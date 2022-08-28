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Что убивает любовь: 7 главных проблем в отношениях

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Что убивает любовь: 7 главных проблем в отношениях

Фото: Credits

Какие слова, действия или бездействие убивают отношения в паре? Психолог назвал семь самых распространенных причин проблем в партнерстве.

Доктор Лалита Суглани, дипломированный психолог из Бирмингема, в своем посте в Instagram рассказала о главных проблемах, которые убивают отношения в паре. 

Она объяснила, что отношения требуют усилий с обеих сторон, и это выглядит по-разному для каждого человека. Доктор Лалита добавила, что отношения — это всегда работа и всегда процесс. 

Доктор выделила 7 главных вещей, которые могут убить отношения:

  • непрямо говорить о своих желаниях и потребностях;
  • пытаться заставить другого человека измениться так, как вы того хотите;
  • не пытаться понять точку зрения вашего партнера;
  • отстраняться во время разногласий и трудных разговоров, использовать неуважительную лексику;
  • не извиняться и не брать на себя ответственность;
  • не иметь жизни вне отношений, таких как хобби, встреч с друзьями;
  • игнорировать травмы, триггеры или прошлый опыт вашего партнера.

Доктор также попросила людей оставлять комментарии о том, какие из семи пунктов им особенно понравились. И рекомендовала, в случае если наладить отношения самостоятельно не удается, обратиться за помощью к специалисту. 

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