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ТСН в социальных сетях

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Отношения
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Это настоящая боль: что делать, когда вы любите больше, чем вас

Любовь — это не о жертве. Это об обмене. Если вы постоянно отдаете, но почти ничего не получаете — это не любовь, а зависимость.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Это настоящая боль: когда вы любите больше, чем вас

Это настоящая боль: когда вы любите больше, чем вас / © Credits

Мы все стремимся к любви. Чистой, глубокой и взаимной. Мечтаем о том самом партнере, который будет рядом в радости и беде, с которым можно строить будущее, быть собой, быть любимыми. Но иногда мы оказываемся в отношениях, которые приносят больше боли, чем радости. Мы любим — сильно, искренне, без остатка. А в ответ — холод, отстраненность или пассивность. И что самое страшное — мы начинаем считать, что с нами что-то не так. Что мы сами виноваты в том, что любовь не взаимна.

Издание Psychology Today рассказало о часто замалчивающей боли. О том, как это любить больше, чем тебя. И о том, как найти в себе силы прекратить бороться за человека, не желающего бороться за тебя.

Безответная любовь

Не всегда дисбаланс в отношениях очевиден. Особенно когда вы искренне влюблены. Но есть признаки, которые следует воспринимать как красные флажки.

  • Вы всегда первые — во всем. Вы инициируете свидание, пишете первыми, спрашиваете «как дела». Без вас отношения замирают. И вы это ощущаете. Без вашего тепла они холодны. Если вам приходится все время бороться за внимание — это не любовь. Это борьба за выживание в чужом сердце.

  • Вы не являетесь частью планов партнера. Он говорит о будущем — но без вас. Планирует путешествия, переезды, большие покупки без вашего участия. Вы — временный пассажир в его жизни, а не партнер на постоянной основе.

  • Ему не интересно, кем вы являетесь внутри. Когда человек действительно влюблен, ему хочется знать о вас все. Что вы любите, чего боитесь, о чем мечтаете. Если партнер не задает вопросов, не слушает, не интересуется вашим внутренним миром — это тревожный знак.

  • Вы даете больше, чем получаете. Вы готовите сюрпризы, поддерживаете, заботитесь, прощаете. А партнер только принимает. И редко благодарит. Это не партнерство — это эмоциональная эксплуатация.

Почему мы остаемся там, где больно

  • Страх одиночества. Многие из нас с детства слышали: «Без мужа или жены — ты никто», «Любые отношения лучше, чем никакие». В подсознании формируется установка: лучше иметь кого-либо, чем остаться одному.

  • Заниженная самооценка. Человек с травмированным «Я» часто думает: «Я не заслуживаю больше». Он радуется крохам внимания, даже если они сопровождаются безразличием или обесцениванием.

  • Иллюзия, что «партнер изменится». Это особенно опасно. Мы верим, что сможем вылечить его любовью. Но люди меняются только тогда, когда сами этого хотят. Ваша любовь — не терапия.

  • Детский опыт. Если в детстве родители не давали достаточно любви или она была условной (например, только за успехи), ребенок произрастает с мыслью: любовь надо заслужить. Она продолжает этот паттерн во взрослой жизни.

Как понять, что пришло время перемен

  • Вы плачете чаще, чем смеетесь.

  • Вы сомневаетесь в себе из-за поведения партнера.

  • Вы боитесь быть собой — чтобы «не испугать» его.

  • Вы не чувствуете поддержки, когда она вам нужна больше всего.

  • Вы часто чувствуете себя одиноким человеком, даже когда партнер рядом.

Настоящая любовь — это когда вам спокойно. Вы чувствуете, что вас любят не за что-нибудь, а просто так. Вы не боитесь перестараться или быть слишком эмоциональными.

Что делать, если вы любите больше, чем вас

  • Признайте правду перед собой. Это самый трудный шаг. Но очень важный. Не оправдывайте партнера. Не ищите логики там, где есть только безразличие. Если вы постоянно разочарованы — это не случайность, а закономерность.

  • Откровенный разговор. Без истерик. Без ультиматумов. Просто скажите, как вы себя чувствуете. Настоящий партнер захочет вас услышать. Если ответ — молчание или агрессия, это тоже ответ.

  • Обратитесь к психологу. Психотерапия поможет понять глубинные причины вашего поведения в отношениях. Часто мы повторяем один и тот же сценарий, потому что не осознаем, что именно тянет нас в нездоровые союзы.

  • Поверните фокус на себя. Чем вы жили до этих отношений? Что вас вдохновляет? Что делает вас счастливым? Начните с маленьких вещей: любимый фильм, кафе, друзья, хобби. Найдите себя.

  • Если больно — идите. Это не поражение. Это победа над безразличием. Вы оставляете то, что истощает, чтобы освободить место для наполнения.

Иногда самое смелое, что вы можете сделать — это перестать бороться за то, чего на самом деле нет.

  • считает дни до встречи с вами,

  • спрашивает: как ты? — и слушает ответ,

  • планирует жизнь вместе, а не рядом.

Любить — это не унижаться. Не терять себя. И точно не жить в постоянном ожидании взаимности.

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