Флирт — это просто игра или уже измена: рассказывает психолог / © Credits

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«Я просто улыбнулась. Это же ничего не значит!», но партнер уже замкнулся в себе, настроение испорчено, а в глазах промелькнула ревность. Это преувеличение или действительно легкий флирт может быть болезненным и главное — где та грань между легкой игрой и изменой, об этом рассказала психолог Людмила Чернова.

Флирт — это форма социального взаимодействия, в которой человек показывает свою симпатию или сексуальную привлекательность к другому человеку с помощью мимики, жестов, интонаций, слов или даже прикосновения. Это язык тела, который говорит: «Ты мне нравишься.» И даже если это происходит без продолжения, флирт — это сигнал об эмоциональном интересе.

Игра или серьезность

«Это же просто невинное внимание, приятная игра!».Многие считают флирт безопасным способом повысить самооценку, почувствовать себя желанными или немного «освежить» рутину.

«Флирт — это уже измена!». Другие же — особенно те, кто переживал эмоциональную измену или обесценивание — воспринимают флирт как нарушение доверия, особенно если он происходит на глазах партнёра.

Правда где-то посередине: флирт — это не обязательно измена, но то, как он воспринимается, зависит от контекста и границ в отношениях.

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Флирт и оскорбление

Когда вы флиртуете с кем-то и находитесь рядом с собственным партнёром, вы неосознанно передаёте сигнал: «Я ищу внимание вне наших отношений. Мне его не хватает». Даже если это один комплимент или лёгкое прикосновение, мозг партнёра интерпретирует это как эмоциональную измену.

Так возникает чувство обесценивания и внутренняя трещина в доверии. Эмоциональная измена часто болит больше, чем физическая. Она будто говорит: «Я выбрал не тебя, хотя ты рядом.»

Флирт при партнере — это форма микроизмены. Человек рядом с вами чувствует, что его только что обесценили. А человек, с которым вы флиртуете, наоборот — получает четкий сигнал заинтересованности. То есть вы как бы говорите: «Мне интереснее с кем-то другим, чем с тобой.» И это больно.

Флирт — индикатор отношений

Флирт в паре — это не только риск. Это еще и зеркало того, что происходит между вами.

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Если вы флиртуете, потому что вам скучно в отношениях — возможно, пора поговорить откровенно.

Если вам не хватает комплиментов, тепла или внимания — не ищите это наружу, скажите партнеру прямо.

Если флирт — привычка или способ самоутверждения, стоит разобраться: почему вам это нужно?

Что действительно работает в отношениях

Искреннее внимание к партнеру: слова, прикосновения, взгляды — то, что мы ищем в других, часто уже есть рядом.

Флирт друг с другом: да, он тоже бывает — и он безумно сближает.

Самоосознание: почему я ищу внимание вовне? Может, я хочу доказать себе, что ещё «привлекательна»? Это нормально — главное, честно себе в этом признаться.

Коммуникация: настоящая близость начинается не с флирта, а с разговора.

Тонкая грань между игрой и предательством проходит именно там, где начинается эмоциональная боль другого человека. Поэтому прежде чем улыбнуться кому-то и «пофлиртовать», оглянитесь: возможно, лучший объект для игры, заинтересованности и нежности — это тот человек, который уже рядом.