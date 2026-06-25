Почему, когда дети вырастают, родители не могут их отпустить / © Credits

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Создание смешанной семьи редко бывает простым процессом. Даже когда двое людей искренне любят друг друга, за их плечами могут оставаться предыдущие отношения, дети и сформировавшиеся за долгие годы семейные привычки.

Именно с такой ситуацией столкнулся герой письма в газету The Washington Post. Он женат чуть больше трёх лет, хотя со своей женой знаком уже более шести. Для неё это второй брак, для него — первый. Однако их отношения оказались на грани серьёзного кризиса из-за взрослых сыновей женщины от первого брака.

Родительская забота превращается в проблему

По словам мужчины, его 27-летний пасынок уже три года не работает и борется с алкогольной зависимостью. Он живет у отца бесплатно, а родители продолжают поддерживать его материально и в быту.

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Младший сын, которому 22 года, четыре года жил вместе с супругами во время учебы в колледже. После получения диплома он решил работать в сфере строительства и ландшафтного дизайна.

Супруги сначала договорились, что после окончания учебы молодой человек начнет платить за аренду жилья, пока не найдет собственное жилье. Однако впоследствии жена изменила свою позицию, и это стало очередной причиной конфликта.

Мужчина чувствует, что его мнение больше не принимается во внимание, а любая попытка обсудить эту тему заканчивается ссорой. По его словам, даже родственники жены считают, что ситуация с сыновьями может разрушить брак.

Не всё так однозначно

Эксперт по семейным отношениям Эрик Томас, ответивший на письмо, предлагает взглянуть на ситуацию шире.

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Прежде всего он советует вести сложные разговоры за пределами дома. Когда один и тот же спор повторяется годами, партнеры часто перестают слышать друг друга. В таком случае может помочь семейный психолог — нейтральный человек, который поможет увидеть истинную суть проблемы.

Еще один важный момент заключается в том, что отношения матери с ее детьми сложились задолго до появления нового брака. Это не означает, что они важнее супружеских отношений, но они гораздо глубже и сложнее.

Именно поэтому создание смешанной семьи не заканчивается в день свадьбы. Это длительный процесс, требующий терпения, диалога и готовности адаптироваться к новым ролям.

Не все проблемы одинаковы

Эрик также обращает внимание на то, что мужчина может неосознанно объединять проблемы обоих сыновей в одну большую претензию к жене. На самом деле ситуации разные. Старший сын страдает алкогольной зависимостью и живет отдельно. Младший — только что закончил учебу и только начинает строить карьеру. Поэтому важно рассматривать каждую ситуацию отдельно, а не превращать любой разговор в оценку общих родительских решений.

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В чем суть спора

Иногда конфликт, который кажется финансовым, на самом деле имеет совершенно иную природу. Действительно ли проблема заключается в арендной плате и, возможно, мужчина чувствует себя не услышанным в собственном доме? Оба этих чувства вполне понятны, но требуют разных решений.

Именно поэтому эксперт советует задать простой вопрос, а именно: почему жена изменила своё мнение по поводу аренды, и столь же откровенно объяснить, почему этот вопрос важен для мужа.

Вполне возможно, что супруги по-разному относятся к финансовой самостоятельности детей, но при этом стремятся к одной цели — благополучию семьи и будущему молодого человека.

Конфликты из-за взрослых детей — одна из самых распространённых причин напряжённости в повторных браках. Особенно когда речь идёт о финансовой поддержке, личных границах и разном понимании родительской ответственности.

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Эта история напоминает о том, что за спорами о деньгах часто скрываются гораздо более глубокие потребности, такие как желание быть услышанным, уважать границы друг друга и чувствовать себя настоящими партнерами.

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