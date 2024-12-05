Что такое неггинг и почему он может быть токсичным для ваших отношений

Если вы еще не знаете, что такое неггинг, как он может вам навредить и как его распознать и правильно отреагировать, вам стоит в этом вопросе разобраться.

"Неггинг" — это новый термин (происходящий от слова negative — "негативный"), который описывает тип токсичного поведения, с которым почти каждый сталкивался в какой-то момент своей жизни — будь то осуждающие члены семьи, плохие одноклассники или бесчувственные романтические партнеры. Чтобы разобраться в том, что такое неггинг, редакция Pure Wow расспросила эксперта по психическому здоровью - Дженнифер Келман.

Что такое неггинг

Итак, что такое неггинг? Короткий ответ: это любой вид общения, который призван унизить вас или заставить вас чувствовать себя неуверенно. Существуют разные причины, по которым человек может прибегнуть к неггингу, но стоит отметить, что в более серьезных случаях эта поведенческая модель связана с эмоциональным насилием, скорее всего, со стороны человека с не очень приятными нарциссическими чертами личности.

По словам Келман, неггинг — довольно широкий термин, который можно использовать для описания поведения человека, который, ну, в общем, настроен негативно. Но это глубже, чем просто то, как человек может себя вести, если у него плохое настроение, у него был паршивый день или он просто не чувствует себя особенно бодрым. неггинг в отношениях обычно указывает на человека, который не уверен в себе и поэтому пытается укрепить себя, принижая другого человека, говорит Келман, добавляя, что принижения не всегда делаются самыми очевидными, прямыми способами.

Что делает неггинг вредным

Тот факт, что неггинг подразумевает тонкие оскорбления, чрезвычайно важен, а именно потому, что этот подход может быть наиболее разрушительным. Если бы кто-то подошел к вам и назвал вас уродливым, вы, вероятно, сказали бы: "Ладно, пошел ты. Ты грубиян". Неггинг, с другой стороны, более коварен, потому что он подразумевает замаскированные оскорбления. Келман иллюстрирует это различие на таком примере. Скажем, вы разоделись в пух и прах перед свиданием со своим парнем и чувствуете себя прекрасно. Когда вы выходите из комнаты, ваш партнер говорит: "Помнишь то платье, которое ты носила на прошлой неделе? Ты выглядела в этом очень хорошо". И в результате вы начинаете гадать, не пытался ли ваш партнер сказать вам, что вы не выглядите хорошо в наряде, который вы сейчас носите. Действительно, неггинг призван посеять семена сомнений, неуверенности и общей растерянности. Вас ведь не просто оскорбили, верно? Или оскорбили? Вы можете не быть уверены, но вы уверены, что чувствуете себя не так хорошо, как несколько минут назад. Неггинг держит вас в напряжении, он заставляет вас гадать, и это делается с намерением создать или поддерживать нездоровую динамику власти в отношениях, говорит Кельман. Другими словами, это форма эмоционального насилия, тесно связанная с газлайтингом, которая действительно может исказить ваше самоощущение и подорвать вашу уверенность в себе, одновременно заставляя вас продолжать искать одобрения вашего обидчика. Неггинг— это высокоэффективная тактика манипуляции, которая достаточно тонка, чтобы держать обидчика вне упрека.

Что такое неггинг / Фото: www.credits

10 признаков неггинга:

Двусмысленные комплименты

Двусмысленные комплименты — один из признаков неггинга. Кто-то говорит вам что-то приятное, но добавляет к комплименту оскорбление. И то, и другое правда. Вы действительно получаете комплимент, и в то же время другая рука подходит и шлепает вас сразу после этого, объясняет Келман. Хуже всего то, что даже если оскорбление ударило сильнее, чем комплимент, вам будет трудно заставить обидчика признать это. Вместо этого вы, скорее всего, услышите: "Я просто сделал вам комплимент, черт возьми!"

Примеры:

"Эти джинсы действительно удлиняют ваши короткие ноги и заставляют вас выглядеть великолепно!"

"Вы действительно сдали этот тест! Я так горжусь вами, что вы наконец-то продемонстрировали уровень выше среднего!"

"Ух ты! Ты получила работу! Должно быть, собеседование прошло очень хорошо... Я и не знал, что ты на это способна".

Сравнение с другими людьми

Люди, которые занимаются неггингом, просто обожают делать сравнения. К сожалению, они никогда не бывают в вашу пользу. Вместо этого сравнения предназначены для того, чтобы подчеркнуть ваши недостатки и заставить вас почувствовать себя смущенным и неадекватным. Ниже приведены примеры — и обязательно обратите внимание на сходство между двусмысленными комплиментами и оскорбительными сравнениями, потому что многие из этих показателей отрицания очень тесно связаны.

Примеры:

"О, ты выглядишь великолепно, когда носишь такой макияж! А ты видела такую-то? Мне нравится, как она это делает".

"Эти полы грязные. Не понимаю, почему у тебя нет времени пылесосить, когда [вставьте имя близкой подруги] может заботиться о своих детях и содержать дом в чистоте".

"Ты пытаешься обновить свое резюме? Тебе действительно стоит попросить такую-то о помощи. Она сильный писатель с еще более сильной карьерой".

Замечания, призванные заставить тебя сомневаться в себе

Опять же, все эти вещи переплетаются, но одна повторяющаяся тема, когда дело доходит до неггинга, — это неуверенность в себе. Человек активно хочет, чтобы вы чувствовали себя неуверенно. Им, вероятно, движет неуверенность, ревность или и то, и другое… и он определенно не хочет видеть, как ты наслаждаешься заслуженной уверенностью.

Примеры:

"Я удивлен, что ты собираешься подать заявку на эту стажировку. Кажется, это будет слишком стрессово для тебя..."

"Тот подарок, который ты купил для того-то, просто будет пылиться".

Пренебрежение вашими идеями

Если кто-то из ваших близких отключается, отмахивается или иным образом отвергает ваши амбиции — или даже просто ваши предложения и идеи — вы, вероятно, испытываете серьезный неггинг. Тем не менее было бы упущением не упомянуть, что для пар нормально вести деловые разговоры, включающие выражение сомнений по поводу решений, которые влияют на обе стороны. Тем не менее, если вас постоянно отключают или вы вообще не чувствуете, что вас слышат, вы можете считать это красным флагом.

Примеры:

Вы: "Спасибо, что пошли со мной в действительно аутентичный ресторан за пределами курорта". Они: "Конечно, это была бы отличная идея, если бы не стоимость такси и отсутствие кондиционера".

"Очень мило, что вы хотите начать свой собственный бизнес, но вы никогда не заработаете на этом деньги".

"Нет смысла возвращаться в школу и брать на себя это обязательство. Я зарабатываю достаточно денег для нас обоих, так что можешь просто расслабиться".

Демонстрация превосходства

Вы приходите домой с отличными новостями, которыми можно поделиться; каким-то достижением, большим или маленьким, которым вы действительно гордитесь. Увы, то, что вы считали радостным празднованием своей истории успеха, начинает немного походить на соревнование. Неважно, кто это — ваш партнер, ваш друг или ваша мама, — если человек, о котором идет речь, немедленно переводит разговор на себя и свои предыдущие достижения, вы, скорее всего, имеете дело с неггингом. В итоге внезапно вы переходите от чувства прекрасного от того, чего вы только что достигли для себя, к приниженному и негативному отношению к своему достижению. Другими словами, ваше здоровое эго просто было подавлено чьим-то нездоровым.

Примеры:

Вы: "Эта история, которую я только что написал, получилась действительно замечательной, и мой редактор сказал, что она очень хорошо работает!" Они: "Это круто. Я помню, как я был вдохновлен, когда мою работу опубликовали в..... (популярном журнале). Мне действительно стоит снова заняться писательством. У меня это получалось".

"О, ты едешь в четырехдневную командировку на Майорку? Я помню, как работал в отделе по связям с общественностью в испанской компании, и они целый месяц угощали меня вином и ужинами по всей стране. Хотите посмотреть фотографии?"

Что такое неггинг / Фото: Credits

Вопросы, которые кажутся оскорблениями

Когда дело доходит до неггинга и манипуляции, оскорбительные вопросы являются одним из самых явных нарушений. Идея здесь в том, что когда человек, занимающийся неггингом, оскорбляет вас вопросительным знаком в конце, это относительно безобидно. Просто невинный вопрос, верно? Доброжелательное начало разговора? Не совсем.

Пример:

"Тебе не кажется, что это платье немного маловато?"

"Ты действительно думаешь, что у тебя есть навыки многозадачности, необходимые для такой работы?"

Неуместные и злые шутки

Еще один явный признак неггинга — это тонкое поддразнивание, потому что они пытаются с помощью этого поддразнивания заставить вас соответствовать тому, как они хотят, чтобы вы выглядели или действовали, говорит Келман. Если вы скажете, что ваши чувства были задеты, вы наверняка услышите что-то вроде "успокойся", "это была просто шутка" или "не будь такой чувствительной".

Помните, что поддразнивание и насмешки могут быть совершенно безвредными и даже полезными в некоторых отношениях. Здоровое поддразнивание уважает границы и не происходит, когда человек, на которого оно направлено, не смеется над шуткой. Итог: если шутник специализируется на оскорбительной комедии, а вы являетесь основной целью, но не хотите ею быть, вам, вероятно, следует купить билеты на другое шоу.

Пример:

"Я бы никогда не повел Эмму в такой шикарный ресторан. По тому, как она ест, можно подумать, что она выросла в амбаре!"

"О, не ждите, что Кэти поймет это. Она ходила только в государственную школу".

Прямые оскорбления под маской "конструктивной критики"

По словам эксперта, в любовных отношениях или дружбе на самом деле нет необходимости в конструктивной критике. Неггинг часто маскируется под "конструктивную критику", но в большинстве случаев другой человек не просил об этом, не хочет этого и не нуждается в этом". И когда вы понимаете, что такое неггинг на самом деле (то есть способ утвердить власть или доминирование в отношениях), это имеет смысл. Два человека, которые считают себя равными — ровесниками, если хотите — не берут на себя смелость раздавать непрошеную критику, а затем называть ее конструктивной. Это не значит, что вы не можете противостоять своему партнеру по вопросам — разница в том, решаете ли вы проблему, которая влияет на ваши отношения... или просто придираетесь. С другой стороны, если это происходит с вами и ваше первое чувство — что-то вроде "эм, вас никто не спрашивал", то есть большая вероятность, что этот такой полезный человек на самом деле просто придирается.

Пример:

"Если вы улучшили ваши навыки организации и планирования, эти поездки пройдут намного легче".

"Вам действительно нужно поработать над количеством шагов. Вы становитесь старше и набираете вес. Я просто беспокоюсь, что вы недостаточно мотивированы, чтобы быть активными".

Приуменьшение и игнорирование ваших чувств

Возможно, худшая часть борьбы с неггингом заключается в том, что его очень трудно эффективно распознать. Этот тип эмоционального и словесного оскорбления так искусно скрывается с помощью двусмысленных комплиментов, так называемых шуток и тому подобного, что когда вы действительно сталкиваетесь с обидчиком, ему даже не нужно признавать какие-либо проступки — и, скорее всего, он этого не сделает. По словам Кельмана, для людей, которые занимаются неггингом, очень типично "пытаться преуменьшить свою вину или просто ее не признать.

Человек, который непреднамеренно неггирует, будет комментировать ваши претензии доброжелательно, например, "Мне так жаль, что я задел твои чувства. Я больше не буду так шутить", в то время как токсичный человек имеет осознанное или бессознательное желание использовать этот стиль общения как средство получения власти и контроля. Он, скорее всего, проигнорирует ваши чувства и, возможно, даже будет газлайтить вас, когда вы укажете ему на его вредоносное поведение.

Пример:

"Боже, ты такой неуверенный в себе!"

"Почему ты такой чувствительный? Это была просто шутка!"

"Вот видишь, вот почему я не могу с тобой ни о чем говорить!"

Отрицание критики и представление себя в роли жертвы

Отклонение и оборонительная позиция являются нормой, когда речь идет о токсичном человеке с неггирующим стилем общения, но это может действительно застать вас врасплох, когда он зайдет на шаг дальше и поменяется с вами ролями. В тяжелых случаях неггинга, когда присутствует настоящее эмоциональное насилие, человек иногда реагирует на то, что его собственное плохое поведение было замечено, рассказывая историю, в которой он является жертвой. Это только усиливает замешательство и неуверенность в себе, которые уже испытывает настоящая жертва неггинга.

Пример:

"Неважно, что я говорю, ты всегда находишь способ заставить меня почувствовать себя таким плохим человеком".

"Может быть, я тебе просто не нравлюсь, потому что я чувствую себя сейчас действительно осуждаемым".

Правда в том, что время от времени любой человек может быть виновен в непреднамеренном неггинге.

Поэтому справедливо будет сказать, что этот стиль общения проблематичен, даже оскорбителен, когда он становится повторяющейся привычкой, или если кто-то от него страдает. Лучший лакмусовый тест на то, является ли неггинг проблемой в ваших отношениях, — просто сказать человеку, что вы чувствуете, когда это происходит. Если окружающие не корректируют свое поведение соответствующим образом, то есть большая вероятность, что они продолжат наносить этот вред, не обращая внимания на ваши чувства. И это самый большой красный флаг из всех.

Неггинг по своей сути является негативным стилем общения, который включает двусмысленные комплименты или тонкие оскорбления, которые вызывают замешательство, неуверенность в себе и боль у человека, получающего их, но за которые очень трудно призвать обидчика к ответственности. Если вы регулярно сталкиваетесь с таким обращением, это является эмоциональным насилием, и вам было бы разумно пересмотреть отношения, которые у вас сложились с человеком, ответственным за неггинг, — при условии, что вы уже высказали ему свои чувства и не увидели никаких изменений.

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