Как конфликты улучшают отношения: психолог дал советы для конструктивной ссоры

Активный конфликт, в котором люди говорят, – это шанс решить проблему и сделать ее точкой роста для семьи. Эксперт рассказывает, как именно это можно сделать.

Ссора может являться проявлением конфликта. И это лучше, чем молчаливое сдерживание, утверждает кандидат психологических наук в области медицинской психологии, психолог благотворительного фонда "Голоса детей" Елена Лисова.

Конфликты – это норма

Конфликт – это не всегда о разбитых тарелках и разговорах на высоких тонах, но всегда о столкновении противоположностей: потребностей, интересов, взглядов. Крики, ссоры, яркое выражение эмоций могут являться признаком конфликта, но не обязательно сопровождают его. Он может носить скрытый характер — тлеть внутри отношений и не быть проявленным, потому что кто-то стиснул зубы и смолчал. Обычно такой конфликт сопровождают холодность между людьми, пассивная агрессия, взгляды, от которых леденеет сердце, постепенно увеличивающаяся дистанция между родными.

У Карла Юнга, одного из основателей аналитической психологии, есть фраза: "Пока вы не осознаете бессознательное, оно будет управлять вашей жизнью". Когда мы проговариваем то, что нас беспокоит, возвращаем контроль над ситуацией. Пока умалчиваем конфликт, не мы им управляем, а он нами. Конфликты в семье – норма, без них не обойтись. Надо стараться работать с ними так, чтобы они почаще становились возможностью развития. Если у семьи совсем нет споров, я бы испугалась. Возможно, есть проблема, о которой не говорят. Почему не говорят – причины могут быть разными. Кто просто не любит сложные разговоры и столкновения позиций, кто может бояться негативных последствий своих высказываний.

Когда партнеры равны, они могут безопасно и открыто говорить друг с другом, но в некоторых случаях проще мириться с неудобствами, чем выносить их на обсуждение. При скрытом конфликте в доме может физически ощущаться напряжение, не двигающееся с мертвой точки. При решенном все испытывают физическое и эмоциональное облегчение, потребности обоих удовлетворены максимально, насколько это возможно. Это новый опыт поведения, переживаний. Например, когда люди говорят "Теперь я не боюсь говорить о своих чувствах". Конфликт может стать точкой роста и прогресса в отношениях. Для этого все его участники должны быть готовы сотрудничать. Вот несколько положительных последствий.

Дети учатся общаться

Как конфликты делают отношения лучше / Фото: Credits

Родители – первый и основной для малыша пример взаимодействия между людьми. Именно копирование и подражание – главные методы обучения, тем более для маленьких детей. Поэтому на примере здоровых конфликтов дети учатся экологически выражать агрессию, открыто говорить о своих эмоциях и потребностях и понимать, что это нормально.

Если дети произрастают в семье, где любят скандалить, это может стать для них нормой и способом нормального общения. Поэтому родители должны фильтровать какие модели показывают. Дети делают не то, что мы им говорим, а то, что делаем. Можно десять раз сказать "не кричи", но, если мы сами кричим, они тоже будут.

Эмоциональная разрядка

Это возможность выразить свои эмоции, быть во всех проявлениях, не скрывать чувства. Важно, чтобы эмоциональная разрядка не затрагивала достоинство партнера. Если я просто кричу о том, что раздражена, зла, что у меня болит, и это никого не оскорбляет — это окей. Но когда крик сопровождается еще и личными образами, это уже не о разрядке, а об абьюзе.

Понимание потребностей

Люди не всегда понимают, чего действительно хотят. В конфликте мы встречаемся с потребностью другого. Благодаря этому можем понять собственное. Если мы в конфликте нуждаемся в изменении человека, это деструктивно. Значит, не нужно было с таким партнером строить семью. Если транслировать ребенку, что ему необходимо измениться, это будет поселять в нем комплексы. То есть нормально просить человека изменить свое поведение, но не суть.

Учит саморегуляции

Особенно это касается детей. Когда малыши не получают желаемого, они учится самоуспокоению, овладению своими эмоциями. Она не сможет получить это умение, если не будет соответствующих условий, если не будет необходимости. Такой конфликт – точка роста для ребенка.

Конфликт вносит динамику в отношения

Он позволяет выработать новые формы самовыражения и взаимодействия. К примеру, мы десять лет подряд делали так, а потом в ссоре поняли, что это не работает, поэтому отныне пробуем по-другому.

Учит говорить и слушать

Во время конфликта у нас часто появляются невидимые заглушки в ушах, поэтому мы говорим только о себе и не способны услышать другого. Однако если мы заинтересованы в человеке и построении с ним долгосрочных отношений, то нам ничего не остается, кроме как начать слушать, что он нам говорит.

Ссора между родителями

Гармонические отношения между партнерами – база успешного отцовства. Старые исследования психологии семьи отмечали, что ключевой фактор успешных супругов — способность общаться и вести переговоры. Если люди могут между собой договориться, быть равноправными партнерами, это прекрасный пример для детей: "Смотрите, как это выглядит".

Родители — живые люди, у которых тоже есть эмоции, чувства, плохие дни на работе, испорченное настроение по пустякам и желанию быть услышанными. Это нормально, когда между ними возникают недоразумения. Важно, чтобы их конфликты не травмировали психику ребенка и не строились на образах друг друга и других членов семьи. Для ребенка активный конфликт родителей может быть серьезным эмоциональным потрясением. Поэтому когда у пары появляются дети, то взрослые, наделенные сознанием, должны его вовремя включать, особенно во время бурных выяснений отношений.

При ребенке желательно не высказываться громко, хотя на 100% избежать скандалов при детях в семье практически невозможно. Особенно когда ты эмоционален. На крайний случай следует предупреждать ребенка: "Сейчас будет громко". Детям важно объяснить, что произошло. Сказать, что вы просто поспорили и немного поорали, но любите друг друга и ребенка. Рассказать, как конфликт повлияет на отношения в семье. Здесь важно не выставлять ни одну из сторон в плохом свете, потому что ребенок любит плюс-минус все равно всех членов семьи.

Не стоит оттягивать этот разговор, чтобы ребенок не начал фантазировать о катастрофических последствиях. Однако нужно дождаться момента, пока вы сами придете в сознание. Когда вы будете рыдать при ребенке и положено говорить, что все хорошо, он не поверит.

Ссоры между родителями и детьми

Они возникают тогда, когда потребности и желания сторон противоречат друг другу. К примеру, ребенок трех лет не отпускает маму в ванную наедине. Это конфликт интересов: мама хочет десять минут конфиденциальности и нормально помыться, а ребенок — быть рядом. Отличие от "взрослых" ссор в том, что в конфликтах "взрослые-дети" ответственность за разрешение в большей степени лежит на взрослых, ведь они с ребенком — в неравных позициях. То есть именно мама будет решать, чью потребность будет удовлетворять.

Ребенок с родителями всегда будет в разных позициях. Даже если ему уже 42. Это не означает, что у него нет права голоса — только то, что семейная иерархия должна сохраняться. Сохранение семейной иерархии — это прежде всего то, что родители не должны перекладывать свою ответственность на плечи детей, даже взрослых. Например, не говорить ребенку "Ты меня довел!", чтобы он начал чувствовать вину за чувство мамы. Чувство человека — его индивидуальная ответственность, ведь это его реакции, зависящие от стереотипов реагирования на стресс, установок и убеждений.

Также иерархия спасает от того, чтобы родители использовали ребенка как третью сторону в конфликте друг с другом. Ребенок всех возрастов никогда не может быть ни "буфером", ни "медиатором" в ссоре пары. Если родители пытаются дать ребенку часть ответственности за разрешение конфликта – это манипуляция, которая называется "триангуляция".

Ссоры с людьми, которые не хотят строить здоровые отношения

Как конфликты делают отношения лучше / Фото: www.credits

Иногда семьям приходится жить складом, каким бы ни хотелось. Посему бывает, что под одной крышей приходится употребляться с людьми, которые не умеют и не хотят в нетоксичную коммуникацию. Если нет варианта разъехаться, нужно пробовать говорить — о своих чувствах, потребностях, уважении друг к другу. Зеркалить негативное поведение не стоит.

В то же время нужно "возвращать" человеку реакцию на последствия его поступков, чтобы он понимал, что делает неприятные вещи. Лучше всего это делать в форме обратной связи от имени "я" — "я вижу", "я слышу". Например, "Я вижу, что вы не здороваетесь с моей мамой, когда она приходит в гости. И мне, и ей это неприятно" или "Я слышу, что в разговоре с детьми вы называете меня плохой матерью. Это не правда, потому что я достаточно хорошая мама и многое для этого делаю".

Если человек и этого не слышит и не готов идти на сотрудничество, нужно сосредоточиться на том, чтобы объяснить детям такое поведение не нормально. Объяснять, что такой способ коммуникации плохой, но например бабушка или тетя иначе не умеют. В то же время важно говорить, что у этого человека есть и положительные черты, чтобы сохранять баланс.

Как эффективно разрешать конфликты

Не стоит искать компромисс, потому что это когда оба уступили чем-то и оба не до конца довольны. Лучший способ разрешения конфликта — сотрудничество. Это когда нашли способы, чтобы всем сторонам было хорошо хотя бы на 99,9%. Чтобы разрешить конфликт, нужно, чтобы все стороны осознали свои потребности ("Чего я действительно хочу?") и то, что несут одинаковую ответственность за разрешение конфликта.

Когда мы чувствуем, что перестаем контролировать эмоции, а они берут власть над нами, нужно увеличить дистанцию между точкой, где было влияние раздражителя. Попить водички, посидеть, сбросить градус эмоций, чтобы здраво включиться в разговор. Следует попытаться вспомнить что-то хорошее о людях, которые в данный момент могут вызвать много агрессии. Импульсивная агрессивная реакция происходит в миндалевидном теле, а префронтальная кора, отвечающая за более трезвые реакции, в этот момент глуха и не работает. Поэтому нужно дать ей время начать работу.

Важно именно снизить градус эмоций, а не проглотить их. Пока пьешь воду, стоит спросить себя "Что сейчас со мной? Я злюсь? Я обижена? На что конкретно? Что я сейчас чувствую?". Это поможет и разобраться, что за чувства или нужды тобой руководит.

Профилактика конфликтов

Избегать ссор — плохая стратегия, которая ведет к умалчиванию оскорблений и подавления эмоций. Если хочется сделать жизнь семьи более мирной, лучше заниматься профилактикой конфликтов. Семья – это система, где все элементы взаимосвязаны. И задача этих элементов – найти место, где есть баланс внимания себе и семье. Когда человек чрезмерно сконцентрирован на себе, то не учитывает потребности других членов семьи, а когда наоборот, то теряет себя. Поиск этого баланса — и есть профилактика конфликта или весомая основа для его конструктивного разрешения. Ибо тогда я понимаю, кто я и чего хочу, а еще понимаю общие семейные ценности, и я могу услышать других членов семьи.

Для профилактики можно использовать технику "Банка вопросов". Следует наполнить банку бумажками с вопросами, вызывающими в семье споры или недоразумения. Далее поочередно получать вопросы и давать на них ответы. Это помогает взглянуть на ситуацию глазами других членов семьи и четко проговорить свои чувства. Так нам проще прийти к согласию, потому что мы лучше слышим друг друга.

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