Что делать, если ваш партнер любит выпить лишнего

Очень сложно найти баланс в отношениях и не потерять себя, если ваш партнер слишком много пьет.

Отношения, когда ваш партнер пьет больше, чем вам бы того хотелось, могут стать настоящим испытанием, или даже трагедией. Издание Psychology Today рассказало, что вы можете ощущать внутренний конфликт между уважением к самостоятельности партнера и обеспокоенностью влияния его плохой привычки на ваши отношения.

Первый сценарий: Александра и Дмитрий

Александра любит проводить время со своим мужем Дмитрием, но его пьянство вызывает серьезную обеспокоенность. Сначала это была только бутылка или две пива, но со временем Дмитрий начал пить регулярно и в больших количествах. Когда они встречаются с друзьями, Александра испытывает сильную тревогу, поскольку Дмитрий может перебрать, а после он становится раздражительным.

Александру беспокоит не только количество алкоголя, но и то, как он меняет Дмитрия. Он становится замкнутым, а иногда даже агрессивным, когда выпивает слишком много. Александра внутренне стоит на развилке и не знает, как действовать дальше, можно ли надеяться и верить, что ситуация изменится к лучшему.

Совет: общайтесь в тоне сопереживания. Избегайте обвинительных слов, сосредоточьтесь на своих чувствах. Например, Александра может сказать: "Дима, когда ты много выпиваешь, я чувствую отчуждение и это меня очень пугает". Сосредоточьтесь на поведении и на том, как оно влияет на отношения и ни в коем случае не используйте стратегию нападения.

Второй сценарий: Виталий и Оля

Виталий и Оля встречаются уже два года. Хотя у них много общих интересов, одним из главных, конкретно для Оли, всегда был алкоголь. Недавно Виталий заметил, что она стала пить не только на вечеринках или встречах с друзьями, но и дома. Алкоголь стал для нее "лекарством" от стресса. Когда он озвучил свою обеспокоенность, Оля ответила, что это всего пара бокалов и это проблема.

Виталий испытывает внутренний конфликт. Он не хочет наседать или указывать любимой, что делать, но его беспокоит, что привычка Оли может перерасти во что-то более опасное.

Совет: озвучьте свою обеспокоенность, обратив внимание на самоощущение, а не контроль любимого человека. Виталий мог бы сказать: "Оля, я знаю, что у тебя много проблем и забот, но я волнуюсь, что употребление алкоголя может усложнить ситуацию в будущем. Может быть, мы могли бы найти другие способы расслабиться вместе?" Такой подход может побудить Олю задуматься о ситуации и найти другой путь расслабления от стресса.

Третий сценарий: Марк и Катя

Марк и Катя замужем уже пять лет и Катя всегда наслаждалась бокалом вина за ужином. Однако недавно выпитого вина стало больше. Она выпивает бутылку каждый вечер, а на выходных иногда пьет до беспамятства. Марк пытался обсудить это, но Катя защищается, обвиняя его в чрезмерной реакции и утверждая, что это способ расслабиться и справиться с проблемами.

Марк чувствует разочарование, поскольку считает, что выпивка влияет на их близость.

Совет: установите конкретные рамки и соблюдайте их. Марку важно четко их озвучить: "Я люблю проводить с тобой время, но мне тяжело, потому что алкоголь мешает нашему общению. Если мы не найдем баланс, возможно, нам придется пересмотреть и изменить то, как мы проводим наши вечера". Четкие границы должны помочь Кате понять, какое влияние ее действия оказывают на отношения и что стоит на кону, если ситуация не изменится.

Как быть с выпивающим партнером

Что делать, если ваш партнер любит выпить лишнего / Фото: Credits

Общайтесь открыто и честно.

Важно говорить об этой теме деликатно и без осуждения. Поделитесь своими чувствами, но без обвинений. Использование высказываний типа "Я" может снизить защитную реакцию человека. Например, вместо "Ты всегда слишком много пьешь", скажите "Я волнуюсь, когда ты пьешь слишком много". Это может открыть дверь для более конструктивного разговора.

Избегайте ультиматумов

Угроза уйти или требование полностью прекратить употребление алкоголя без обсуждения основных проблем может вызвать сопротивление. Поощряйте маленькие изменения и демонстрируйте поддержку здоровых привычек.

Найдите первопричину

Часто чрезмерное употребление алкоголя – симптом стресса, тревоги или других эмоциональных проблем. Предложите альтернативы, такие как группы поддержки, терапия, медитация или физическая активность.

Главное – поддержка, а не контроль

Помогать не значит контролировать. Если употребление алкоголя становится серьезной проблемой, побуждайте человека обратиться за профессиональной помощью, но без родительских ноток.

Цените себя

Не забывайте о себе. Обращайте внимание на влияние употребляемого вашим партнером алкоголя и на ваше психическое и эмоциональное здоровье. Иногда вам может понадобиться отдых, время с друзьями, которые вас поддержат или даже консультация специалиста.

Будьте готовы к трудным решениям

При всех усилиях ваш партнер может не измениться. Если употребление алкоголя партнером оказывает негативное влияние на вашу жизнь, возможно, придется принять сложное решение относительно отношений. Не забывайте, что помогать можно и нужно без ущерба для себя.

Профессиональная помощь

Если употребление алкоголя становится неконтролируемым, обратитесь за профессиональной помощью. Попытайтесь подать это как общее дело: "Я думаю, нам было бы полезно поговорить со специалистом относительно наших отношений".

Общение, соболезнования и четкие границы – ключевые элементы для осторожного разрешения ситуации. Каждые отношения уникальны и, к сожалению, не существует одного универсального решения этой ситуации. Помните, что вы не можете контролировать поведение партнера, но можете контролировать свою реакцию и устанавливать границы, которые будут защищать вас от боли, тревоги и обиды.

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