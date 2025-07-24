Действительно ли романтика — это не всегда о близости / © Getty Images

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Оказывается, романтические жесты — это еще не доказательство глубоких отношений. Издание Psychology Today рассказало, что романтика может быть лишь оболочкой, если за ней не стоит настоящее ощущение безопасности, доверия и открытости.

Многие люди считают, что чем больше романтики, тем лучше отношения. Но это миф. В клинической практике психологи часто видят примеры, когда внешне идеальные, «кинематографические» пары, у которых есть все, кроме эмоциональной глубины. Один из примеров, например, клиент, талантливый музыкант, который писал серенады, дарил путешествия и цветы, но при этом прошел через пять браков и столько же разводов. В его отношениях всегда было много эффектной романтики, но не хватало близости.

Что такое настоящая интимность

Интимность — это не секс и не романтические проявления. Это способность «безопасного» открытия себя другому человеку. Интимность — это когда тебя не только видят, но и по-настоящему слышат. Когда можно быть собой без страха быть осужденным или отвергнутым.

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Интимность имеет много форм:

Эмоциональная — способность делиться чувствами, даже уязвимыми;

Интеллектуальная — умение говорить о собственных идеях, планах, взглядах;

Историческая — рассказывать о своем прошлом без страха;

Духовная — обсуждение веры, убеждений и глубоких ценностей;

Сексуальная — не только о физической близости, а о безопасном раскрытии своей сексуальности.

Интимность — не всегда секс

Это одна из самых больших путаниц. Секс — не всегда о близости. Интимность — не всегда о сексе. Люди могут иметь интимные, доверительные связи с друзьями, родственниками или коллегами, где нет никакой романтики или сексуального подтекста. И, наоборот, можно быть в сексуальных отношениях без всякого ощущения настоящей близости.

Идеализация любви — нарциссическая ловушка

Мы часто влюбляемся в собственные фантазии о партнере. Женщина мечтает, что ее избранник будет понимать ее с полуслова, дарить подарки без повода, идеально чувствовать ее настроение. Мужчина представляет идеальную женщину, которая разделяет его хобби, всегда позитивная и заботливая. Но это не настоящая любовь, это так называемая нарциссическая любовь, когда мы любим не человека, а свое отражение в нем.

Настоящая любовь

Настоящая любовь — это принятие. Это когда вы можете быть собой, без масок. Это когда партнер видит вас в разных состояниях: в восторге, в усталости, в слезах и не убегает. Когда вы не боитесь признаться в своих слабостях. Это не всегда красиво, зато честно.

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Любить — это не любоваться одинаковостью, это способность жить рядом с инаковостью и не ломать ее.

Важность романтики

Романтика не плохая, она — приятный элемент отношений, но важно не спутать ее с фундаментом. Только на романтике не построишь крепкий дом. Она как свеча, создает атмосферу, но не обогреет. Чтобы было тепло — нужна близость. Поэтому, когда в следующий раз кто-то приготовит для вас ужин или подарит букет, спросите себя:

Я могу быть собой рядом с этим человеком?

Знаю ли я его настоящего?

Говорим ли мы о глубоких вещах или только обмениваемся милостями?

Потому что самое ценное, чего мы все на самом деле хотим — быть по-настоящему увиденными, услышанными и принятыми. Романтика — это красиво. Интимность — это глубоко и когда они сочетаются, рождается настоящая, зрелая любовь.