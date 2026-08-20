Геолокация 24/7 — забота или тотальный контроль / © Associated Press

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Раньше, чтобы сообщить близким, где мы находимся, нужно было позвонить, отправить SMS или заранее договориться о встрече. Сегодня достаточно одного нажатия, и человек, которому вы разрешили доступ, видит вашу геолокацию практически в режиме реального времени.

Функция, которая изначально создавалась как удобный инструмент безопасности, постепенно стала частью повседневного цифрового этикета. Родители хотят знать, где находятся их дети. Партнеры могут делиться геолокацией друг с другом. Друзья используют её, чтобы быстрее встретиться в городе. Проблема начинается там, где возможность делиться местом нахождения превращается в негласную обязанность, об этом рассказало издание Real Simple.

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От мер безопасности до социальной нормы

Привычка постоянно видеть друзей на карте формировалась постепенно. Важную роль в этом сыграли социальные сети. Например, популярной стала функция Snap Map в Snapchat. Она позволила пользователям видеть местонахождение друзей на карте, хотя при этом оставалась возможность отключить отображение геолокации.

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Однако культура постоянного присутствия в сети сформировалась ещё раньше. Люди начали публиковать фото из ресторанов, отмечать конкретные локации, показывать, где проводят вечер или отдыхают на выходных. То, что когда-то считалось личной информацией, постепенно стало своеобразной социальной валютой.

Сегодня уже никого особо не удивляет, если близкий друг знает, где вы находитесь. А вот отказ поделиться геолокацией иногда может восприниматься как нечто подозрительное. И вот здесь возникает интересный вопрос: действительно ли мы делимся геолокацией потому, что хотим этого, или потому, что так теперь принято.

Когда геолокация действительно помогает

На самом деле эта функция может оказаться очень полезной, особенно когда речь идет о безопасности. Например, если вы впервые встречаетесь с человеком, с которым познакомились в интернете, вполне разумно сообщить близкому другу, куда именно вы направляетесь. В такой ситуации геолокация может стать дополнительным способом убедиться, что с вами всё в порядке.

Также она может пригодиться во время путешествий, вечерних прогулок, походов, поездок в незнакомые места или просто тогда, когда друзья пытаются найти друг друга в большом городе. Ключевое слово здесь — «намеренно».

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Геолокацию следует рассматривать в первую очередь как инструмент безопасности для небольшого круга людей, которым вы действительно доверяете, а не как функцию, которая должна быть включена для всех и всегда.

Когда это уже контроль

Постоянная доступность ваших геолокационных данных может незаметно изменить саму природу отношений. Например, если партнер видит, где вы находитесь, у него может возникнуть соблазн спросить, почему вы задержались в каком-то месте, почему шли не по той дороге или почему находитесь где-то дольше, чем он ожидал.

Иногда это может быть просто любопытство, но если человек регулярно требует объяснений по поводу каждого перемещения, геолокация перестает быть средством заботы и становится средством контроля.

Важно помнить, что доверие не измеряется постоянной доступностью к чужой карте. Даже в близких отношениях нормально иметь право на личную жизнь и не объяснять каждый свой шаг.

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Отпуск — время свободы

Есть ещё один интересный парадокс. Для многих людей отпуск — едва ли не единственный момент, когда они позволяют себе отключить постоянный цифровой контроль. Мы уезжаем за город, в другую страну, на море и вдруг хочется меньше быть онлайн. Не отвечать мгновенно на сообщения, не публиковать каждую точку маршрута и не проверять, где находятся все знакомые.

Именно поэтому путешествия могут стать своеобразной тренировкой в преодолении цифровых границ. Отдых — это не только смена географического местоположения, но и возможность на время перестать быть постоянно доступными.

Подростки

Вопрос конфиденциальности становится ещё более важным, когда речь идёт о детях и подростках. Для поколения, выросшего со смартфоном в руке, сама идея того, что местонахождение — это личная информация, может восприниматься совсем иначе, чем старшими поколениями.

Для подростка вполне нормально показывать друзьям, где он находится, договариваться о встрече с помощью карты или использовать геолокацию во время прогулок. Но важно понимать, кто именно получает доступ к этой информации, зачем она нужна и как долго человек может её видеть.

Это касается не только геолокации — то же правило действует в отношении фотографий, сторис, геотегов и публичных профилей, ведь цифровой след может оказаться гораздо длиннее, чем кажется в момент публикации. Технология сама по себе не является проблемой, вопрос в том, как мы ею пользуемся.

Здоровые границы

Прежде всего стоит проверить список людей, у которых есть доступ к вашей геолокации. Действительно ли всем этим людям нужно знать, где вы находитесь прямо сейчас, и помните ли вы, когда и зачем предоставили им доступ. Полезно также договориться с близкими о простом правиле: геолокация — это возможность, а не доказательство любви, доверия или лояльности.

Если вы делитесь ею с партнером, это должно быть взаимным и добровольным решением. Если с друзьями, то достаточно тех случаев, когда это действительно удобно или необходимо. Если речь идет о детях, важно объяснять не только правила, но и причины, связанные с безопасностью и конфиденциальностью. Иногда лучшая цифровая привычка — просто нажать «выключить».

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