Две причины выйти замуж за своего лучшего друга

Когда мы представляем себе идеального спутника жизни, обычно первое, что приходит в голову, — это романтика, страстные чувства и восхищение друг другом. А что если секрет долговечного и действительно счастливого брака заключается не столько в романтической химии, а в крепкой дружбе между партнерами.

Любовь может быть той искрой, которая зажигает отношения, но дружба поддерживает этот огонь на долгие годы. Издание PsychologyToday рассказало о двух причинах, почему дружба должна стать основой для брака.

Дружба – ключ к счастливому браку

У людей, которые женатые на своих лучших друзьях, значительно более высокий уровень удовлетворенности жизнью и чувствуют они себя гораздо счастливее в длительных отношениях. Смех, взаимоуважение и глубокая эмоциональная связь — важные компоненты брака, исполненного любви. Отношения, построенные на дружбе, создают прочный фундамент для преодоления трудностей, которые неизбежно случаются в жизни.

Когда пары искренне наслаждаются компанией друг друга, разделяют ценности и радуются простым моментам, их брак становится более насыщенным и глубоким. По сравнению со страстной химией, которая может угаснуть, дружба остается надежным фундаментом стабильности и поддержки. В таких парах даже конфликты разрешаются легче, ведь партнеров связывают уважение и ценность друг друга.

Дружба – основа для сохранения любви

Связь, построенная на дружбе, способствует не только большей любви и взаимопониманию, но и долговечности отношений. Пары, которые строят общие воспоминания, поддерживают друг друга, планируют будущее и наслаждаются обществом, испытывают более сильную любовь, преданность и даже сексуальное удовольствие.

Интересно, что пары, которые ценят дружбу больше, чем другие аспекты отношений, с меньшей вероятностью разводятся. Дружба помогает выдерживать внешнее давление и трудности, сохранить связь даже тогда, когда романтический пыл уже угасает.

Истинная сила брака с лучшим другом проявляется в простых, но таких значимых повседневных моментах — в непринужденных разговорах, в шутках, понятных только вам, в чувстве, что вас понимают лучше любого другого. Наконец, настоящий успех в отношениях заключается не только в большой страсти, но и в глубокой привязанности к человеку, который обогащает ваш жизненный путь, делает его ярче, веселее и содержательнее.

Поэтому, если ваш лучший друг – это человек, с которым вы хотите разделить свою жизнь, будьте уверены, что это отличная основа для крепкого и счастливого брака, который выдержит испытание временем и подарит вам радость.

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