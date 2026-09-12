Дружба под угрозой: что делать, если не хочется дружить семьями / © Credits

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Дружба между двумя мужчинами не всегда означает, что их партнерши тоже должны быть близки. Иногда между двумя парами возникает напряжение, а совместные встречи перестают доставлять удовольствие. Однако сказать об этом прямо бывает непросто, особенно когда речь идет о давней дружбе, об этом рассказали в материалах издания The New York Times.

В такой ситуации легко оказаться перед этической дилеммой. С одной стороны, хочется быть честными и не поддерживать отношения, которые стали некомфортными. С другой — откровенный разговор может поставить под угрозу дружбу, а её последствия предсказать невозможно.

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Для начала стоит поговорить друг с другом

Прежде чем требовать от партнера откровенного разговора с другом, важно понять, действительно ли супруги одинаково воспринимают ситуацию. Нам часто кажется, что если человек нам не нравится, партнер автоматически должен испытывать то же самое. Однако это не всегда так. Мужчина может по-другому относиться к жене своего друга, быть к ней терпимее или просто не видеть проблему столь остро.

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Поэтому слово «мы» следует использовать с осторожностью. Если один из партнеров готов прекратить общение, а другой хотел бы сохранить дружбу, общая позиция может оказаться лишь иллюзией.

Честность не всегда означает откровенность

Даже если оба партнера согласны с тем, что общение стало неудобным, это ещё не значит, что нужно рассказывать другу всё, что вы думаете о его жене.

Откровенная критика партнера почти наверняка вызовет защитную реакцию. И это естественно, ведь в близких отношениях люди обычно встают на сторону своей семьи. Поэтому вместо решения проблемы такой разговор может привести к обиде, конфликту или полному прекращению дружбы. Иными словами, честность имеет смысл тогда, когда она помогает выстроить границы, а не просто дает возможность выразить накопившееся раздражение.

Границы лучше, чем конфликт

Если совместные встречи стали напряжёнными, одним из вариантов может стать другой формат общения: например, мужчины могут продолжать дружить и видеться по отдельности, без необходимости проводить время все вместе.

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В таком случае не обязательно говорить: «Мы не хотим общаться с твоей женой». Гораздо деликатнее объяснить, что дружба важна, но встречи вдвоём сейчас более комфортны. Это позволяет сохранить отношения, одновременно признав, что близость между двумя парами не является обязательным условием дружбы.

Если друг не согласится

Иногда даже такие границы могут не устроить другую сторону. Человек может воспринять отказ от совместных встреч как личное оскорбление или потребовать возвращения к прежнему формату. В таком случае придется принять неприятную, но взрослую реальность: некоторые дружеские отношения со временем меняются. Иногда сохранить их в прежнем виде просто невозможно.

В то же время не каждый конфликт требует окончательного разрыва. Дистанция, менее частые встречи или отдельное общение могут стать вполне разумным компромиссом.

Мы не обязаны дружить со всеми партнерами наших друзей, так же как и они не обязаны поддерживать близкие отношения с нашими. Самое главное — не заставлять себя поддерживать отношения, которые приносят только напряжение, но и не превращать личную неприязнь в ультиматум.

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