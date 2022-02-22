Групповые школьные чаты: инструкция по выживанию для школьников и их родителей

Групповые школьные чаты: инструкция по выживанию для школьников и их родителей

В 2020 году пандемия совершила революцию в сфере дистанционного образования. Пока по школьным коридорам гуляло перекати-поле, ученики и преподаватели общались и получали знания онлайн.

Однако сейчас с введением адаптивного карантина правила меняются: школьники вернулись за парты, а учителя — к доскам. За время дистанционного обучения они активно пользовались чатами и видеоконференциями. Новые повадки никуда не ушли, и их адаптируют к образованию в офлайн-формате, меняя весь процесс.

В сотрудничестве с экспертами Viber и студии онлайн-образований EdEra, мы разработали этот материал для решения проблем учащихся, родителей и преподавателей в общих чатах. Он поможет построить лучшую коммуникацию, наладить взаимопонимание, а еще избежать агрессии, токсического поведения и буллинга детей.

Проблемы в Сети

По статистике, около 45% детей и подростков проводят более четырех часов в соцсетях в дни обучения. На выходных этот показатель увеличивается на 10%. Несмотря на богатый опыт в онлайн-коммуникации, у школьников возникают проблемы при использовании групповых чатов.

Главные препятствия для адекватного виртуального общения – отсутствие грамотной организации и культуры дистанционного взаимодействия. Также поколение современных школьников и их родителей встречается с другими проблемами:

● сложности в формировании своих мыслей в сообщениях;

● переполнение школьных чатов посторонними сообщениями;

● путаница с назначением чатов при офлайн-образовании.

Источники проблем в прошлом

Школьники на собственном опыте почувствовали, какие преимущества и недостатки несет в себе дистанционка. К первым относят:

1) уменьшение нагрузки – как морального, так и физического. Больше не нужно тратить несколько часов на транспорт в школу;

2) проще повторять уроки. Чтобы освежить память, достаточно прослушать записанный урок снова;

3) возможность подстроить обучение под свои биоритмы. Детям на дому не нужно спешить в изучении сложных предметов. Например, кому охотно дается математика, а вот литературе надо уделить больше внимания. Дома эта проблема отпадает – ученик тратит столько времени, сколько необходимо для выполнения задания.

К слову, ЮНЕСКО рекомендует учителям регулировать продолжительность уроков в зависимости от навыков их самоорганизации. Для младших классов она не должна превышать 20 минут, для средних – 40.

Однако не во всех случаях дистанционное обучение помогает детскому развитию. Напротив, оно препятствует:

1) социализации. Каждому ребенку крайне необходимо живое общение с друзьями из класса;

2) воспроизведению знаний на практике. Больше страдают дисциплины, где эксперимент является неотъемлемой частью обучения (например, химия и биология);

3) спортивным успехам. Отсутствие здоровой активности снижает иммунитет, портит зрение и осанку;

4) организации и эффективности образования. Ошибки учителей и родителей в организации удаленного обучения снижают качество получаемых знаний.

Опасные последствия дистанционного обучения

По данным ЮНИСЕФ, с проблемой кибербуллинга сталкивался каждый пятый украинский ученик в возрасте 10-17 лет. Агрессия в Сети обычно переходит в реальную жизнь.

При этом родители в состоянии предотвратить буллинг и сохранить нравственное здоровье ученика. С этой целью нужно:

● поддерживать ребенка во время конфликтов;

● обдуманно организовывать школьные чаты и устанавливать правила онлайн-общения;

● регулярно контактировать с учителями и классным руководителем по успеваемости и психологическому здоровью ребенка.

Как общаться в школьных чатах без конфликтов

Для предотвращения негативных последствий дистанционного образования и противодействия буллингу мы поинтересовались мнением Анны Ваколюк, эксперта EdEra. Ее советы будут способствовать построению атмосферы доверия и согласия в коллективе.

Как родители могут помочь ребенку организовать свое обучение с помощью чатов

Если в чате не установлены правила общения, это нужно сделать в первую очередь. Необходимо совместно с учителем определить четкие правила и опубликовать их в чате "Онлайн-этикет".

Следует разграничить разрешено-запрещено для общего чата и, например, чата с домашними заданиями.

Как защитить ребенка от буллинга или оскорбительных комментариев других учащихся

Начинайте атмосферу доверия в семье. Это очень важно: такие отношения позволяют узнать о проблемах школьника. Если ребенок обратится к вам, следует приобщить родителей другого ребенка к решению проблемы совместно. Избегайте обвинений и старайтесь разобраться в причинах.

Что делать родителям, ребенка которых уже обидели в чате

Следует определить, в чем суть конфликта, обратиться к родителям. После разрешения конфликта возможно целесообразно проговорить проблему с классным руководителем и объяснить детям, почему такое поведение неприемлемо — возможно, провести урок по этике. Также на классном собрании с учащимися нужно отрабатывать правила поведения в сети.

Как родителям общаться с классным руководителем в Сети

Разделяйте чаты по назначению. В чате для информирования оставляйте возможность отправлять сообщения только администраторам. Также согласуйте вопросы, которые обсуждаются только лично. Например, при диалоге с руководителем о ребенке лучше общаться в чате один на один.

Как улаживать спорные вопросы с другими родителями

Прежде всего не торопитесь с выводами. Уточняйте и учитывайте мнения разных сторон конфликта. Также убедитесь, что все правильно понимают суть проблемы: у разных родителей могут быть диаметрально противоположные видения.

Старайтесь объяснить, что комфорт и качество обучения – ваш приоритет. Поэтому ни в коем случае не переходите на личности и не утверждайтесь один за счет другого.

Общие рекомендации по общению в чатах:

● беспокойтесь о собеседниках — передавайте информацию полно, но вместе с тем лаконично;

● проверяйте полезность сообщения – при отправке на целую группу оно должно относиться к каждому члену чата. Иначе следует воспользоваться чатом 1-1;

● ставьте себя на место собеседника – некоторые сообщения пишутся на эмоциях, о которых потом жалеют. Если понимаете, что пишете эмоционально, дайте себе перерыв в десять минут и перечитайте перед отправкой;

● избегайте перехода на личности и оценочных суждений;

● внимательно относитесь к сообщениям в общем чате — иногда мы спешим с ответом и спрашиваем о том, что в чате уже написали.

Полезные функции настройки чатов

Для решения проблем школьных чатов и взаимодействия треугольника школьники-родители мы выделили важные функции мессенджера. Вместе со специалистами Viber были разработаны рекомендации по лучшей организации площадок для общения.

При хаосе и усталости чатов

● назначить модератор чата. Это лицо устанавливает правила общения и следит за их соблюдением. Модератор должен уметь разрешать конфликты и предотвращать их возникновение;

● "закрепить сообщение". Это позволит быстро найти важную информацию среди других сообщений. Это могут быть как правила поведения в чате, так и ссылки на домашние задания, рекомендации по выполнению контрольных работ и сдаче экзаменов;

● отправлять персональные сообщения через "@". В таком случае учащийся получит уведомление и обратит на него внимание.

При коллективной работе или необходимости определиться с вопросом группой

● "Опрос". Организационные вопросы — экскурсии в музеи, спортивные соревнования или совместные поездки на отдых — требуют учитывать пожелания класса. В таких случаях пригодится опрос, который призван определить предпочтения большинства. Для этой же цели используйте "Реакции на сообщение".

● "Викторина". Отлично подходит для проведения скорых тестов или небольших контрольных работ. При этом учащийся сразу получает результат: наряду с правильным ответом возникает зеленая галочка, с неверной — красный крестик.

Общие рекомендации

Кроме вышеуказанных опций для организации чатов мы также рекомендуем:

● установить четкие правила общения (например: только обучающие вопросы, без спама; вопросы или ответ пишутся в одном сообщении; на прямые вопросы отвечать через функцию "Ответить", при нажатии на сообщение);

● разрешать конфликты в офлайне. При личном разговоре проще считывать эмоции и устанавливать источник проблемы. Такой подход облегчит жизнь участникам спора, ведь его не будут обсуждать другие ученики. Кроме того, это позволит предотвратить лишние сообщения.