Если вас не пригласили на свадьбу, нужно ли дарить подарок: правила этикета

Если вас не пригласили на свадьбу, нужно ли дарить подарок? / © Credits

Реклама

У свадебного этикета есть немало нюансов, особенно когда речь идет о людях из ближайшего круга общения. Если вас не пригласили на церемонию, вопрос о подарке вполне закономерный: нужно ли тратить деньги на тех, кто не счел нужным пригласить вас на важное событие. Именно об этом идет речь в материале издания The Washington Post. И ответ на этот вопрос довольно прост — нет, обязанности дарить подарок нету.

Подарок — это не долг

Если вы не получили приглашение на свадьбу, то не обязаны покупать молодоженам подарок или участвовать в коллективном подарке. Это актуально, если подарок предлагают приобрести всем вместе, а у вас нет личного желания это делать.

Реклама

Согласно правилам этикета, вполне приемлемо вежливо поблагодарить за предложение и сказать, что вы, возможно, решите поздравить молодоженов самостоятельно или ограничиться словами пожеланий. При этом важно не превращать ситуацию в молчаливую обиду или демонстративный отказ от какого-либо внимания. Отсутствие подарка не означает отсутствие хороших манер.

Реклама

Что нужно делать

Если вас не пригласили, но вы по-прежнему входите в круг близких молодоженов, уместным жестом будет поздравить их лично — это может быть короткая записка, открытка или теплое сообщение с пожеланиями счастья в семейной жизни.

Это важно именно в том случае, когда речь идет о небольшой группе людей, где все хорошо знают друг друга. В таком кругу полное отсутствие какой-либо реакции на свадьбу может быть заметнее, чем отказ от подарка.

Таким образом, этикет здесь разделяет две вещи: подарок — добровольный, поздравление — уместный знак внимания.

Новости партнеров

Новости партнеров