финансы.

Еще один пример — отношения поэтессы Кэтрин Ли Бейтс (авторки патриотического гимна «America the Beautiful») и известной экономистки Кэтрин Коман. Также к бостонским бракам относят многолетний союз писательницы Сары Орн Джуэтт и литератора и благотворительницы Энни Адамс Филдс, дом которого был центром культурной жизни Бостона.

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Взгляд психоаналитики на этот феномен

Сертифицированный психоаналитик и клинический психолог Елена Медведева на своей странице в Facebook рассказала, что подобные темы все чаще звучат и в ее клинической практике, однако специалист призывает не считать это просто модой на абсолютную независимость.

«За нежеланием выходить замуж или рожать детей часто стоит не просто стремление к свободе, а банальная психологическая усталость, — отмечает Елена Медведева. — Женщины годами устраивают жизнь вокруг того, чтобы быть нужными, незаменимыми, чтобы поддерживать чужое равновесие. Поэтому любовь часто превращается в систему обслуживания. Человек постепенно теряет понимание „Чего хочу я?“ и начинает жить только вопросом „Что нужно от меня?“», — рассказывает она.

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Эксперт подчеркивает, что женщины все чаще открыто говорят об истощении традиционных обязанностей.

«Многие женщины описывают не отсутствие чувств к мужчинам, а усталость от постоянной психологической доступности. От роли человека, который должен постоянно выслушивать, контейнировать чужие переживания и учитывать бесконечные чужие потребности. Поэтому то, что со стороны выглядит как отказ от отношений, просто попытка вернуть себе право на собственные желания», — отметила психологиня.

По ее словам, ранее традиционная культура требовала, чтобы абсолютно все потребности — любовь, дружба, эмоциональная поддержка, общий быт и финансы — сошлись в одном-единственном партнере. В реальности это создает слишком тяжелую нагрузку для любых отношений.

«Современное „сестринство“ или те же „бостонские браки“ фактически распределяют эти функции. Подруга может быть источником эмоционального понимания, другой человек — сексуальным партнером, кто-то — профессиональным союзником. Это поиск стабильности из-за надежности повседневной жизни, а не из-за романтической страсти», — рассказывает специалист.

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Самая главная ловушка

В то же время Елена Медведева предупреждает о другой стороне медали. Отказ от старых патриархальных стереотипов может незаметно превратиться в новую принудительную идеологию.

«В некоторых дискуссиях о независимости уже можно услышать скрытое требование: ты должна выбирать только себя и отказываться от мужчин. Это та же ловушка, только с другой стороны, где собственные ожидания снова подменяются чужим „должна“. Мы не наблюдаем кризиса брака. Скорее видим, как все больше женщин отказываются использовать замужество или материнство как готовый и единственный ответ на вопрос о смысле своей жизни. Этот феномен не следует ни романтизировать, ни осуждать. Наибольшая сложность сегодня заключается не в том, чтобы просто освободиться от чужих требований, а в том, чтобы понять, чего ты хочешь на самом деле», — резюмировала экспертка.

Ранее мы рассказывали, в чем феномен бостонского брака и по какой причине женщины решают жить парами.

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