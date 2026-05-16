Мероприятия для деловых знакомств или нетворкинг часто подают как сцену: уверенные рукопожатия, легкие шутки, десятки новых контактов за вечер. Но для многих людей, особенно интровертов, такие ситуации забирают энергию, а не добавляют ее, об этом рассказало издание RTÉ.

В то же время распространенное представление, что экстраверты автоматически имеют преимущество, постепенно разрушается. Ведь нетворкинг — это не о том, чтобы быть самым заметным в комнате, а о способности строить настоящие и устойчивые связи.

Исследования, в частности в сфере женского предпринимательства, показывают, что интроверты часто достигают успеха, когда не пытаются «играть роль» активной публичной личности, а опираются на собственные природные сильные стороны.

Интровертность — не застенчивость

Важно различать эти понятия. Интровертность не означает неуверенность или страх общения. Это скорее о том, как человек обрабатывает информацию и восстанавливает энергию.

Многие интроверты являются хорошими аналитиками, внимательными слушателями и вдумчивыми собеседниками. И именно эти качества создают основу для качественных профессиональных связей.

Вместо того чтобы «охватывать всех в комнате», интроверты часто эффективнее в формате одного или двух разговоров. Такой подход может дать больше, чем десятки поверхностных знакомств.

Почему нетворкинг истощает

Нетворкинг — это работа и она требует когнитивной и эмоциональной энергии. Перегруженное пространство, шум, необходимость постоянной социальной активности и «правильного впечатления» создают дополнительное давление еще до начала события.

Именно поэтому для интровертов все это может ощущаться как длительная энергетическая нагрузка, а не как легкое социальное взаимодействие. Поэтому если изменить фокус с «как произвести впечатление» на «как что-то узнать о другом человеке», ситуация становится значительно проще.

Один искренний разговор часто запоминается лучше, чем несколько поспешных знакомств. Люди реагируют не на количество жестов, а на внимательность, интерес и теплоту в общении.

Подготовка

Для интровертов подготовка — это не формальность, а инструмент комфорта. Полезно заранее:

определить цель участия в событии

подумать, с кем хотелось бы пообщаться

подготовить несколько простых тем для разговора, например, о самом событии или общих интересах

сформулировать короткое, естественное самопредставление

Это уменьшает ощущение хаоса и помогает чувствовать себя увереннее.

Выбор правильной среды

Не все форматы одинаково комфортны для разных типов личности. Интроверты часто лучше чувствуют себя в небольшом, структурированном пространстве:

круглые столы

камерные воркшопы

завтраки с ограниченным количеством участников

индивидуальные встречи за кофе

Выбор таких форматов — это не избегание, а стратегия эффективности.

Искусство «тихого» нетворкинга

После события начинается не менее важная часть — поддержание контакта. Интроверты часто сильнее именно здесь в продуманном, спокойном и персонализированном продолжении знакомства. Короткое сообщение, упоминание о разговоре или предложение продолжить контакт могут иметь долговременный эффект.

Именно эта внимательность формирует ощущение настоящего взаимодействия, а не случайного знакомства.

Защита собственной энергии

Нетворкинг истощает даже тех, кто любит общение. Для интровертов это особенно ощутимо, и это нормально. Поэтому важно планировать отдых до и после событий, не перегружать себя несколькими мероприятиями подряд и делать паузы во время интенсивных встреч.

Энергия — это ресурс, который нужно сознательно регулировать, а не бесконтрольно расходовать.

Нетворкинг не должен быть театром социальной активности, это может быть спокойный, продуманный и личный процесс. Поэтому интровертность не ограничивает карьеру, она просто предлагает другую модель движения вперед.

