Дружба с начальником: как установить границы, если из-за его личных проблем вам приходится больше работать

Дружба с руководителем: где проходит грань между поддержкой и работой / © Credits

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Дружба на работе сама по себе не является проблемой, наоборот, близкие отношения с коллегами или руководителем могут сделать рабочие будни более комфортными. Однако ситуация усложняется, когда личные переживания начальника начинают напрямую влиять на его работу и, в конечном итоге, на вашу, об этом говорится в материале издания The Washington Post.

Развод, потеря близкого человека, серьезные изменения в жизни или другое эмоционально изнурительное событие могут на время лишить человека сил и способности сосредоточиться. В такой ситуации естественно захотеть поддержать того, кто вам дорог. Однако сочувствие не означает, что вы должны постоянно выполнять чужую работу.

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На работе начальник остаётся начальником

Если руководитель переживает личный кризис, ему действительно может понадобиться время, чтобы прийти в себя. Иногда человек меняется внешне, теряет интерес к привычным делам, становится менее организованным или просто не справляется с прежним темпом работы.

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Однако есть важный нюанс: личные трудности не отменяют профессиональных ролей. На работе руководитель остается руководителем, а сотрудник — сотрудником, и если из-за его проблем вы систематически получаете дополнительную нагрузку без соответствующей оплаты или изменения обязанностей, это уже не просто вопрос дружеской поддержки. Здесь особенно легко попасть в ловушку «Я же не могу подвести друга». Однако помощь, которая постепенно истощает вас, перестает быть здоровой для обеих сторон.

Границы — это не предательство

Когда начальник одновременно является другом, сказать ему правду гораздо сложнее. Вы можете бояться, что разговор о работе прозвучит как упрек или что человек воспримет ваши слова на свой счет.

Лучше всего разделить эти две сферы. О его личной жизни следует говорить с позиции друга, если он к этому готов, а рабочие вопросы обсуждать как сотрудник с руководителем. Например, вместо критики его поведения стоит говорить о конкретных последствиях, например, объем работы увеличился, часть обязанностей не соответствует вашей должности, нынешняя ситуация для вас больше не является стабильной. Это не нападение и не обвинение, а честное обозначение собственных границ.

После такого разговора можно совместно определить, как перераспределить задачи или изменить рабочий процесс. Если руководителю действительно нужно время, стоит также обсудить возможность отпуска или другого предусмотренного компанией формата отдыха.

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Поддержка может осуществляться за пределами офиса

Быть другом не значит быть бесплатным спасателем на работе. Поддержать человека можно совсем по-другому. Например, написать, пригласить на кофе, помочь с бытовыми делами, разрядить ситуацию юмором или просто быть рядом.

Если отношения достаточно близкие, можно деликатно предложить обратиться за профессиональной помощью. Однако это также должно оставаться предложением, а не очередной обязанностью друга.

Главное — не пытаться самостоятельно «исправить» человека, переживающего сложный период. Вы можете оказать поддержку, но не обязаны брать на себя ответственность за его выздоровление.

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