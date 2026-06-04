Чего женщины на самом деле хотят от мужчин: 30-летний опрос раскрыл новые красные флаги в отношениях

Чего женщины на самом деле хотят от мужчин / © Credits

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Доктор психологических наук Пол Джоаннидес, автор исследования и статьи для издания Psychology Today проводит онлайн-опрос уже более 30 лет и собрал более 11 тыс. ответов от мужчин и женщин на 30 различных вопросов, касающихся взаимоотношений и сексуальности.

Главное изменение в ответах за три десятилетия заключается не в том, что женщины перестали ценить «традиционно мужские» черты, а в том, что они стали значительно четче формулировать, что им категорически не нравится, например, контроль, токсичное поведение и высокомерие. В то же время базовые привлекательные качества остаются стабильными, среди них, уверенность, сила и ощущение внутренней опоры.

Что привлекает

В ответах женщин повторяется несколько ключевых тем, которые формируют образ привлекательного мужчины.

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Эмоциональная зрелость и характер : уверенность в себе, игривость и легкость, аутентичность, честность и доброта. Также часто упоминаются интеллект, эмпатия и чувство юмора.

Уверенность без токсичности . Женщины подчеркивают, что важна не агрессивная демонстрация силы, а спокойная внутренняя уверенность. В разных ответах это проявляется как способность быть «немного физически сильнее», но без крайностей, глубокий голос и иногда борода как эстетическая привлекательность, ощущение мужественности без навязывания и независимость. При этом четко отвергаются чрезмерная мускулатура, мизогиния, поведение «дружбанского клуба», агрессия и чрезмерный контроль.

Лидерство, но без доминирования . Еще одна повторяющаяся тема — мужчина как лидер, но не как контролер. Женщины называют привлекательными лидерские качества, ассертивность, амбициозность, способность принимать решения, заботливость и внимательность. Но не принимают плохую коммуникацию, пассивность или инфантильность, высокомерие и перебивание.

Забота как новая форма силы . Во многих ответах сила проявляется не в доминировании, а в таких действиях, как, например, умение слушать, приготовить еду, проявить нежность и внимание, быть надежным и ответственным. В то же время женщины негативно реагируют на отсутствие вежливости, эгоцентризм и пренебрежение к партнеру.

Граница между уверенностью и эго. Большая часть ответов касается тонкой грани между здоровой уверенностью и токсичным эго. Женщин привлекает уверенность, знание себя, открытость в отношениях и ощущение радости от партнера. Однако отталкивает самовлюбленность, нарциссизм, сексизм, демонстративные фразы вроде «я мог выбрать любую, но выбрал тебя» и самоуглубленность.

Поведение . Среди «бытовых» характеристик упоминаются опрятность, физическая собранность, способность что-то починить и «мужская галантность» В то же время отталкивают фразы вроде «я всегда прав», барная или «мужская компанейская» речь, плохая осанка и чрезмерное употребление алкоголя.

Сексуальность. В ответах также затрагивается тема интимности, однако без чрезмерных деталей, но с четкими эмоциональными акцентами. Женщин привлекает инициативность, ассертивность, доминантность, но с уважением, физическая уверенность «мужская энергия», однако без агрессии, иногда легкая роль главного партнера. Отталкивает любая форма унижения, ощущение использования, сценарное, механическое поведение без внимания к партнерше, игнорирование удовольствия партнерши, ситуации, когда интимность «заканчивается только потому, что он кончил» и чрезмерная жесткость или отсутствие

Что изменилось за 30 лет

Современные женщины значительно прямее в формулировке того, что им не нравится. Если раньше акцент был на «идеальных качествах», то теперь — на границах. Контроль, превосходство, токсичная маскулинность и эмоциональная закрытость стали главными красными флагами.

При этом традиционные показатели, такие как сила, уверенность и защита, не исчезли. Они просто перестали быть достаточными сами по себе.

Портрет мужской привлекательности в современном видении женщин — это баланс. Уверенность и сила больше не работают без эмпатии, уважение не существует без коммуникации, а лидерство не имеет смысла без способности слышать другого. Как показывает многолетнее исследование, новая формула привлекательности не отвергает традиционность, она ее переосмысливает.

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