Как деликатно отказать в рабочей встрече, на которой вы не хотите присутствовать

Все мы оказывались в ситуации, когда встречи кажутся совершенно бесполезными, а когда время — это наш ценнейший ресурс, важно уметь отказываться от того, что не приносит нам пользы.

Издание Stylist рассказало, как деликатно и профессионально выйти из таких ситуаций, не нанеся ущерба отношениям с коллегами, близкими или друзьями.

Почему нужно уметь отказываться от встреч

Очень часто на работе проводят совершенно непродуктивные встречи. Они отнимают время, энергию и крадут сосредоточенность. Умение деликатно отказаться от участия в таких встречах – навык, который поможет вам лучше управлять своим временем и сосредоточиться на действительно важных делах.

Как деликатно отказать во встрече

Спрашивайте, что на повестке дня

Перед тем как согласиться на встречу, всегда спрашивайте о повестке дня. Это позволит вам понять, действительно ли эта встреча важна для вас. Например, можно сказать:

"Спасибо за приглашение! Можно узнать, какие темы будут обсуждаться?"

Это позволит вам оценить стоит ли тратить собственное время.

Будьте уверены в своем отказе

Прежде чем отказаться, убедитесь, что вы понимаете, почему встреча не имеет для вас значения. Ответьте себе на следующие вопросы:

Цель этой встречи?

Моя роль в ней?

Повлияет ли мое отсутствие на результаты?

Если вы уверены, что не играете важную роль в ней и не получите интересную или полезную информацию, вы можете спокойно отказаться.

Не лгите

Конечно может возникнуть искушение немного приврать и придумать какие-то обстоятельства отсутствия, всегда лучше оставаться честным. Если вы не можете присутствовать, просто скажите:

"К сожалению, у меня есть другие планы, требующие моего внимания".

Это поможет уберечь вашу репутацию и не подрывать доверие.

Предлагайте альтернативы

Если вы хотите быть в курсе происходящего, но не хотите тратить время на встречу, предложите альтернативу. Например:

"Я не смогу быть на встрече, но могу прислать свои идеи и мысли на почту, если это необходимо".

Этот подход демонстрирует вашу готовность помочь, даже если вы не можете присутствовать.

Отказывайте вежливо

Если вы уже на встрече и понимаете, что она не полезна, вежливо поднимите руку и спросите:

"Есть ли у кого-то вопросы конкретно ко мне?"

Если ответ будет отрицательным, можете сказать:

"Спасибо за информацию, но у меня сейчас есть срочные дела, поэтому выйду".

Общайтесь с руководством

Если вы замечаете, что многие встречи не нужны конкретно вам, попробуйте обсудить это с вашим руководством.

Умение деликатно отказывать – важный навык для каждого человека. Он поможет вам лучше управлять своим временем, сосредотачиваться на приоритетных задачах и способствовать культуре производительности на рабочем месте.

Читайте также: