Что такое микроэкспрессия и как она поможет понять отношение окружающих к вам

Иногда очень хочется знать, что о вас думают другие люди. Заглянуть им в голову и прочесть мысли. Быть 100% уверены, можно ли доверять тому или иному человеку. Известный автор говорит, что это почти возможно.

Думаете, мы говорим о фантастике? Нет, мы о внимании к деталям и человеческой экспрессии. Замечали ли вы когда-нибудь, даже за собой, как изменяются осанка и выражение лица, когда мы о чем-то задумались, или уверены, что нас никто не видит.

Известный американский автор литературы о психологии Robert Greene считает, что именно в эти минуты можно увидеть подлинное естество человека, выхватить его реальные эмоции. Помните, как в детстве, родители дергали нас, чтобы мы улыбнулись, или перестали канючить. Наверняка вы слышали фразу "Лицо попроще", как правило, после нее лицо становится еще "более интересным".

Так вот, автор подчеркивает, что именно в такие моменты с человека падает маска фальши и если научиться выхватывать их, можно легко отделить поведенческую правду ото лжи.

"Ваша задача, вот, например, когда вы подходите к кому-то со стороны так, что человек вас не видит и подходя восклицаете: "Хэй, привет!".

Именно в этот момент, в ту секунду, когда человек оборачивается к вам, появляется именно то выражение лица, которое демонстрирует его подлинное отношение к вам. Вы понимаете, что поймали и заметили микроэкспрессию подлинного отношения этого человека к вам и начинаете это замечать. Визуально можно подавить эту секундную, естественную и истинную "слабость" фразой типа "О, привет!" и подчеркнуть ее улыбкой, но ведь капля пренебрежения по отношению к вам в глазах человека уже не останется незамеченной вами. И после этой мимолетной эмоции, надевается маска, вы можете продолжать разговор с этим человеком и он будет смотреть на вас, а вот его ноги, например, будут развернуты в другую сторону. Это значит, что вы ему неинтересны и порядком надоели.

Это именно те сигналы, которые вы обычно игнорируете и не обращаете на них никакого внимания. Даже сама осанка человека может снова и снова рассказывать нам о его уровне уверенности, вынужденной и фальшивой улыбке. Если вы сможете овладеть техникой распознавания лжи и фальши, перед вами откроется совершенно другой мир отношений. Вы сможете легко узнать настоящую и искреннюю улыбку, тем более если мы говорим о романтической сфере отношений."

Такие техники распознавания микроэкспрессий и физиогномистики легко помогут эмоционально ориентироваться среди близких и знакомых. Ведь они работают во всех сферах жизни и чем скорее вы поймете настоящие мотивы человека по отношению к вам, возможно жить легче не станет, но увереннее вы будете – точно!

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