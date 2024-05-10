Дети, свекровь, теща, друзья: как сохранить отношения, когда в них вмешиваются

Как бы мы не пытались сохранить отношения с кем-то, всегда найдется третья сторона, которая может с плохими или добрыми намерениями вмешаться в «дуэт любви». Кто эти третьи лица и что им нужно, сегодня вам расскажем.

Как часто бывает, встретились, полюбили друг друга и поняли, что это настоящая любовь. Хочется быть только вдвоем и навсегда. Взялись за руки и закружились в отношениях. Все делаете вместе, все для двоих. Начинаете налаживать быт и планировать общее будущее, создавая идеальный комфорт для двоих.

Но не все так просто, говорит психолог Людмила Чернова. Приходят трудности, и без них никуда, ведь постоянной идиллии не существует, а совместное преодоление этих самых трудностей становится плотным клеем отношений.

Одним из таких затруднений может стать третья сторона и ваша прямая линия отношений превращается уже в треугольник. Это могут быть посторонние люди, больше того, это могут быть родственники и близкие, вносящие смуту в ваши отношения.

А речь идет именно о:

любовниках, любовницах – они могут появиться в отношениях только тогда, когда с этими взаимоотношениями уже что-то было не так. Согласитесь, ну не бывает такого, что вы идете в магазин за хлебом и у вас все хорошо, а выходите оттуда с любовником в сумке. Наш интерес к другим лицам не вырастет на почве счастья в паре.

детях от прежних браков – ваш партнер испытывает ревность, когда любовь и внимание делятся между ним и ребенком. К сожалению, здесь ничего не поделаешь и это нужно принять. Тем более что прежние отношения закончились, кто в этом виноват, уже не ваше дело, а вот ребенок точно не виноват, что больше у него нет цельной семьи.

теще и свекрови – когда на горизонте есть человек, который все знает, хочет контролировать и все должно быть так, как сказала она, потому что вы – дети, а мать знает лучше. Здесь тоже, мало что поделаешь и остается сохранять хладнокровие.

Все это может уничтожить семью, поэтому, чтобы никакое третье лицо не имело влияния на ваши отношения, говорите об этом, общайтесь друг с другом, озвучивайте то, что вас беспокоит. Делитесь друг с другом своими переживаниями и слушайте друг друга, не оставаясь безразличными к чувствам друг друга.

Выбирайте правильную стратегию поведения с теми «кому что-то не так» и вместе решайте, что важнее для того, чтобы ваши отношения были крепкими, а те, кто рядом не обижался и жил свою жизнь.

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