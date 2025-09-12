Действительно ли мужчины романтичнее женщин / © Credits

Издание Psychology Today рассказало, что реальность совсем другая. На самом деле мужчины не только способны на глубокие чувства, но и часто острее нуждаются в эмоциональной близости и стабильности в отношениях, чем принято считать.

Исследование, опубликованное в Scientific American под названием «Romantic Relationships Matter More to Men than to Women» свидетельствует, что мужчины стремятся к стабильным отношениям не меньше, а часто и больше женщин. Почему так?

Мужчины получают больше преимуществ от романтических отношений. Супружеская жизнь положительно влияет на их физическое и психическое здоровье: холостые мужчины чаще испытывают стресс, депрессию, а их продолжительность жизни может быть короче.

Они реже инициируют разрывы и сильнее переживают эмоциональную боль, когда отношения заканчиваются.

Во многих культурах мужчин воспитывают так, чтобы они меньше развивали эмоциональные навыки или не поддерживали тесные эмоциональные связи с друзьями-мужчинами или родственниками. Это формирует «непокрытые эмоциональные потребности», которые мужчины пытаются удовлетворить через глубокие романтические отношения.

Итак, стремление мужчины к стабильности и эмоциональной близости часто выглядит сильнее, чем принято считать.

Мужчины говорят «Я тебя люблю» первыми

Мужчины чаще первые признаются в любви. Это не зависит от культуры и наблюдается в разных странах.

Когда мужчина говорит «Я тебя люблю», он открывает свои чувства, становится уязвимым и показывает готовность к серьезным отношениям.

Это также сигнализирует, что он нуждается во взаимности и эмоциональной поддержке. Такой шаг часто является рискованным, ведь безответная любовь может нанести сильную эмоциональную боль.

Мифы о «мужчинах сексуальных машин»

Мужчины также нуждаются в любви и эмоциональной близости. Их сексуальные потребности могут быть шире, но желание любить и быть любимыми часто даже острее, чем у женщин.

Это опровергает миф, что мужчины «не романтичны» или «неэмоциональны». На самом деле они способны на глубокие чувства и преданность, а их романтические действия могут быть такими же или даже более выраженными, чем у женщин.

Что это значит для отношений

Взаимная эмоциональная поддержка важна для обоих партнеров. Понимание того, что мужчина тоже имеет эмоциональные потребности, помогает строить гармоничные отношения. Не ограничивайте мужчину стереотипами, его стремление к романтике не всегда проявляется традиционными жестами, внимание, слушание и забота тоже являются формами любви. Позвольте открываться, поощряйте мужчину выражать чувства и не шутите над его уязвимостью.

Мужчины могут быть романтичными, нуждаются в любви и эмоциональной поддержке так же как и женщины, а иногда они даже больше стремятся к стабильности, готовы отдавать и быть уязвимыми. Важно отбрасывать старые стереотипы и строить отношения на взаимопонимании, доверии и открытости сердец.